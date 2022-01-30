10 стран, в которые сложно попасть путешественникам в любое время года

Отвечает путешественник, объездивший 135 стран.
Сейчас из-за пандемии путешествия сродни лотерее – то можно, то нельзя. Ещё недавно можно было спокойно лететь хоть на Занзибар, а сейчас туда попасть не так уж и просто. Повезёт или нет, известно лишь высшим силам. А ведь туристам и без того сложностей хватало – есть немало стран, куда и до локдаунов всех подряд не пускали. Из-за опасной обстановки, ограничений количества иностранцев на территории или просто так. Перед вами 10 мест, которые сложнее всего посетить, по мнению опытного путешественника Станислава Белоглазова.
Ливия
Во время затишья, когда там не было военных действий, я попытался въехать со стороны Ливана. Мы остановились у границы на машине, пообщались с пограничниками. И те сказали, что ничего против русских не имеют. При этом нужно было уточнить у российских военных организаций, нет ли у них возражений против нашего въезда. Отправили запрос, получили отказ. Оказалось, надо было договариваться заранее.
Ливия
Фото: istockphoto.com
Йемен
Из интересных мест – материковый Йемен, но сейчас там война, которая не прекращается. Вроде бы посмотреть можно, но путешествовать не стоит – просто опасно. Да и гражданских рейсов нет. Вместо этого можно посетить, например, остров Сокотра.
Бруней
Бруней – самый богатый султанат в мире. Туристы могут влететь туда только с транзитной визой на самолёте Королевских авиалиний.
Саудовская Аравия
Если путешествуют девушки, то есть страны, куда они в одиночку могут и не попасть – например, в Саудовскую Аравию. Туда до 25 лет без сопровождения мужчин въезд запрещён. Кроме того, здесь сложно получить туристическую визу. Раньше въехать в страну было возможно только в составе паломнической группы, если путешественник правоверный мусульманин и подтвердил это. Но сейчас туда стали пускать и туристов.
Саудовская Аравия
Фото: unsplash.com/@javaistan
Северная Корея
Труднодоступной считается и Северная Корея. Но есть выход – попасть туда как турист можно, долетев до Владивостока, а далее по турпутёвке в Пхеньян. Дорого, но без проблем. Вот только свободно передвигаться по стране и снимать всё, что захочется, не получится.
Конго
Станислав: Интересные места есть в Конго – но там безвластие, точнее, многовластие и полная анархия. Но всё же можно в горы к гориллам сходить и на вулкан подняться. Есть на границе страны небольшая безопасная территория, хоть и дорого. Виза туда стоит $ 400, не считая туристического пакета. Вообще, в глубине Африки много территорий, куда сложно попасть, да и опасно там. Войны, эпидемии…
Конго
Фото: istockphoto.com
Остров Пасхи и Новая Гвинея
Станислав: Из непростых, но интересных точек – Остров Пасхи. Это чилийский остров, но от Чили туда нужно лететь 4500 километров, и билет будет стоить недёшево. Или вот, например, остров Новая Гвинея. В его индонезийскую часть легко попасть, а на второй расположена Папуа – Новая Гвинея. И туда нужно делать визу через Австралийское консульство. Я бился над оформлением целых 3,5 месяца.
Бутан
Бутан до недавнего времени был формально открытым, но власти контролировали количество иностранцев на территории. А до этого попасть туда можно было только в составе группы не менее пяти человек из одной страны. Кроме того, была установлена фиксированная минимальная сумма, которую нужно тратить в день. Из Непала туда можно попасть только Королевскими авиалиниями Бутана. Но это не дороже, чем какие-нибудь другие поездки в европейские страны. Так что Бутан – это открытое «закрытое» королевство – очень интересное, посетить стоит. Особенно оказаться на праздниках, где танцуют с черепами и масками. Тем более что недавно там отменили большую часть ограничений, и теперь можно ехать и без турпакета. Правда, с приходом пандемии и там снова всё усложнилось.
Япония
В Японию тоже непросто попасть – если оформлять визу самостоятельно и без турфирмы – вас должен лично пригласить житель этой страны. И тогда нужно доказать, что вы знакомы – например, предъявить совместное фото.
Япония
Фото: unsplash.com/@jlhopes
Бенин
Станислав: В Бенин мы планировали путешествие на Вуду-фест. Но поскольку в России нет консульства, визу можно сделать лишь в Брюсселе. В итоге поехали туда без визы – и, конечно же, нас не пустили на самолёт. Пришлось лететь в Того, а оттуда ехать на авто на границу и посреди ночи договариваться с франкоговорящими пограничниками о транзитной визе. Русским и такую нельзя, но за наличные – можно. Кроме того, на отдельных территориях может начаться война или эпидемия, и они окажутся закрытыми. Здесь приходится ориентироваться по ситуации, но часто эти вопросы решаются за деньги.
Но есть и обратные примеры. Говорят, что в деревню Ганвье в Бенине, что на воде, не пускают – там якобы всё очень сакрально и секретно. Но Станислав нашёл выход – он вместе со своей командой сел в лодку и поплыл в место назначения. Тут же лодочник по их просьбе позвонил колдуну Вуду и привёз к его шаманскому дому. Колдун приплыл мигом, встретил их и показал все свои колдовские способности. Так что, если включить фантазию и бесстрашие, иногда можно попасть даже в самые труднодоступные места. Но лучше, конечно, не рисковать и делать это только в компании опытных путешественников.
Бенин
Фото: istockphoto.com
Резюме Станислава: В основном россиянам путешествовать хорошо – даже американцам будет сложнее. Со странами – условно – третьего мира у нас отношения лучше, чем у них с американцами. Хотя есть исключения – в Албании могут относиться к русским не очень хорошо. Но в целом – кругом нормальные люди: если общаться по-человечески, то и они с тобой так же.