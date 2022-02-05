Как влюбиться в сноубординг? Гид по олимпийским видам спорта

Самый молодой вид спорта на Олимпиаде: разбираемся, что происходит на склоне и почему одни получают медали, а другие остаются не у дел.

«Понятные Игры: гид по зимним видам спорта». В серии материалов мы расскажем о том, почему нужно следить за нехайповыми видами, и как разобраться в популярных.



Например: Что такое фристайл? Мы запустили спецпроект. В серии материалов мы расскажем о том, почему нужно следить за нехайповыми видами, и как разобраться в популярных.Например:

Все привыкли, что сноуборд — это одна из зимних забав, с помощью которой можно неплохо провести время с друзьями. На самом деле это довольно сложный вид спорта, в котором нужно разобраться. Рассказываем, какие есть дисциплины, раскрываем термины — всё для того, чтобы вы могли погрузиться в культуру и поболеть за нашу сборную на предстоящей Олимпиаде в Пекине.

Алексей Потапов судья международной категории по сноубордингу и комментатор Олимпийских игр Сейчас огромное количество людей занимается сноубордингом по всему миру. Они продолжают прогрессировать, делать новые трюки. Это просто интересная и захватывающая дисциплина и для подростков, и для взрослых.

Первое, о чём надо знать

Сноуборд появился в программе Олимпийских игр в 1998 году. Тогда в японском городе Нагано разыгрывали две дисциплины: хафпайп и параллельный гигантский слалом.

С течением времени программа менялась. Сейчас в Олимпийские игры входят следующие сноуборд-дисциплины:

параллельный гигантский слалом;

биг-эйр;

борд-кросс;

слоупстайл;

хафпайп.

Состязания проходят на разных площадках и имеют свои правила. К счастью, их объединяет одно: все дисциплины очень зрелищные и во всех легко разобраться. Нам поможет Алексей Потапов, судья международной категории по сноубордингу.

Параллельный гигантский слалом

Участвуют: мужчины и женщины.

Фото: Cameron Spencer/Getty Images

По сути, это гонка между двумя спортсменами. Двум атлетам нужно стартовать с верха горы и промчаться по двум идентичным трассам, которые находятся рядом: объехать все «ворота» и приехать на финиш. Кто первый, тот и победил.

Соревнование состоит из квалификации, отборочных заездов, 1/8 финала, 1/4 финала, 1/2 финала, малого и большого финалов.

На одной Олимпиаде (Сочи-2014) был и классический слалом. Отличительная черта гигантского — большие расстояния между воротами и более высокая скорость — целых 19,5 м/с.

Биг-эйр

Участвуют: мужчины и женщины.

Фото: Al Bello/Getty Images

Одна из самых молодых дисциплин сноубординга на Олимпийских играх. Впервые соревнования проводились в Пхёнчхане в 2018 году.

Big-Air — «большой воздух» или «большой полёт». Так что суть понятна уже из названия. Атлетам предстоит прыгнуть с большого трамплина, выполнить трюк и приземлиться в зоне выката. Длина пролёта — около 15 м, а это пятиэтажный дом по высоте. Неудивительно, что биг-эйр является одной из самых зрелищных дисциплин в сноубординге.

Спортсменам даются три квалификационных и три финальных попытки. За каждую попытку и исполнение трюка присуждаются баллы. Обязательное условие — нужно сделать минимум два разных трюка. Победителя определяют по сумме баллов двух лучших попыток у каждого атлета.

Борд-кросс

Участвуют: мужчины, женщины и смешанные команды.

Фото: Clive Rose/Getty Images

Эта дисциплина появилась в составе Олимпийских игр в 2006 году. На специально подготовленной трассе, состоящей из поворотов и трамплинов, происходит заезд на скорость. Участники соревнования стартуют по шесть человек, и победителем становится тот, кто первым пересечёт финишную черту.

Сноубордистам предстоит пройти отборочные заезды, 1/8 финала, 1/4 финала, 1/2 финала, малый и большой финалы.

Слоупстайл

Участвуют: мужчины и женщины.

Фото: Laurent Salino/Getty Images

Формат дебютировал в 2014 году в Сочи. Slopestyle — это сочетание английского «slope» (склон, гора для катания) и «style» (стиль). Спортсмена отправляют на трассу, наполненную различными небольшими трамплинами и фигурами: лестницы, стены, перила. Всё это ради того, чтобы выполнить серию акробатических прыжков-трюков.

Оцениваются сложность, амплитуда, приземление. Плюс общее впечатление: насколько «чисто» выполнены трюки, долгие или интересные гребы (захват доски рукой) и разнообразие трюков в попытке.

Помимо банальной эстетики, атлету нужно исполнять трюки чисто ещё и из практической составляющей. Грязное исполнение предыдущего прыжка не гарантирует достаточной скорости для выполнения следующего.

Хафпайп

Участвуют: мужчины и женщины.

