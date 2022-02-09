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Куда ехать зимой: 6 мест, куда лучше ехать зимой, чем летом

6 уголков мира, куда путешественникам лучше ехать зимой, чем летом
Станислав Белоглазов Алия Нургалеева
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Куда ехать зимой?
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Там можно увидеть древние племена, покататься на сноуборде или сфотографировать пингвина.
В какие уголки мира лучше ехать зимой и почему?

Отвечает путешественник со стажем.

Зимой лучше ехать туда, где летом путешествовать некомфортно или бессмысленно. Именно в это время года можно увидеть что-то новое для себя – ту же природу и архитектуру, но уже в контексте зимней сказки. Наш опытный эксперт, путешественник Станислав Белоглазов, рассказал, куда держать путь в холода.

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Териберка, Мурманская область

Если вы мечтаете увидеть северное сияние, охотиться за природным явлением лучше зимой. Летом за Полярным кругом сплошной день, а свечению нужны темнота, прозрачный воздух, минимум облачности и дымки. В мороз шансов для этих условий больше. Как вариант отправиться в Териберку, которая раскрутилась после фильма «Левиафан». Когда там по прогнозам сияние, все отели и частное жильё забиты туристами, но что-то найти можно – в крайнем случае арендовать кроссовер.

<a href="https://www.championat.com/authors/5443/1.html">Станислав Белоглазов</a>
Станислав Белоглазов
путешественник, директор фотоагентства и фотошколы Magnet

Я беру в Мурманске машину и сам за рулём еду прямо на берег Северного Ледовитого океана. В стране нет других таких точек, где можно спокойно недорого прилететь, арендовать машину и по дороге, которую даже если переметает, то тут же чистят, доехать прямо до берега Северного Ледовитого океана. Там ещё есть качели на берегу, рестораны и отели.

Фото: istockphoto.com

Шерегеш, Кемеровская область

Станислав: По России зимой ездят те, кому нужен не пляжный отдых, а горнолыжка. В Сочи дорого и много туристов. Лучше всего подойдут Хибины или Шерегеш, где народу поменьше и горнолыжная инфраструктура хорошая. Фанаты сноубординга или горных лыж – особенно фрирайда – знают эти точки.

Фото: istockphoto.com

Южный Судан

Станислав: Теперь зайдём с другой стороны – куда летом невозможно ехать, потому что просто очень жарко и некомфортно. Это, например, Южный Судан – даже сейчас там 35 градусов днём. Можно отправиться в столицу Джуба или просто путешествовать по стране. Непростая поездка – там требуется много разрешений и придётся подключать местную турфирму. По деньгам очень недёшево, но зато можно приехать прямо к племенам мундари. Путь до них займёт около недели.

Фото: Мариана Байкова

Египет

Ещё одна страна, где летом очень жарко и некомфортно путешествовать. Даже несмотря на то, что можно искупаться в море, в июле-августе там тяжело отдыхать. Особенно если ехать куда-то в глубинку по материку – подальше от моря. Например, к пирамидам и в Александрию, где есть инфраструктура, отели, кондиционеры, но в это время даже ходить вокруг пирамид очень жарко.

А зимой наоборот – комфортно. Кроме того, в это время года можно сэкономить деньги, потому что чартеры идут, людей мало и цены на путёвки падают. В целом в туристических местах зимой очень комфортно путешествовать. В холода можно запечатлеть более живописную картину, потому что вместо синего летнего неба открывается вид на облака.

Фото: istockphoto.com

Антарктида

Станислав: Антарктические круизы проходят зимой. Потому что летом там под минус 70-80 градусов – очень сложно путешествовать и корабли туда не ходят – на базы забрасывают самолётами. Поэтому с конца ноября до февраля – это основное круизное время по Антарктиде, особенно если хочется посмотреть на пингвинов и айсберги.

Фото: istockphoto.com

Мексика и Венесуэла

Если нужен пляжный отдых, подойдёт Мексика. Сейчас она открыта, и рейсы недорогие в связи с недавними пандемическими ограничениями. В Венесуэлу можно слетать за 40 тыс. рублей с перелётом и проживанием в отеле с завтраками. А также отдохнуть на Карибском море на острове Маргарита.

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