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Сноуборд на Олимпиаде-2022 в Пекине: сборная России, расписание трансляций, правила, история вида спорта

Как влюбиться в сноубординг? Гид по олимпийским видам спорта
Алексей Пoтапов Павел Сухоруков
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Как смотреть сноубординг?
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Самый молодой вид спорта на Олимпиаде: разбираемся, что происходит на склоне и почему одни получают медали, а другие остаются не у дел.
Мы запустили спецпроект «Понятные Игры: гид по зимним видам спорта». В серии материалов мы расскажем о том, почему нужно следить за нехайповыми видами, и как разобраться в популярных.

Например: Что такое фристайл?

Все привыкли, что сноуборд — это одна из зимних забав, с помощью которой можно неплохо провести время с друзьями. На самом деле это довольно сложный вид спорта, в котором нужно разобраться. Рассказываем, какие есть дисциплины, раскрываем термины — всё для того, чтобы вы могли погрузиться в культуру и поболеть за нашу сборную на предстоящей Олимпиаде в Пекине.

<a href="https://www.instagram.com/2netz/?utm_medium=copy_link">Алексей Потапов</a>
Алексей Потапов
судья международной категории по сноубордингу и комментатор Олимпийских игр

Сейчас огромное количество людей занимается сноубордингом по всему миру. Они продолжают прогрессировать, делать новые трюки. Это просто интересная и захватывающая дисциплина и для подростков, и для взрослых.

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Первое, о чём надо знать

Сноуборд появился в программе Олимпийских игр в 1998 году. Тогда в японском городе Нагано разыгрывали две дисциплины: хафпайп и параллельный гигантский слалом.

С течением времени программа менялась. Сейчас в Олимпийские игры входят следующие сноуборд-дисциплины:

  • параллельный гигантский слалом;
  • биг-эйр;
  • борд-кросс;
  • слоупстайл;
  • хафпайп.

Состязания проходят на разных площадках и имеют свои правила. К счастью, их объединяет одно: все дисциплины очень зрелищные и во всех легко разобраться. Нам поможет Алексей Потапов, судья международной категории по сноубордингу.

Параллельный гигантский слалом

Участвуют: мужчины и женщины.

Фото: Cameron Spencer/Getty Images

По сути, это гонка между двумя спортсменами. Двум атлетам нужно стартовать с верха горы и промчаться по двум идентичным трассам, которые находятся рядом: объехать все «ворота» и приехать на финиш. Кто первый, тот и победил.

Соревнование состоит из квалификации, отборочных заездов, 1/8 финала, 1/4 финала, 1/2 финала, малого и большого финалов.

На одной Олимпиаде (Сочи-2014) был и классический слалом. Отличительная черта гигантского — большие расстояния между воротами и более высокая скорость — целых 19,5 м/с.

Биг-эйр

Участвуют: мужчины и женщины.

Фото: Al Bello/Getty Images

Одна из самых молодых дисциплин сноубординга на Олимпийских играх. Впервые соревнования проводились в Пхёнчхане в 2018 году.

Big-Air — «большой воздух» или «большой полёт». Так что суть понятна уже из названия. Атлетам предстоит прыгнуть с большого трамплина, выполнить трюк и приземлиться в зоне выката. Длина пролёта — около 15 м, а это пятиэтажный дом по высоте. Неудивительно, что биг-эйр является одной из самых зрелищных дисциплин в сноубординге.

Спортсменам даются три квалификационных и три финальных попытки. За каждую попытку и исполнение трюка присуждаются баллы. Обязательное условие — нужно сделать минимум два разных трюка. Победителя определяют по сумме баллов двух лучших попыток у каждого атлета.

Борд-кросс

Участвуют: мужчины, женщины и смешанные команды.

Фото: Clive Rose/Getty Images

Эта дисциплина появилась в составе Олимпийских игр в 2006 году. На специально подготовленной трассе, состоящей из поворотов и трамплинов, происходит заезд на скорость. Участники соревнования стартуют по шесть человек, и победителем становится тот, кто первым пересечёт финишную черту.

Сноубордистам предстоит пройти отборочные заезды, 1/8 финала, 1/4 финала, 1/2 финала, малый и большой финалы.

Слоупстайл

Участвуют: мужчины и женщины.

Фото: Laurent Salino/Getty Images

Формат дебютировал в 2014 году в Сочи. Slopestyle — это сочетание английского «slope» (склон, гора для катания) и «style» (стиль). Спортсмена отправляют на трассу, наполненную различными небольшими трамплинами и фигурами: лестницы, стены, перила. Всё это ради того, чтобы выполнить серию акробатических прыжков-трюков.

Оцениваются сложность, амплитуда, приземление. Плюс общее впечатление: насколько «чисто» выполнены трюки, долгие или интересные гребы (захват доски рукой) и разнообразие трюков в попытке.

Помимо банальной эстетики, атлету нужно исполнять трюки чисто ещё и из практической составляющей. Грязное исполнение предыдущего прыжка не гарантирует достаточной скорости для выполнения следующего.

Хафпайп

Участвуют: мужчины и женщины.

