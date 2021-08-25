Редакция пробует: какие мышцы можно прокачать на парусной регате

Что такое парусный спорт? В чём польза катания на яхте?



Отвечает главный тренер сборной России по парусному спорту.

Мало кто знает, но плавание под парусами — не только увлечение миллионеров, но и отличный способ «прокачать» себя и тело. В воде нагрузка на организм в разы увеличивается, а вместе с тем и активнее сжигаются калории. Ещё один бонус яхтинга: все группы мышц включаются в работу на «полную катушку» — мы проверяли! Особенно хорошо это понимаешь, когда на следующий день просыпаешься с ощущением, будто вспахал целое поле.

Наталья Иванова главный тренер сборной России по парусному спорту Парусный спорт полезен прежде всего средой — солнце, воздух и вода — наши лучшие друзья. Это даёт прекрасные яркие эмоции, а значит, и оздоровление.

Что это такое?

То, что «парусный спорт» — это активный вид водного спорта, слышали почти все. А вот с понятием «регата» знакомы немногие. Рассказываем: регата — это соревнование экипажей парусных яхт, которое состоит из серии гонок. Главный тренер сборной России по парусному спорту Наталья Иванова отмечает, что в каждой гонке стоит задача стартануть, пройти буи в определённой последовательности и финишировать впереди соперников. При этом неважно, на сколько удалось обойти других яхтсменов — засчитывается даже сантиметр. Время не засекается, важна только финишная позиция. Сумма приходов в гонке и есть итоговый результат — чем меньше сумма приходов, тем выше участник располагается в турнирной таблице.

Фото: Михаил Грошев

В чём польза?

Если говорить о физиологии, то парус очень разнообразен и в разных классах судов задействованы разные мышцы. Например, в парусной доске — верхний плечевой пояс, в одиночке — мышцы бедра. Общее для всех — это стабилизаторы и баланс, координация движений.

По словам эксперта, если говорить о гонках на популярных сейчас семиметровых яхтах, то это, скорее, весёлый урок физкультуры. Тем не менее новичок тратит на те же манипуляции гораздо больше усилий, чем профи. Это связано с тем, что движения и действия начинающего спортсмена ещё не отточены, а мышцы не приучены.

Что ещё нужно знать перед первой гонкой?

Нужно быть готовым к синякам, царапинам и боли в мышцах на следующий день после регаты.

Новичку обязательно нужно размяться перед выходом на воду.

Девушкам не помешает обрезать длинные ногти.

Из одежды, особенно если на улице прохладно даже не у воды, выбирайте длинный рукав и штаны. И не забудьте взять с собой перчатки, чтобы не натереть руки о парусные верёвки.

Фото: Михаил Грошев

Сколько калорий сжигается во время плавания под парусами?

Главный тренер сборной России по парусному спорту говорит, что во время регаты, которая длится шесть дней, яхтсмены сжигают до 6000 калорий. Но так только у профи, у новичков же другие цифры. На примере нашей регаты, по словам эксперта, в среднем за три часа на воде каждый из нас потратил около тысячи калорий.

Мы были на лодке класса j 70 — считается, что она легка в управлении, но нагрузка на мышцы всё равно ощутимая. В основном были задействованы мышцы плеча, предплечья, спины, ног. И самое энергозатратное — это работа всех мышц-стабилизаторов, которые помогают сохранять баланс тела на нестабильной поверхности.

Редакция Lifestyle убедилась в этом на собственном опыте. Мы поехали на регату женской командой, и у каждой девочки была своя работа.

Фото: Михаил Грошев

Генакер — дополнительный парус для гонок

Это непостоянный парус, который в течение гонки нужно было доставать и убирать. На финишной прямой он позволяет яхте идти быстрее.

Алия Нургалеева автор «Чемпионата» Управлять яхтой непросто. Первая тренировка, конечно, не требует особых навыков, но команды шкипера вроде «трави» — отпускай, «добери» — тяни, немного путают. Так что знание хотя бы нескольких терминов здесь точно пригодится.



И ещё важный момент: одевайтесь удобно, ведь лодка постоянно кренится и нужно быть всегда начеку, особенно на поворотах. Одно неловкое движение — и можно с лёгкостью оказаться в полушпагате, на нашей регате был такой случай. Но если вы придёте на соревнования (пусть и любительские) уже с пониманием того, что регата — это спорт, а не чилл, это сыграет вам на руку.

Стаксель — передний парус

Несмотря на то что парус всего один, его нужно обслуживать одновременно с правой и левой стороны, чтобы яхта взяла нужный курс. И наш редактор направления «Здоровье» в разделе Lifestyle отвечала за левый фланг.

Арина Забгаева редактор направления «Здоровье» в разделе Lifestyle У меня не было конкретных ожиданий от регаты, но всё равно словила чувство «ожидание — реальность». Мне, пять минут назад впервые узнавшей, как называются парусные канаты, доверили управление стакселем.



Спортивная регата — это совсем не про элегантных мужчин средних лет в белоснежных поло, чинно прогуливающихся по палубе.



Пройтись по яхте можно в пределах метров двух — и то не чинно, а с дрожащими коленками, потому что в первый раз на таком судне. Белая футболка, если вам посчастливилось её надеть, перестанет быть такой уже после первой команды «Три, два, один — поворот!» А если вы сглупили и отказались от перчаток — придётся учиться на собственных мозолях.

Арина вспоминает, как вся команда в течение всей регаты пыталась распутать неправильно закреплённый генакер, и отмечает, что попробовать себя в таком необычном соревновании было очень здорово.

С правым флангом стакселя сражалась редактор направления «Тренды». Но когда с вышеупомянутым генакером вновь и вновь возникали проблемы, она отважно залезала на нос нашей яхты, чтобы расправить парус.

Наида Саидова редактор направления «Тренды» в разделе Lifestyle Я первый раз была на регате, и мне очень понравилось. После инструктажа по технике безопасности все мои страхи сразу улетучились. Нам объяснили, что благодаря тяжёлому килю лодку перевернуть практически невозможно. Главное, соблюдать правила безопасности и слушать шкипера.



В тот момент, когда шкипер даёт сразу несколько команд, вам нужно быстро мобилизоваться и выполнить их без урона для всего коллектива. В целом этот вид спорта учит взаимодействию в команде, концентрации, правильному выполнению технических заданий и расставлению приоритетов.

Фото: Михаил Грошев

Грот — задний парус

От того, насколько правильно настроен грот по отношению к ветру, будет зависеть то, как поведёт себя яхта. Если канат перетянут или недотянут хотя бы на один сантиметр, это будет ощутимо для всей команды. Работой грота руководила редактор спортивного направления.

Маргарита Иванникова редактор спортивного направления в разделе Lifestyle Чтобы справиться с этим парусом, нужны сильные руки и спина. После соревнований эти части тела болели больше всего, а значит, нагрузка шла именно на них. Я находилась ближе всех к румпелю, и шкипер иногда просила меня порулить. Яхта шустрая и качается, поэтому, чтобы не упасть за борт, нужно крепко стоять на ногах. А это значит, что умение балансировать будет большим плюсом.



Яхтенный спорт — точно не для слабаков. Если вы думали, что спортивные яхты — это про лазурный океан и коктейли с зонтиками, то вы ошибались. Это тяжёлая работа, причём командная. Один накосячил, исправлять всем.



Если у нас будет ещё возможность попробовать себя в регате, мы обязательно попробуем. Ну а пока советуем это сделать вам.