Как влюбиться в сноубординг? Гид по олимпийским видам спорта

Например: Что такое фристайл?
- Первое, о чём надо знать
- Параллельный гигантский слалом
- Биг-эйр
- Борд-кросс
- Слоупстайл
- Хафпайп
- За кем следить?
- Расписание соревнований
- Инфографика для тех, кто торопится
Все привыкли, что сноуборд — это одна из зимних забав, с помощью которой можно неплохо провести время с друзьями. На самом деле это довольно сложный вид спорта, в котором нужно разобраться. Рассказываем, какие есть дисциплины, раскрываем термины — всё для того, чтобы вы могли погрузиться в культуру и поболеть за нашу сборную на предстоящей Олимпиаде в Пекине.
Сейчас огромное количество людей занимается сноубордингом по всему миру. Они продолжают прогрессировать, делать новые трюки. Это просто интересная и захватывающая дисциплина и для подростков, и для взрослых.
Первое, о чём надо знать
Сноуборд появился в программе Олимпийских игр в 1998 году. Тогда в японском городе Нагано разыгрывали две дисциплины: хафпайп и параллельный гигантский слалом.
С течением времени программа менялась. Сейчас в Олимпийские игры входят следующие сноуборд-дисциплины:
- параллельный гигантский слалом;
- биг-эйр;
- борд-кросс;
- слоупстайл;
- хафпайп.
Состязания проходят на разных площадках и имеют свои правила. К счастью, их объединяет одно: все дисциплины очень зрелищные и во всех легко разобраться. Нам поможет Алексей Потапов, судья международной категории по сноубордингу.
Параллельный гигантский слалом
Участвуют: мужчины и женщины.
Фото: Cameron Spencer/Getty Images
По сути, это гонка между двумя спортсменами. Двум атлетам нужно стартовать с верха горы и промчаться по двум идентичным трассам, которые находятся рядом: объехать все «ворота» и приехать на финиш. Кто первый, тот и победил.
Соревнование состоит из квалификации, отборочных заездов, 1/8 финала, 1/4 финала, 1/2 финала, малого и большого финалов.
На одной Олимпиаде (Сочи-2014) был и классический слалом. Отличительная черта гигантского — большие расстояния между воротами и более высокая скорость — целых 19,5 м/с.
Биг-эйр
Участвуют: мужчины и женщины.
Фото: Al Bello/Getty Images
Одна из самых молодых дисциплин сноубординга на Олимпийских играх. Впервые соревнования проводились в Пхёнчхане в 2018 году.
Big-Air — «большой воздух» или «большой полёт». Так что суть понятна уже из названия. Атлетам предстоит прыгнуть с большого трамплина, выполнить трюк и приземлиться в зоне выката. Длина пролёта — около 15 м, а это пятиэтажный дом по высоте. Неудивительно, что биг-эйр является одной из самых зрелищных дисциплин в сноубординге.
Спортсменам даются три квалификационных и три финальных попытки. За каждую попытку и исполнение трюка присуждаются баллы. Обязательное условие — нужно сделать минимум два разных трюка. Победителя определяют по сумме баллов двух лучших попыток у каждого атлета.
Борд-кросс
Участвуют: мужчины, женщины и смешанные команды.
Фото: Clive Rose/Getty Images
Эта дисциплина появилась в составе Олимпийских игр в 2006 году. На специально подготовленной трассе, состоящей из поворотов и трамплинов, происходит заезд на скорость. Участники соревнования стартуют по шесть человек, и победителем становится тот, кто первым пересечёт финишную черту.
Сноубордистам предстоит пройти отборочные заезды, 1/8 финала, 1/4 финала, 1/2 финала, малый и большой финалы.
Слоупстайл
Участвуют: мужчины и женщины.
Фото: Laurent Salino/Getty Images
Формат дебютировал в 2014 году в Сочи. Slopestyle — это сочетание английского «slope» (склон, гора для катания) и «style» (стиль). Спортсмена отправляют на трассу, наполненную различными небольшими трамплинами и фигурами: лестницы, стены, перила. Всё это ради того, чтобы выполнить серию акробатических прыжков-трюков.
Оцениваются сложность, амплитуда, приземление. Плюс общее впечатление: насколько «чисто» выполнены трюки, долгие или интересные гребы (захват доски рукой) и разнообразие трюков в попытке.
Помимо банальной эстетики, атлету нужно исполнять трюки чисто ещё и из практической составляющей. Грязное исполнение предыдущего прыжка не гарантирует достаточной скорости для выполнения следующего.
Хафпайп
Участвуют: мужчины и женщины.
