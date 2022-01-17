Упражнение, которое поможет стать сильнее и сбросить вес. Как и зачем делать трастеры?

При всей эффективности делать их можно далеко не всем.

Что такое трастеры? Чем они полезны для спортсмена?



Отвечает фитнес-тренер.

Если вы давно занимаетесь фитнесом, слово «трастеры» вам должно быть знакомо. А вот многие новички могут слышать об этом удивительном упражнении впервые. Оно довольно непростое, но достаточно эффективное: и для тех, кто хочет сжечь парочку лишних килограммов, и для тех, кто хочет стать сильнее и выносливее.

Что такое трастеры и как их делать?

Начнём с того, что «трастер» переводится как «выброс». Упражнение состоит из двух частей: приседания и выбросе штанги над собой. За счёт объединения двух движений воздействие на мышцы будет более комплексным. Трастеры можно делать с разными снарядами – гантелями, бодибаром или медболом, но классический вариант выполнения упражнения – со штангой.

Техника выполнения:

ставим ноги на ширине плеч. Руки согнуты в локтях, держим штангу перед грудью;

выполняем глубокий присед;

из этого положения резко выталкиваем себя вверх. В момент подъёма выбрасываем штангу над головой.

затем штангу опускаем обратно на грудь и возвращаемся в глубокий присед.

Елена Скоблова супервайзер и мастер-тренер тренажёрного зала World Сlass Упражнение пришло в кроссфит из тяжёлой атлетики. За счёт комплексного воздействия на все группы мышц оно подходит именно для развития силовых показателей. Рельеф с его помощью не сформировать, но вот силу и выносливость можно существенно развить. Кроме того, оно чрезвычайно энергозатратно, поэтому согнать вес трастеры тоже помогут.

Фото: istockphoto.com

Чем опасны трастеры?

Трастеры – эффективное упражнение для развития силы и сжигания калорий. Однако цена этому – повышенная травмоопасность. Локти, колени, позвонки и сухожилия будут испытывать огромный стресс. Именно поэтому трастеров стоит остерегаться людям со слабыми суставами и связками. Помимо этого, упражнение требует идеальной техники выполнения. Навык спортсмена должен быть отточен до автоматизма: любое отклонение может привести к необратимым последствиям.

Елена: в трастерах наиболее распространены травмы суставов, а в частности, плечевых. Несложно догадаться, что связано это с рывковым движением и большим, непривычным для плечей отягощением. Защемления в позвоночнике или же травмы коленей встречаются среди спортсменов, выполняющих это упражнение, в разы реже. Но это не значит, что их возможность нужно игнорировать.

Фото: istockphoto.com

Как избежать травм при выполнении трастеров?

Елена: приступать к выполнению настолько сложного и травмаопасного упражнения необходимо постепенно. И уже имея определённый уровень спортивных знаний и физической подготовки. Начинающему стоит выполнять движение вовсе без какого-либо отягощения. И лишь спустя время, когда он хорошо изучит двигательную технику, начинать добавлять небольшие веса. Их увеличение также должно происходить постепенно, без резких перепадов. Помимо всего вышеперечисленного, не стоит пренебрегать и спортивными фиксаторами, созданными специально для избежания травм. Наколенники, налокотники, атлетический пояс — ваши хорошие друзья, которые защитят от вылета сустава или защемления.

Если вы очень хотите попробовать сделать трастеры, начните с небольшого веса, поработайте с бодибаром или медболом. Тогда риск травм значительно снижается, но вы будете учиться выполнять нужное движение.