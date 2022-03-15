Зачем фотографироваться в спортзале? 5 вдохновляющих причин

Снимки с тренировок нужны не только для того, чтобы обновлять альбомы в соцсетях.

Почему спортивная фотосессия — не только приятное развлечение?



Отвечает спортивный психолог.

Многие любят делать селфи в спортзале, и в этом нет ничего плохого. Спортивные фотосессии, особенно профессиональные, — не только приятное времяпрепровождение. Достигая определённых результатов, нам хочется, чтобы их оценили другие. Красивые снимки вселяют уверенность в себе, своих возможностях и амбициях. В чём еще польза таких съёмок?

Денис Басов спортивный психолог Демонстрируя свои успехи, мы воодушевляем других на достижение результатов.

Что нам дают спортивные фотосессии?

Подкрепляем собственную мотивацию

Внешняя привлекательность – одна из основных причин, по которой люди занимаются спортом или фитнесом. С помощью красивых снимков мы поднимаем свою самооценку, доказываем себе, что наши усилия приносят результат и нам стоит продолжать тренировки.

Фото: istockphoto.com

Мотивируем других

Денис: Один из постулатов НЛП гласит: если хотя бы один человек умеет делать что-либо эффективно, то этому могут научиться и другие. Наши успехи могут вдохновить других людей. И нам будет приятно выступить примером, и другим мы принесём пользу. В любом случае это иллюстрирует нас как целеустремлённых личностей.

Создаём имидж

Есть такой «эффект ореола»: человека, успешного в одной области, люди склонны считать успешным и в остальных. Это может сыграть на руку, например, при трудоустройстве. Успехи в спорте могут склонить выбор в нашу пользу.

Фото: istockphoto.com

Делимся положительными эмоциями

Денис: Иногда фотосессия может быть направлена на какие-то смешные моменты, например, на слишком худую или слишком полную комплекцию. Таким образом мы можем вызвать у себя и у наших подписчиков множество положительных эмоций. Снять переживания за то, что мы «не такие» в стандартном понимании. Самоирония – очень мощное оружие в гармоничном характере.

Фото: istockphoto.com

Визуализируем цели

С помощью хорошо выставленного света, удачных ракурсов и поз искусный фотограф может «удлинить» нам ноги, сделать тело более стройным, а взгляд – более уверенным. Такие снимки могут стать для нас маячками того, какими мы можем стать в ходе систематических тренировок. Этот эффект тоже подкрепляет нашу мотивацию, но делает это не через демонстрацию того, что мы уже смогли, а через образ, который мы можем достичь.

Фото: istockphoto.com

Три важных момента

Найдите хорошего фотографа. При выборе опирайтесь на его работы. Если вам они не близки, силы и время будут потрачены впустую. Фотокарточки должны приносить эстетическое удовольствие лично вам.

Игнорируйте негативные комментарии. Завистников всегда хватает, поэтому не воспринимайте критику на свой счёт. Вместо этого подумайте, над чем ещё вам стоит поработать и что в себе можно улучшить.

Фото: istockphoto.com

Не зацикливайтесь на снимках. Фотосессии не должны конкурировать с тренировками. Можно вывести для себя «золотую пропорцию» – например, проводить максимум одну съёмку на 10 или 15 тренировок. Плюс так сразу будет заметен результат занятий.