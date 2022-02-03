Больше зрелища! Что такое фристайл — гид по олимпийским видам спорта

«Понятные Игры: гид по зимним видам спорта». В серии материалов мы расскажем о том, почему нужно следить за нехайповыми видами и как разобраться в популярных.



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Что такое фристайл — очень коротко

Фристайл — это выполнение разных акробатических трюков на лыжах. Если дословно, freestyle значит «свободный стиль». И это многое объясняет.



Сейчас во фристайл входит 7 дисциплин — 13 комплектов медалей.

Про каждый стиль в фристайле

Названия уже завораживают: акробатика (одиночная и командная), могул, ски-кросс, хафпайп, слоупстайл и биг-эйр.



«Каждая дисциплина фристайла — по сути, отдельный вид спорта, — объясняет Алексей Курашов, президент Федерации фристайла России. — Некоторые дисциплины похожи зрелищностью и эффектностью трюков. Но сравнивать подготовку фристайлистов с подготовкой, например, фигуристов — не совсем корректно, так как в каждой дисциплине фристайла свои требования».

Акробатика Фото: Lars Baron/Getty Images

Акробатика — спортсмены съезжают с трамплина, разгоняясь до нужной им скорости и выполняют прыжок в высоту с акробатическими элементами — сальто, переворотами и винтами. Судьи оценивают полет (и акробатические трюки), а также приземление спортсмена. Программа спортсмена заявляется до начала соревнований.

Могул Фото: Maja Hitij/Getty Images

Могул — свободный спуск на горных лыжах по бугристому склону с выполнением нескольких прыжков с трамплинов. Результат складывается из скорости прохождения трассы (её длина 250 метров), лыжной техники, то есть чистоты прохода снежных бугров, и акробатических трюков на первых двух трамплинах (у них есть выбор из 52 акробатических элементов).

Ски-кросс Фото: Christophe Pallot/Getty Images

Ски-кросс — одна из самых зрелищных и понятных дисциплин фристайла. Это гонка на лыжах по снежной трассе с горками, виражами и трамплинами (они ещё называются снежными кикерами). Её длина — 1200-1400 метров. Здесь на старт выходят 4 спортсмена, главная задача — прийти к финишу первым.

«Это борьба плечом к плечу на большой скорости, спортсмены могут разгоняться до 70 километров в час. Однако здесь нет акробатических элементов, в отличие от других дисциплин», — добавляет Алексей Курашов.

Хафпайп Фото: Joe Allison/Getty Images

Дисциплина «хафпайп» дебютировала на Олимпийских играх совсем недавно — в 2014 году в Сочи. Её принцип понятнее, если буквально перевести название: half pipe — половина трубы. Здесь лыжники демонстрируют трюки в дугообразном открытом сооружении (оно же и называется хафпайп) с двумя встречными скатами — в таких еще часто тусуются скейтбордисты. Судьи оценивают сложность выполненных трюков, их чистоту и высоту.

Слоупстайл Фото: Ezra Shaw/Getty Images

Слоупстайл — свободный спуск со склона длиной около 1200 метров, на котором расположено три больших трамплина, рампы, контруклоны и перила. Спортсмен с их помощью выполняет разные акробатические элементы на лыжах. Эта дисциплина также вошла в состав ОИ в 2014 году. Оценивается прохождение трассы, амплитуда прыжков, их сложность и чистота исполнения, скорость значения не имеет.

Биг-эйр Фото: Christian Petersen/Getty Images

Биг-эйр — самая молодая дисциплина, первый комплект медалей был разыгран на Олимпиаде 2018 года. Принцип биг-эйра похож на лыжную акробатику, но здесь другая конфигурация трамплина. Он рассчитан на выполнение иных акробатических элементов. Например, в биг-эйре можно скрещивать лыжи, а в акробатике это считается грубой ошибкой. Также фристайлист в биг-эйре летит в длину (от 5 до 30 метров), а в акробатике — в высоту.

Как оцениваются трюки

Во всех стилях оцениваются сложность выполненных трюков, их чистота, прыжок и приземление фристайлиста.

Как правило, судьи действуют по следующей схеме: полет — 20% оценки, форма — 50% и приземление — 30%.



Под полетом подразумеваются отталкивание, высота прыжка и длина траектории, всё это оценивается в зависимости от трамплина, а также длины и крутизны склона приземления.



Форма — положение тела, рук, лыжных палок во время прыжка и при выполнении трюков. Важны плотность группировки, равновесие, экономность движений, стабильность в полете, но главное — выполнены ли все элементы (двойные и тройные сальто, геликоптер, твисты, перевороты 360, флипы, многократные маневры и т.д.), заявленные спортсменом. Кроме биг-эйра: там трюки не заявляются заранее, судьи оценивают их сложность в режиме реального времени.



Также исключением является ски-кросс — в этой дисциплине в первую очередь оцениваются скорость и время. Оценки выставляет специальная судейская комиссия.

Фото: Matthias Hangst/Getty Images

Почему стоит смотреть

Это очень зрелищно! Сам вид спорта появился благодаря показательным шоу лыжников, которые добавили акробатику сперва для красоты, а после уже как соревновательный элемент. То есть фристайл — максимально живой вид спорта, который вобрал в себя всё лучшее от спортсменов.

Можно выбрать одну дисциплину или следить сразу за всеми, все прыжки и перевороты завораживают и держат в напряжении до финального приземления фристайлиста.



«Соревнования по фристайлу особенно сложны и непредсказуемы тем, что они проходят на открытом воздухе, при разных погодных условиях. Также важно то, что оценки ставят судьи, а это бывает субъективно, даже несмотря на существующие критерии. Судьи могут ошибаться, но системы протестов во фристайле почти нет, только в ски-кроссе. Их оценки чаще всего пересмотру не подлежат, хотя это, на наш взгляд, не совсем справедливо», — говорит Алексей Курашов.

Кто лучший

Лидеры по количеству завоеванных медалей на Олимпийских играх во фристайле — США и Канада. В 2018 году в Пхенчхане россияне Илья Буров и Сергей Ридзик взяли бронзовые награды, в акробатике и ски-кроссе соответственно. Максим Буров — также один из лучших, недавно он завоевал Кубок мира в лыжной акробатике, а Анастасия Таталина — действующая чемпионка мира в биг-эйре.

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