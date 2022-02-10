«Я будто оказалась на Марсе». Мой первый опыт большого забега на Мёртвом море

Алия Нургалеева автор в разделе Lifestyle Рассказываю о том, как прошёл мой первый забег в другой стране.

Раз в году тысячи спортсменов со всего мира съезжаются в Израиль на уникальный марафон The Dead Sea Marathon, чтобы пересечь Мёртвое море на своих двоих. Вместе с остальными участниками мне выпала возможность пробежать свою первую дистанцию по суше, где почти не ступала нога человека. Это надо видеть: если бы на Марсе существовала жизнь, то она выглядела бы именно так – впечатляюще!

Немного о самом марафоне

Когда в декабре я готовила материл об интересных марафонах мира, то подумала: «Когда-нибудь и у меня появится возможность увидеть одно из самых живописных мест планеты на бегу». Но кто же знал, что это случится так быстро. Ровно через месяц меня пригласили принять участие в израильском марафоне у Мёртвого моря. Я тут же начала просматривать видео с прошлых забегов и не могла поверить, что совсем скоро буду бежать вдоль побережья вместе с тысячами других участников. Уже на месте я узнала несколько интересных фактов об этом уникальном событии.

Фото: Из личного архива Алии Нургалеевой

Во-первых, трассу марафона с двух сторон омывает море – часть маршрута проходит по песчано-солевой косе на границе между Израилем и Иорданией среди пустынных пейзажей. Сама дистанция пролегает в районе курорта Эйн-Бокек ниже уровня моря на 420 метров – это низшая точка земного шара на суше. Концентрация кислорода в воздухе в этом случае выше, и это хорошо для спортсменов. Ведь чем больше организм поглощает кислород, тем выше эффективность занятий и скорость бега. Мне лично дышалось и впрямь очень легко.

Во-вторых, геологи говорят, что через 100-200 лет Мёртвое море исчезнет с лица Земли. Оно постепенно отступает – его уровень падает более чем на один метр за год. И это ещё один повод увидеть Мёртвое море своими глазами и даже пересечь его на своих двоих – эту возможность как раз даёт израильский марафон. Что уж говорить о благотворном климате, чистом воздухе и прозрачной воде, в которой будто паришь в невесомости. Высокое содержание соли и минералов не даст утонуть даже тем, кто не умеет плавать. Концентрация этих веществ в морской воде достигает 30%, поэтому многие сюда приезжают для оздоровления. Чтобы избавиться от кожных заболеваний, расслабиться, омолодиться, лучше спать и перестать нервничать.

Фото: Из личного архива Алии Нургалеевой

В-третьих, на протяжении всего марафона можно наблюдать пейзажи, которые до этого были доступны только сотрудникам завода Мёртвого моря и силам безопасности. Дистанции по вкусу – 50 и 42 км — для самых подготовленных, 21,1 км — полумарафон, 10 км — для любителей и 5 км — для новичков. Каждые 3 км есть пункты питания, по ходу всего маршрута ведётся фото- и видеосъёмка с дрона, а победителям вручают денежные призы и подарки от спонсоров. Незабываемые впечатления обеспечены – не только я так думаю, об этом говорят сами участники.

Хавьер Улле опытный марафонец, журналист, основатель студии Xano Pilates&Yoga, а также подкаста о беге Всем привет, это Хавьер из Испании. Я пробежал полумарафон и хочу отметить три важные вещи, которые отличают этот забег от других. Первое, это невероятный пейзаж, которым можно любоваться на протяжении всей дистанции. Бирюзовый цвет морской воды сразу же притягивает взгляды. Второе – марафон проходит в самой низкой точке планеты на суше, ниже уровня моря более чем на 400 м. И третье – трасса пролегает через дамбу, часть которой состоит из соли. Поэтому во время бега слышен звук хруста под ногами, и это очень необычно.

