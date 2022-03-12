Научно доказано: 4 простые вещи, которые делают нас счастливее

Они помогут расслабиться и почувствовать себя лучше.

Георгий Зильберман врач общей практики Что делает людей счастливее?

Хорошая новость заключается в том, что во многих случаях со стрессом можно справиться. Немного терпения и несколько полезных стратегий помогут вам сократить количество беспокойства, будь то напряжённые отношения в семье или проблемы на работе.

Медитация

Медитация — это своего рода тренировка разума, позволяющая сосредоточиться и перенаправить мысли. Программы медитации осознанности помогут снизить негативные аспекты стресса, уменьшить тревогу и сократить риск депрессии. Это своего рода навык, который точно стоит освоить — самостоятельно или с инструктором. Возможно, именно для вас это работает. Несколько минут в день или неделю определённо снизят уровень тревожности. А самое главное — с каждым разом эффект будет всё заметнее.

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Есть немало исследований, подтверждающих пользу медитаций. Например, было доказано, что йога (в которую входят и медитативные практики) снижает уровень тревожности. Вероятно, это связано и с избавлением от лишних мыслей, и с физической активностью.

Объятия

Учёные утверждают: поддержка другого через прикосновение может действительно уменьшить стресс. Мы по своей природе существа социальные — помогая другому, утешая его, в том числе обнимая, мы улучшаем и собственное состояние.

Важную роль здесь играет выработка дофамина — нейромедиатора, известного как «гормон удовольствия». Он вызывает приятное чувство удовлетворения, которое помогает снять напряжение. Также было установлено, что объятия увеличивают выработку окситоцина, известного как «гормон любви». Он снижает кровяное давление и «гормон стресса» норадреналина, также позволяет устанавливать эмоциональную связь с другими людьми и побуждает доверять им.

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Напрашивается вопрос: с сколько объятий в день необходимо для оптимального здоровья? Их должно быть как можно больше, если мы хотим получить максимальный положительный эффект.

Шоколад

Твёрдые частицы какао — одни из самых богатых источников антиоксидантов. Стресс провоцирует дисбаланс этих веществ в организме. Поэтому съесть кусочек шоколада, когда вам грустно, — не такая плохая идея.

Результаты различных исследований доказывают, что уровень напряжения значительно снижается после употребления тёмного и молочного шоколада в течение двух недель. Причём в большей степени это касается именно женщин.

Любимая музыка

Существует множество доказательств того, что прослушивание музыки может помочь успокоиться в ситуациях, когда вы чувствуете тревогу. Недаром существует и так быстро набирает обороты музыкальная терапия.

Прослушивание классической музыки в сочетании с джазом оказывает особенно положительное влияние на симптомы депрессии, особенно когда проходит несколько сеансов прослушивания сертифицированными музыкальными терапевтами.

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Музыка в сочетании со звуками природы помогает чувствовать себя менее тревожно. Даже людям, столкнувшимся с критическим заболеванием.

Пение, оказывается, тоже снимает стресс. В исследовании 2017 года измеряли количество кортизола в слюне участников до и после пения. Оказалось, после уровень «гормона стресса» был ниже.