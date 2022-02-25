Чем может быть опасен перфекционизм в спорте? Отвечает психолог

Полезен ли перфекционизм для атлетов? Помогает ли он улучшить результат?



Разбираемся вместе со спортивным психологом.

На тренировках или соревнованиях порой случаются эмоциональные срывы и физические травмы. Иногда возникают ситуации, когда, казалось бы, перспективный спортсмен неожиданно перестаёт тренироваться. Почему так происходит? Одной из причин может быть излишний перфекционизм.

Денис Басов спортивный психолог Если вовремя обращать внимание на тревожные звонки, тренировки станут приносить больше удовольствия и пользы.

Как проявляется перфекционизм в спорте?

Если в стремлении к высшим достижениям атлет осознанно посвящает много времени тренировкам и соревнованиям, это можно назвать нормой, такова цена успеха. Но когда речь заходит о любительском спорте, возникает вопрос: насколько это необходимо?

Денис: Французский философ Поль Валери тонко и точно выразил своё отношение к амбициозным стремлениям. Он говорил: «Когда достигаешь цели, понимаешь, что путь и был целью». Если с этой точки зрения оценивать спорт, попадание на пьедестал крупных соревнований представляет ценность, если путь был нелёгким.

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Кроме того, спортсмены могут стремиться к совершенствованию своей техники без привязки к соревнованиям. Они оттачивают силу, координацию, красоту движений. Ещё одним мотивом может быть потребность в состязаниях с сильным соперником. Со слабым неинтересно, а вот с сильным — «самое оно».

Чем больше амбиции и потребности, чем глубже эмоциональная вовлечённость в достижение целей, тем более высокие требования к себе необходимо предъявлять спортсмену. И вот здесь мы подходим к тому самому перфекционизму.

Денис: Если сформулировать кратко, перфекционизм в спорте — это стремление к идеальной реализации возможностей, необходимых для достижения цели. В сложно-координационных видах — это идеальное выполнение элементов, связок. В игровых — быстрые и точные действия, «чтение» соперника, прогнозирование, при работе в команде — слаженное взаимодействие. В силовых и циклических видах — это точные, мощные усилия, выдерживание ритма, силовая выносливость. Каждый спорт предъявляет собственные требования.

Откуда появляется перфекционизм и чем опасен?

Одна из причин такого явления — синдром отличника, приобретённый в школе. Потребность получать одобрение окружающих приучает ребёнка стремиться только к наивысшей оценке. К формированию перфекционизма могут быть причастны как родители и учителя, так и другое окружение.

Ещё одна вероятная причина — амбиции тренера или родителей ребёнка. Чрезмерный упор на идеальную технику на тренировках, выступления без единого недочёта и наказания за ошибки могут привести к маниакальному стремлению делать всё настолько хорошо, насколько в принципе возможно.

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К чему может привести перфекционизм?

Неврозы, эмоциональные срывы, стресс.

Травмы из-за потери концентрации на движениях.

Переутомление: отрабатывая элемент множество раз без остановки, спортсмен может не заметить усталость и даже потерять сознание.

Чрезмерная зажатость мышц, перегрузка мозга и последующее снижение качества тренировок и выступлений.

Снижение мотивации к занятиям из-за постоянных неудач.

Денис: Негативных последствий можно избежать, если вовремя обращать внимание не тревожные сигналы. Тщательный контроль со стороны тренера позволяет отследить момент, когда атлет утомляется и дальнейшая работа не идёт на пользу. Поддержка близких также снимает необходимость соответствовать чьим-либо ожиданиям. В свою очередь, это может снизить потребность быть совершенным. И тогда тренировки станут приносить больше удовольствия и пользы.

Что в итоге?

Суть любительских занятий — не в том, чтобы встать на верхнюю ступень пьедестала самого крупного турнира, а в том, чтобы пройти этот путь. Он предполагает рост, поиск, эмоции — даже если это займёт годы, а то и десятилетия.

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В спорте высших достижений каждый недочёт повышает риск травмы, и ошибка имеет более высокую цену. Но в любительском всё гораздо проще, и острой необходимости фанатично отрабатывать технику нет. По крайней мере, если вы занимаетесь не ради престижных медалей, а для поддержания здоровья.

Если не загонять себя в рамки, физическая активность сделает вас только сильнее. Во всём важна умеренность, и это касается не только спорта.