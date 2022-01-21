На что идут путешественники в погоне за красивыми кадрами? Изнанка фототуризма

Станислав Белоглазов фотопутешественник, директор фотоагентства и фотошколы Magnet С какими тонкостями можно столкнуться в фототуре? Что для этого нужно уметь?

Чтобы поддерживать хорошую физическую форму, совсем необязательно пыхтеть в спортзале. Горы, фьорды, барханы и даже океанские берега могут стать отличной площадкой для тренировок. Такую возможность дают фототуры, где дойти до труднодоступных мест – та ещё задачка. В отличие от обычного туриста, который любуется пейзажем с коктейлем в руках, фотопутешественник совершает десятки телодвижений, чтобы получить идеальный ракурс. Потребуется дополнительная подготовка, хорошая физическая форма и выдержка. Поговорили с организатором таких поездок, который побывал в 135 странах, о тонкостях направления.

Фото: Станислав Белоглазов

Что такое фототуры?

Это прежде всего путешествия фотографов, часто – именно любителей. Одни едут за пейзажами, другие – за этникой, третьи – за впечатлениями. Иногда всё это можно найти в одном путешествии. В фототур отправляются не отдыхать – едут активно двигаться, чтобы найти интересные кадры. Чаще всего выбирают экзотические направления, которые не похожи на привычные места. За природной красотой отправляются, например, к водопадам Виктория в Южной Африки, в горы Непала. За экзотикой и этникой – к племенам Африки.

Кому подходит направление? Фототуризм подходит тем, кто хочет бросить вызов себе, пройти по местам, где редко ступает нога человека, преодолеть препятствия и запечатлеть яркие моменты. Профессиональные фотографы идут в такие туры, чтобы пополнить портфолио эксклюзивными снимками.

Фото: Станислав Белоглазов

Куда ехать за красивыми кадрами?

Станислав: Здесь нужно определиться с целью, а уже потом выбирать направление. Кроме того, важно заранее выбрать подходящий отрезок времени, чтобы составить идеальный маршрут и выстроить логистику. Если это водопад – важно понимать, насколько объект хорошо освещён. Мечтаете увидеть северное сияние? Стоит посмотреть прогнозы по вероятности этого события и выбирать места подальше от городов, чтобы подсветка не мешала ночным съёмкам.

За северным сиянием можно отправляться на Северный Ледовитый океан. Здесь и оленей покажут, и «хасок» дадут погладить, и морепродукты можно распробовать. Если хочется кардинально сменить обстановку, погреться и поесть фруктов в тепле – выбирайте Южную Америку или страны Азии – например, Вьетнам или Тайланд. Здесь есть природные красоты – водопады, горы, пустыни, барханы и океанские берега. За северными локациями и фьордами можно отправиться в Норвегию.

Фото: Станислав Белоглазов

Какие ещё есть варианты?

Туры распределяются по сложности проходимости и риска. По направлениям: горы, море, водопады, пещеры. А также по тематике, например, событийные или оздоровительные. Обычно дополнительных занятий по фотографии тур не предполагает, но участники обмениваются впечатлениями в процессе и таким образом набираются опыта.

Фото: Станислав Белоглазов

Дроновая съёмка. Чтобы использовать дрон, нужно заранее узнать, разрешена ли в этой стране такая съёмка, и если да – то, где именно и нет ли ограничений. Кто-то специально ездит по городам и снимает архитектурные объекты – например, башню Бурдж-Халифа или новый стеклянный мост в Китае.

Фотоэкспедиция. Тур с элементами изучения последних оставшихся племён на планете – например, в Африке. В случае съёмки обычаев местного народа стоит отправляться тогда, когда они делают что-то интересное, чтобы репортаж получился живым. Удачные моменты – сбор урожая, праздники, выход в море на рыбалку.

Фото: Станислав Белоглазов

Событийные фототуры. Например, карнавалы в Бразилии или в Перу у индейцев кечуа. Или, например, когда король Свазиленда (Южная Африка) выбирает себе очередную жену – проводится Праздник тростника – парад девственниц. В Новой Зеландии открывается шикарный вид на небо, можно запечатлеть млечный путь и пройтись по местам, где снимали «Звёздные войны».