Фото: Mike Ehrmann/Getty Images

Дисциплина-старожил, появившаяся на Играх в 1998 году. Опять же, кое-что понятно из названия: Half-pipe — это «половина трубы». Соревнования проводятся на специально подготовленном рельефе. Это снежно-ледяной жёлоб, иными словами, половина трубы в разрезе. Высота стен более 3 м, а длина — более 80. Сооружение строят на горе с уклоном.

Спортсмену необходимо разогнаться с одной стены, проехать понизу и вылететь в воздух с другой стены. Затем сделать трюк и, вернувшись по обратной траектории, совершить следующий на противоположной стене.

В зачёт идёт выполнение пяти трюков, если райдер делает шесть элементов, то худший прыжок не считают. Каждому атлету даётся две попытки во время квалификации и три — во время финала.

За кем следить?

Сноуборд — довольно молодой спорт и по возрасту участников. Учитывая его мировую популярность, конкуренция становится всё выше.

<a href="https://www.instagram.com/2netz/?utm_medium=copy_link">Алексей Потапов</a>
Алексей Потапов
судья международной категории по сноубордингу и комментатор Олимпийских игр

Практически непредсказуем исход событий на соревнованиях. Сейчас очень много как молодых, так и опытных райдеров, которые конкурируют на самом высоком уровне. К этим Олимпийским играм готовятся лучшие райдеры со всего мира. Это настоящий венец искусства фристайл-сноубординга. То, о чём будут ещё долго говорить, то, что сохранится в памяти и у зрителей, и у участников. Всё внимание, думаю, будет приковано к хафпайпу, слоупстайлу, биг эйру – как к основным более молодёжным дисциплинам, за которыми интересно наблюдать и райдеры которых у всех в подписках в «Инстаграме». Все за ними следят. Поэтому борьба звёзд очень будет интересна.

Вик Уайлд

Вик Уайлд

Фото: РИА Новости

Давайте по конкретным именам:

Абсолютно точно обратите внимание на Шона Уайта из США. На его счету три золотых медали в хафпайпе, и он нацелен получить четвёртую.

Будет интересно наблюдать за Маркусом Кливлендом. Норвежец имеет в своём активе медаль высшей пробы в биг-эйре и серебряную награду в слоупстайле на последних X-games.

Влад Хадарин — член сборной России по сноуборду будет бороться в дисциплине биг-эйр. Наш соотечественник сейчас в хорошей физической форме и способен составить конкуренцию именитым атлетам со всего мира.

Владислав Хадарин, сноуборд — Герои сборной России на Олимпиаде-2022 Владислав Хадарин, сноуборд — Герои сборной России на Олимпиаде-2022

Марк Макморрис уже давно всем доказал, что его невозможно сломить никакими обстоятельствами. Канадец стал первым в дисциплине слоупстайл на X-games. И не просто так, а потому, что первым в мире приземлил серию из трёх сложнейших трюков на соревновании.

Вик Уайлд — россиянин американского происхождения снова будет бороться за медали высших проб, так же, как и в 2014-м на Олимпийских играх в Сочи.

Вик Уайлд, сноуборд — Герои сборной России на Олимпиаде-2022 Вик Уайлд, сноуборд — Герои сборной России на Олимпиаде-2022

Касательно девушек, то особого внимания точно будут достойны Анна Гессер и Джейми Андерсон, которые поборются за золотую медаль в слоупстайле.

На этих Играх Эстер Ледецка будет защищать не только свой титул чемпионки в горнолыжном супергиганте, но и титул в сноуборде, а одной из конкуренток станет Рамона-Терезия Хофмайстер, бронзовый призёр игр в Южной Корее 2018 года.

Женский хафпайп обещает быть максимально интересным, завораживающим и похожим на американские горки, если говорить с точки зрения сердечного ритма. Кого можно выделить из претенденток на золото? Хлоя Ким — действующая чемпионка мира и чемпионка X-Games. Напарница по команде Хлои — Мэдди Мастро, Цай Сюэтун — девятикратная обладательница «Хрустального глобуса» – и Лю Цзяюй — серебряная медалистка Пхёнчхана-2018.

Анна Гессер

Анна Гессер

Фото: Ezra Shaw/Getty Images

Расписание соревнований

Что проходит?Когда проходит?
Женщины. Слоупстайл. Квалификация.5 февраля
Женщины. Слоупстайл. Финал.6 февраля
Мужчины. Слоупстайл. Квалификация.6 февраля
Мужчины. Слоупстайл. Финал.7 февраля
Женщины. Параллельный гигантский слалом.8 февраля
Мужчины. Параллельный гигантский слалом.8 февраля
Женщины. Хафпайп. Квалификация.9 февраля
Мужчины. Хафпайп. Квалификация.9 февраля
Женщины. Сноуборд-кросс. Полный цикл соревнования.9 февраля
Женщины. Хафпайп. Финал.10 февраля
Мужчины. Сноуборд-кросс. Полный цикл соревнования.10 февраля
Мужчины. Хафпайп. Финал.11 февраля
Смешанные команды. Сноуборд-кросс. Полный цикл соревнования.12 февраля
Женщины. Биг-эйр. Квалификация.14 февраля
Мужчины. Биг-эйр. Квалификация.14 февраля
Женщины. Биг-эйр. Финал.15 февраля
Мужчины. Биг-эйр. Финал.15 февраля
Весь календарь Олимпиады

Инфографика для тех, кто торопится

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