Фото: Mike Ehrmann/Getty Images

Дисциплина-старожил, появившаяся на Играх в 1998 году. Опять же, кое-что понятно из названия: Half-pipe — это «половина трубы». Соревнования проводятся на специально подготовленном рельефе. Это снежно-ледяной жёлоб, иными словами, половина трубы в разрезе. Высота стен более 3 м, а длина — более 80. Сооружение строят на горе с уклоном.

Спортсмену необходимо разогнаться с одной стены, проехать понизу и вылететь в воздух с другой стены. Затем сделать трюк и, вернувшись по обратной траектории, совершить следующий на противоположной стене.

В зачёт идёт выполнение пяти трюков, если райдер делает шесть элементов, то худший прыжок не считают. Каждому атлету даётся две попытки во время квалификации и три — во время финала.

За кем следить?

Сноуборд — довольно молодой спорт и по возрасту участников. Учитывая его мировую популярность, конкуренция становится всё выше.

Алексей Потапов судья международной категории по сноубордингу и комментатор Олимпийских игр Практически непредсказуем исход событий на соревнованиях. Сейчас очень много как молодых, так и опытных райдеров, которые конкурируют на самом высоком уровне. К этим Олимпийским играм готовятся лучшие райдеры со всего мира. Это настоящий венец искусства фристайл-сноубординга. То, о чём будут ещё долго говорить, то, что сохранится в памяти и у зрителей, и у участников. Всё внимание, думаю, будет приковано к хафпайпу, слоупстайлу, биг эйру – как к основным более молодёжным дисциплинам, за которыми интересно наблюдать и райдеры которых у всех в подписках в «Инстаграме». Все за ними следят. Поэтому борьба звёзд очень будет интересна.



Вик Уайлд Фото: РИА Новости

Давайте по конкретным именам:

Абсолютно точно обратите внимание на Шона Уайта из США. На его счету три золотых медали в хафпайпе, и он нацелен получить четвёртую.

Будет интересно наблюдать за Маркусом Кливлендом. Норвежец имеет в своём активе медаль высшей пробы в биг-эйре и серебряную награду в слоупстайле на последних X-games.

Влад Хадарин — член сборной России по сноуборду будет бороться в дисциплине биг-эйр. Наш соотечественник сейчас в хорошей физической форме и способен составить конкуренцию именитым атлетам со всего мира.

Марк Макморрис уже давно всем доказал, что его невозможно сломить никакими обстоятельствами. Канадец стал первым в дисциплине слоупстайл на X-games. И не просто так, а потому, что первым в мире приземлил серию из трёх сложнейших трюков на соревновании.

Вик Уайлд — россиянин американского происхождения снова будет бороться за медали высших проб, так же, как и в 2014-м на Олимпийских играх в Сочи.

Касательно девушек, то особого внимания точно будут достойны Анна Гессер и Джейми Андерсон, которые поборются за золотую медаль в слоупстайле.

На этих Играх Эстер Ледецка будет защищать не только свой титул чемпионки в горнолыжном супергиганте, но и титул в сноуборде, а одной из конкуренток станет Рамона-Терезия Хофмайстер, бронзовый призёр игр в Южной Корее 2018 года.

Женский хафпайп обещает быть максимально интересным, завораживающим и похожим на американские горки, если говорить с точки зрения сердечного ритма. Кого можно выделить из претенденток на золото? Хлоя Ким — действующая чемпионка мира и чемпионка X-Games. Напарница по команде Хлои — Мэдди Мастро, Цай Сюэтун — девятикратная обладательница «Хрустального глобуса» – и Лю Цзяюй — серебряная медалистка Пхёнчхана-2018.

Анна Гессер Фото: Ezra Shaw/Getty Images

Расписание соревнований

Что проходит? Когда проходит? Женщины. Слоупстайл. Квалификация. 5 февраля Женщины. Слоупстайл. Финал. 6 февраля Мужчины. Слоупстайл. Квалификация. 6 февраля Мужчины. Слоупстайл. Финал. 7 февраля Женщины. Параллельный гигантский слалом. 8 февраля Мужчины. Параллельный гигантский слалом. 8 февраля Женщины. Хафпайп. Квалификация. 9 февраля Мужчины. Хафпайп. Квалификация. 9 февраля Женщины. Сноуборд-кросс. Полный цикл соревнования. 9 февраля Женщины. Хафпайп. Финал. 10 февраля Мужчины. Сноуборд-кросс. Полный цикл соревнования. 10 февраля Мужчины. Хафпайп. Финал. 11 февраля Смешанные команды. Сноуборд-кросс. Полный цикл соревнования. 12 февраля Женщины. Биг-эйр. Квалификация. 14 февраля Мужчины. Биг-эйр. Квалификация. 14 февраля Женщины. Биг-эйр. Финал. 15 февраля Мужчины. Биг-эйр. Финал. 15 февраля

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