Религиозно-направленные туры – сюда фотолюбители едут снимать паломников, например, на Фестиваль вуду в Бенине. Но на некоторые такие мероприятия очень трудно попасть.

Фотодайвинг или сноурайдинг. Эти направления позволяют совместить спорт и фотографию. В ЮАР, например, специально прикармливают акул и предлагают туристам забраться в специальную клетку. Там можно опуститься под воду вместе с фотоаппаратом и поснимать морских хищников.

Фото: Станислав Белоглазов

Какие зарубежные направления доступны сейчас?

Станислав: Чтобы отправиться в фотопутешествие, нужно учитывать ситуацию с пандемией. Выяснить, какие направления возможны с пересадками и есть ли специальные требования для туристов из России. Посмотреть, куда есть именно чартерный рейс. В прошлом году, например, мне удалось попасть в Танзанию, используя чартер на Занзибар. Сейчас популярные направления – Маргарита, Доминикана, Куба – островные места, куда массово едут туристы и могут запустить чартер – это и быстрее, и дешевле.

Совет от эксперта: Если закладываете пересечения границ – учитывайте, что сложности будут, причём самые неожиданные. Например, стоимость ПЦР-теста окажется высокой или поменяется политическая ситуация в стране пребывания. Идеальных условий не бывает, поэтому нужно быть готовыми ко всему. Рейсы с пересадками сейчас рискованная вещь – внезапно какие-то направления могут отменить. Поэтому старайтесь находить максимально прямые варианты или относительно стабильные пункты пересадки. Более-менее надёжными в этом смысле остаются Стамбул и Абу-Даби. Оттуда можно лететь в Южную Африку и на Сокотру.

Фото: Станислав Белоглазов

А что насчёт России?

Среди российских направлений есть Камчатка – сюда фотопутешественников привлекает Долина гейзеров и вулканы. Но логистика здесь непростая – до некоторых отдалённых точек можно добраться только вертолётами. Интересные направления для летних фотопутешествий на автомобиле – Калининград, Крым, Сочи, Ингушетия, Дагестан – там и берег, и горы. Для тех, кому интересны архитектурные объекты – города Золотого Кольца и Санкт-Петербург – сейчас там на площадях нет больших толп туристов из других стран. Доступны Мурманск, Кольский полуостров, Калмыкия – причём за разумные деньги. Популярен также зимний Байкал и прогулки по льду.

Инна Анисимова генеральный директор агентства PR Partner Думаю, Байкал – удачное место для первых шагов в фототуризме. Там живописно в любое время года и не сложно с точки зрения проходимости. Я много раз была на Алтае, поэтому смело внесла бы его в список самых «фотогеничных» мест. Там высокие горы сочетаются с глубокими озёрами и создают неповторимый контраст.

Фото: Станислав Белоглазов

При чём тут спорт?

Станислав: Путешественники с фотоаппаратами нагружены больше, чем обычные туристы. Даже если перемещаются по маршруту на автомобиле – доехав до точки, нужно взять штатив и с фототехникой подниматься в горы. Например, чтобы получить ракурс сверху или вид на другую сторону реки. Такой трекинг даёт хорошую кардиотренировку. Человек с фотоаппаратом всё время перемещается – в день обычно получается больше 20 000 шагов.

Фотокамера тоже может быть достаточно тяжёлой – это ощутимая физическая нагрузка. Поиск ракурса предполагает активную работу тела. Даже чтобы снять что-то медитативное – умиротворяющий природный пейзаж – нужно несколько раз выходить на точку и ждать, что облака лягут композиционно красиво. В любом случае, это полезно для здоровья – свежий воздух в горах или на океане, где можно привести мысли в порядок.

Инна: Фототуризм предполагает прохождение больших расстояний с нагруженным туристическим рюкзаком, который весит от 10 кг, плюс фотооборудование. Чтобы дойти до труднодоступных мест, потребуются дополнительная подготовка, хорошая физическая форма и выдержка. Думаю, пользу однозначно получат те, кто рассматривает поход как тренировку и проверку своих возможностей.