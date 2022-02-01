Что эффективнее для похудения — час силовой тренировки или час кардио?

Жиросжигание будет идти в обоих случаях, но одна из нагрузок всё же более результативна.

В чём особенность кардио и силовых тренировок? Что лучше поможет сбросить вес?



Отвечает PRO-эксперт Спортмастер PRO.

Вечные муки выбора: кардио, силовой тренинг или лучше всё и сразу. Как сделать правильный выбор? Здесь нет верного решения, потому что у всех разные цели в спорте. Другой вопрос, что из этого эффективнее для похудения.

Какой вид нагрузки хорош для похудения?

Прежде чем ответить на этот вопрос, важно разобраться в том, что их отличает друг от друга. Кардио – это аэробные нагрузки во второй и третьей пульсовой зоне – не выше. Для каждого человека они рассчитываются индивидуально, исходя из подготовки. На низком пульсе быстрее горят жиры – их проще расщепить, для этого нужно меньше кислорода. Сердечно-сосудистая система в этом случае не сильно нагружается, поэтому на кардио можно работать долго. А это большой плюс для продуктивного жиросжигания.

Классическая силовая тренировка в зале, где во время выполнения определённых упражнений возникают резкие скачки пульса, работает совсем на другую цель. Силовые нагрузки не тренируют сердечно-сосудистую систему, а увеличивают объём мышц и развивают силовую выносливость. Упражнения с собственным весом или отягощением помогают скорректировать формы и осанку. Ускорение метаболизма и жиросжигание здесь, скорее, идут как приятный бонус.

Фото: istockphoto.com

Даниил Лобакин PRO-эксперт и амбассадор Спортмастер PRO, кандидат в мастера спорта Час кардиотренировки будет более эффективным в плане жиросжигания, чем час силовой тренировки. Работа в аэробном режиме всегда может протекать гораздо дольше, чем в анаэробном. Аэробные нагрузки – это когда процесс синтеза АТС (аденозинтрифосфа́т – молекула, которой питаются мышцы во время нагрузки) происходит при участии кислорода. Анаэробные – когда кислород либо вообще не задействуется, либо используется крайне мало. Если у вас хватает кислорода в крови и вы работаете на низком пульсе, а сердце бьётся с определённой частотой – расщепляются в первую очередь жиры.

То есть выполнять кардио полчаса на пульсе 180, как, например, во время приседаний со штангой, не получится. Другое дело при пульсе 130 – в этом случае вы сможете дольше работать и сжигать гораздо больше жиров в течение часа. Такая нагрузка даётся организму проще. Поэтому самые эффективные тренировки, по словам Даниила, – те, которые проходят в низкой пульсовой зоне при высокой концентрации кислорода в крови.

Фото: istockphoto.com

Какое кардио выбрать?

Даниил: Хороший пример – циклические виды кардиотренировок. Например, бег или велосипед, где в течение длительного времени повторяются одни и те же движения. Также подойдут интенсивные интервальные тренировки, которые задействуют максимальное количество групп мышц. Они выполняются без дополнительных весов с целью разогнать сердце – например, прыжки, выпады или тренировки по системе Табата. Последний вид занятий предполагает 20 секунд интенсивной работы, которая сменяется 10 секундами отдыха. Это хороший вариант в домашних условиях.