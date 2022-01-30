10 стран, в которые сложно попасть путешественникам в любое время года

С какими трудностями можно столкнуться перед въездом в некоторые страны?



Отвечает путешественник, объездивший 135 стран.

Сейчас из-за пандемии путешествия сродни лотерее – то можно, то нельзя. Ещё недавно можно было спокойно лететь хоть на Занзибар, а сейчас туда попасть не так уж и просто. Повезёт или нет, известно лишь высшим силам. А ведь туристам и без того сложностей хватало – есть немало стран, куда и до локдаунов всех подряд не пускали. Из-за опасной обстановки, ограничений количества иностранцев на территории или просто так. Перед вами 10 мест, которые сложнее всего посетить, по мнению опытного путешественника Станислава Белоглазова.

Ливия

Станислав Белоглазов фотопутешественник, директор фотоагентства и фотошколы Magnet Во время затишья, когда там не было военных действий, я попытался въехать со стороны Ливана. Мы остановились у границы на машине, пообщались с пограничниками. И те сказали, что ничего против русских не имеют. При этом нужно было уточнить у российских военных организаций, нет ли у них возражений против нашего въезда. Отправили запрос, получили отказ. Оказалось, надо было договариваться заранее.

Ливия Фото: istockphoto.com

Йемен

Из интересных мест – материковый Йемен, но сейчас там война, которая не прекращается. Вроде бы посмотреть можно, но путешествовать не стоит – просто опасно. Да и гражданских рейсов нет. Вместо этого можно посетить, например, остров Сокотра.

Бруней

Бруней – самый богатый султанат в мире. Туристы могут влететь туда только с транзитной визой на самолёте Королевских авиалиний.

Саудовская Аравия

Если путешествуют девушки, то есть страны, куда они в одиночку могут и не попасть – например, в Саудовскую Аравию. Туда до 25 лет без сопровождения мужчин въезд запрещён. Кроме того, здесь сложно получить туристическую визу. Раньше въехать в страну было возможно только в составе паломнической группы, если путешественник правоверный мусульманин и подтвердил это. Но сейчас туда стали пускать и туристов.

Саудовская Аравия Фото: unsplash.com/@javaistan

Северная Корея

Труднодоступной считается и Северная Корея. Но есть выход – попасть туда как турист можно, долетев до Владивостока, а далее по турпутёвке в Пхеньян. Дорого, но без проблем. Вот только свободно передвигаться по стране и снимать всё, что захочется, не получится.

Конго

Станислав: Интересные места есть в Конго – но там безвластие, точнее, многовластие и полная анархия. Но всё же можно в горы к гориллам сходить и на вулкан подняться. Есть на границе страны небольшая безопасная территория, хоть и дорого. Виза туда стоит $ 400, не считая туристического пакета. Вообще, в глубине Африки много территорий, куда сложно попасть, да и опасно там. Войны, эпидемии…

Конго Фото: istockphoto.com

Остров Пасхи и Новая Гвинея

Станислав: Из непростых, но интересных точек – Остров Пасхи. Это чилийский остров, но от Чили туда нужно лететь 4500 километров, и билет будет стоить недёшево. Или вот, например, остров Новая Гвинея. В его индонезийскую часть легко попасть, а на второй расположена Папуа – Новая Гвинея. И туда нужно делать визу через Австралийское консульство. Я бился над оформлением целых 3,5 месяца.

Бутан

Бутан до недавнего времени был формально открытым, но власти контролировали количество иностранцев на территории. А до этого попасть туда можно было только в составе группы не менее пяти человек из одной страны. Кроме того, была установлена фиксированная минимальная сумма, которую нужно тратить в день. Из Непала туда можно попасть только Королевскими авиалиниями Бутана. Но это не дороже, чем какие-нибудь другие поездки в европейские страны. Так что Бутан – это открытое «закрытое» королевство – очень интересное, посетить стоит. Особенно оказаться на праздниках, где танцуют с черепами и масками. Тем более что недавно там отменили большую часть ограничений, и теперь можно ехать и без турпакета. Правда, с приходом пандемии и там снова всё усложнилось.

Япония

В Японию тоже непросто попасть – если оформлять визу самостоятельно и без турфирмы – вас должен лично пригласить житель этой страны. И тогда нужно доказать, что вы знакомы – например, предъявить совместное фото.

Япония Фото: unsplash.com/@jlhopes

Бенин

Станислав: В Бенин мы планировали путешествие на Вуду-фест. Но поскольку в России нет консульства, визу можно сделать лишь в Брюсселе. В итоге поехали туда без визы – и, конечно же, нас не пустили на самолёт. Пришлось лететь в Того, а оттуда ехать на авто на границу и посреди ночи договариваться с франкоговорящими пограничниками о транзитной визе. Русским и такую нельзя, но за наличные – можно. Кроме того, на отдельных территориях может начаться война или эпидемия, и они окажутся закрытыми. Здесь приходится ориентироваться по ситуации, но часто эти вопросы решаются за деньги.

Но есть и обратные примеры. Говорят, что в деревню Ганвье в Бенине, что на воде, не пускают – там якобы всё очень сакрально и секретно. Но Станислав нашёл выход – он вместе со своей командой сел в лодку и поплыл в место назначения. Тут же лодочник по их просьбе позвонил колдуну Вуду и привёз к его шаманскому дому. Колдун приплыл мигом, встретил их и показал все свои колдовские способности. Так что, если включить фантазию и бесстрашие, иногда можно попасть даже в самые труднодоступные места. Но лучше, конечно, не рисковать и делать это только в компании опытных путешественников.

Бенин Фото: istockphoto.com

Резюме Станислава: В основном россиянам путешествовать хорошо – даже американцам будет сложнее. Со странами – условно – третьего мира у нас отношения лучше, чем у них с американцами. Хотя есть исключения – в Албании могут относиться к русским не очень хорошо. Но в целом – кругом нормальные люди: если общаться по-человечески, то и они с тобой так же.