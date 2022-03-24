Что делать, если болят глаза? Техника эффективной гимнастики

Ирина Шикалович врач-офтальмолог высшей категории сети салонов оптики «Счастливый взгляд» и «Мегаоптики» Почему болят глаза и что с этим делать?

За два года пандемии, режимов самоизоляции и удалённой работы многие успели забыть о том, что в работе за компьютером нужно делать перерывы. И если раньше отрываться от экрана приходилось, чтобы сходить на обед, принять участие в офлайн-совещании или поговорить с коллегами, дома все процессы оказались выстроенными вокруг гаджетов. Но боль в глазах может возникнуть не только из-за долгого использования гаджетов.

Долгая работа за компьютером

Долгая концентрация взгляда на одной яркой точке — на мониторе — заставляет глаза пребывать в постоянном напряжении. У подавляющего большинства людей оно в течение дня никак не снимается, так как перефокусировок на разные расстояния почти нет. В итоге это приводит к ухудшению зрения. Также при фиксации взгляда на экране мы неосознанно начинаем реже моргать, в результате чего слёзная плёнка на роговице не обновляется, и это приносит глазам заметный дискомфорт.

Что делать? Правильно организуйте рабочее место. Расстояние между глазами и монитором должно составлять не менее 70 см. Давайте глазам отдых от монитора в формате глазной гимнастики, она хорошо снимает напряжение.

Всем, кто часто и продолжительно работает за компьютером, мы настоятельно рекомендуем прикрепить к монитору стикер-напоминание с надписью «сделай гимнастику для глаз». Также мы советуем хотя бы один раз в час подходить к окну и смотреть на разные предметы, чтобы расслаблять глазные мышцы. Когда мы смотрим вдаль, они расслабляются.

Фото: unsplash.com/@linkedinsalesnavigator

Внешние факторы

На боль в глазах могут влиять неправильно настроенное искусственное освещение, сильный ветер на улице и сухой воздух в помещениях. Вместе с продолжительной работой за компьютером это уже грозит стать не просто неудобством, а заболеванием, которое имеет своё название — компьютерный зрительный синдром. Чаще всего он появляется у офисных работников, школьников и всех, кто много времени проводит с гаджетами, а также в помещении с сухим воздухом.

Что делать? Обратитесь за помощью к офтальмологу. Врач порекомендует гимнастику для глаз и назначит лечение, которое может включать увлажняющие капли и витаминные комплексы. Также отличным решением будет увлажнитель воздуха в кабинете или комнате.

Фото: unsplash.com/@all_who_wander

Контактные линзы

Особо внимательным к неприятным ощущениям в глазах стоит быть обладателям контактных линз. Например, если вы носите изделия дольше, чем указано в инструкции, спите в не предназначенных для этого линзах, носите их после истечения срока годности или срока использования, глаза регулярно испытывают нехватку кислорода.

Гипоксия роговицы — результат неправильного использования контактных линз. При запущенном состоянии человек испытывает резкую боль, жжение и другие неприятные ощущения в глазах, которые невозможно игнорировать. Кроме того, отмечается покраснение глазной поверхности и общий воспалённый вид глаз. Поэтому гигиена в использовании линз особо важна.

Фото: unsplash.com/@ionfet

Также если вы подбирали линзы самостоятельно или по совету неопытного специалиста, они могут вам не подходить. К примеру, при астигматизме средней и высокой степени вместо обычных линз нужно использовать торические (отличаются формой). Но даже если у вас нет астигматизма, стандартные линзы иногда банально не подходят по размеру, например, по базовой кривизне. Если линза не вашего размера, она может повреждать глаз, вызывая болевые ощущения.

Даже мелкие дефекты, царапинки или трещины на контактных линзах могут вызывать боль в глазах, причиняя ощутимый дискомфорт.

Что делать? Повреждённые линзы нужно выбросить и заменить их новой парой. Покупайте линзы только в специализированных оптиках, иначе вы рискуете получить некачественные изделия.

Фото: unsplash.com/@lensabl

Проблемы с очками

Если вы носите очки, но давно не были у офтальмолога, неприятные ощущения в глазах могут свидетельствовать о том, что вам нужны новые линзы. Также проблема может крыться в том, что вы не носите очки, которые вам выписал специалист. Попытки разглядеть вдали текст или объекты без корректирующих средств могут стать причиной напряжения глаз.

Что делать? Обязательно регулярно проверяйте зрение у надёжного специалиста.

Фото: unsplash.com/@jessbaileydesigns

Аллергия

Сезонная аллергия тоже может приводить к воспалениям и боли в глазах: повышается слезоточивость, глаза краснеют, реагируют на линзы болью, жжением и зудом.

Что делать? Если вы страдаете от сезонной аллергии, на время обострения следует отказаться от линз в пользу очков. Если же вы подозреваете, что аллергию вызывает неудачно подобранная пара линз или раствор, обратитесь к офтальмологу. Он подберёт подходящие изделия и средства ухода.

Фото: istockphoto.com

Гимнастика для глаз для снятия усталости

Приклейте на стекло окна любой стикер, чтобы он был хорошо различим на фоне пейзажа. Упражнение заключается в смене фокуса. Смотрим на наклейку — на вид за окном — снова на наклейку. «Порисуйте» взглядом разные геометрические фигуры. Двигайте взгляд по диагонали, изобразите восьмёрку, квадрат — всё, что хорошо задействует глазодвигательные мышцы. В перерывах между упражнениями рекомендовано выполнять частое моргание, так мышцы вокруг глаз тоже будут в тонусе.

Противопоказаний к таким упражнениям нет. Их могут выполнять и те, кто носит очки, и те, кому они не нужны. Профилактика пойдёт на пользу каждому.