Фото: Mike Ehrmann/Getty Images
Дисциплина-старожил, появившаяся на Играх в 1998 году. Опять же, кое-что понятно из названия: Half-pipe — это «половина трубы». Соревнования проводятся на специально подготовленном рельефе. Это снежно-ледяной жёлоб, иными словами, половина трубы в разрезе. Высота стен более 3 м, а длина — более 80. Сооружение строят на горе с уклоном.
Спортсмену необходимо разогнаться с одной стены, проехать понизу и вылететь в воздух с другой стены. Затем сделать трюк и, вернувшись по обратной траектории, совершить следующий на противоположной стене.
В зачёт идёт выполнение пяти трюков, если райдер делает шесть элементов, то худший прыжок не считают. Каждому атлету даётся две попытки во время квалификации и три — во время финала.
За кем следить?
Сноуборд — довольно молодой спорт и по возрасту участников. Учитывая его мировую популярность, конкуренция становится всё выше.
Практически непредсказуем исход событий на соревнованиях. Сейчас очень много как молодых, так и опытных райдеров, которые конкурируют на самом высоком уровне. К этим Олимпийским играм готовятся лучшие райдеры со всего мира. Это настоящий венец искусства фристайл-сноубординга. То, о чём будут ещё долго говорить, то, что сохранится в памяти и у зрителей, и у участников. Всё внимание, думаю, будет приковано к хафпайпу, слоупстайлу, биг эйру – как к основным более молодёжным дисциплинам, за которыми интересно наблюдать и райдеры которых у всех в подписках в «Инстаграме». Все за ними следят. Поэтому борьба звёзд очень будет интересна.
Вик Уайлд
Фото: РИА Новости
Давайте по конкретным именам:
Абсолютно точно обратите внимание на Шона Уайта из США. На его счету три золотых медали в хафпайпе, и он нацелен получить четвёртую.
Будет интересно наблюдать за Маркусом Кливлендом. Норвежец имеет в своём активе медаль высшей пробы в биг-эйре и серебряную награду в слоупстайле на последних X-games.
Влад Хадарин — член сборной России по сноуборду будет бороться в дисциплине биг-эйр. Наш соотечественник сейчас в хорошей физической форме и способен составить конкуренцию именитым атлетам со всего мира.
Марк Макморрис уже давно всем доказал, что его невозможно сломить никакими обстоятельствами. Канадец стал первым в дисциплине слоупстайл на X-games. И не просто так, а потому, что первым в мире приземлил серию из трёх сложнейших трюков на соревновании.
Вик Уайлд — россиянин американского происхождения снова будет бороться за медали высших проб, так же, как и в 2014-м на Олимпийских играх в Сочи.
Касательно девушек, то особого внимания точно будут достойны Анна Гессер и Джейми Андерсон, которые поборются за золотую медаль в слоупстайле.
На этих Играх Эстер Ледецка будет защищать не только свой титул чемпионки в горнолыжном супергиганте, но и титул в сноуборде, а одной из конкуренток станет Рамона-Терезия Хофмайстер, бронзовый призёр игр в Южной Корее 2018 года.
Женский хафпайп обещает быть максимально интересным, завораживающим и похожим на американские горки, если говорить с точки зрения сердечного ритма. Кого можно выделить из претенденток на золото? Хлоя Ким — действующая чемпионка мира и чемпионка X-Games. Напарница по команде Хлои — Мэдди Мастро, Цай Сюэтун — девятикратная обладательница «Хрустального глобуса» – и Лю Цзяюй — серебряная медалистка Пхёнчхана-2018.
Анна Гессер
Фото: Ezra Shaw/Getty Images
Расписание соревнований
|Что проходит?
|Когда проходит?
|Женщины. Слоупстайл. Квалификация.
|5 февраля
|Женщины. Слоупстайл. Финал.
|6 февраля
|Мужчины. Слоупстайл. Квалификация.
|6 февраля
|Мужчины. Слоупстайл. Финал.
|7 февраля
|Женщины. Параллельный гигантский слалом.
|8 февраля
|Мужчины. Параллельный гигантский слалом.
|8 февраля
|Женщины. Хафпайп. Квалификация.
|9 февраля
|Мужчины. Хафпайп. Квалификация.
|9 февраля
|Женщины. Сноуборд-кросс. Полный цикл соревнования.
|9 февраля
|Женщины. Хафпайп. Финал.
|10 февраля
|Мужчины. Сноуборд-кросс. Полный цикл соревнования.
|10 февраля
|Мужчины. Хафпайп. Финал.
|11 февраля
|Смешанные команды. Сноуборд-кросс. Полный цикл соревнования.
|12 февраля
|Женщины. Биг-эйр. Квалификация.
|14 февраля
|Мужчины. Биг-эйр. Квалификация.
|14 февраля
|Женщины. Биг-эйр. Финал.
|15 февраля
|Мужчины. Биг-эйр. Финал.
|15 февраля