Как я впервые пробежала 5 км на марафоне у Мёртвого моря

5:00. Раннее утро, ещё очень темно, с улицы доносится музыка. Выглядываю в окно, а там настоящее спортивное шествие. Участники стройными рядами шагают к старту гонки в 50 км. Встаю, собираюсь и надеваю форму. В 6:30 достаю из конверта стартовую манишку с номером – 599. Какое-то время думаю, куда приколоть булавки – спросонья сделать это не так-то просто. За 15 минут до старта (а он в 8:45) выхожу из номера – не спрашивайте, что я делала все эти два часа – и направляюсь к толпе. Если быть точнее, к таким же опоздунам, как я. Добегаю прямо к началу и сразу в путь.

Фото: Из личного архива Алии Нургалеевой

8:45. И вот тут начинается самое интересное. Открывается захватывающий дух вид: вокруг море бирюзового цвета и соляные кристаллы, которые переливаются под лучами мягкого солнца, словно жемчужины. Под ногами дорога, будто ведущая в небо, а над головой простирается необъятная синева. Согласна, что звучит очень пафосно, но иначе этот пейзаж никак не описать. Внутри – драйв большого забега среди тысячи участников. Это совсем не то же самое, что рассекать на беговой дорожке. Рельеф и гравийная поверхность под ногами дают о себе знать – физика движения не такая, как при беге по асфальту.

Фото: Из личного архива Алии Нургалеевой

Пробежав всего 5 км, чувствую даже те мышцы, которые обычно включаются при работе с тяжёлым весом. Это задняя поверхность бедра, ягодичные, икроножная и мышцы спины. И вот я уже бегу в первых рядах. Назад не смотрю – оглядываться нельзя! Согласно библейской истории Лота, прежде чем наказать жителей за грехи, господь указал праведнику путь спасения и велел не оборачиваться. Но его жена обернулась и превратилась в соляной столб. Сегодня его можно увидеть на берегу Мёртвого моря.

Вспоминаю эту легенду и бегу дальше. Боковым зрением вижу остальных участников и удивляюсь выдержке некоторых. Одни бегут с коляской (а в сумме с ребенком и аксессуаром это дополнительное отягощение в 20 кг), другие – со своими питомцами, третьи – в обнимку со вторыми половинками. Были даже участники с ограниченными возможностями, что ещё раз доказывает: все препятствия – только внутри нас.

Фото: Из личного архива Алии Нургалеевой

9:20. Я уже на финишной прямой, меня встречают аплодисментами – в этот момент чувствую себя победителем. А потом вдруг возникает мысль: «И это всё? Хочу ещё!». Изначально я думала, что 5 км для первого старта будет достаточно. Но, как оказалось, мои способности не ограничиваются символической дистанцией. Что ж, в следующий раз пробегу однозначно больше. Зато теперь я полностью разделяю страсть атлетов к масштабным забегам, ведь это особенный опыт ощутить сопричастность к чему-то большому. Все участники как единое целое – понимают друг друга без слов. Спорт – это однозначно универсальный язык.

Фото: Из личного архива Алии Нургалеевой

Ещё пару слов об Израиле

За день до марафона я была на экскурсии в национальном археологическом парке Масада. Древняя крепость площадью 3,4 км² находится на высоте 450 м над уровнем Мёртвого моря. Здесь, с высоты птичьего полёта, открывается вид на трассу забега. И первое, что бросается в глаза, это сходство с красной планетой. Я будто оказалась на Марсе, таком же удалённом от цивилизации, неприступном и в то же время космическом, как эта гора.

Фото: Из личного архива Алии Нургалеевой

В самом начале своего трипа я успела побывать и в самом сердце Израиля – Иерусалиме. Оставила бумажку с желанием в одной из его главных достопримечательностей – Стене Плача. А в конце поездки заглянула в современную метрополию Тель-Авив, где куда ни глянь – одни спортсмены. Бегут себе и наслаждаются жизнью. В общей сложности я провела в Израиле четыре дня и могу сказать наверняка: это одно из самых ярких моих впечатлений. The Dead Sea Marathon стоит пробежать хотя бы раз в жизни.