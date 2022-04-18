Из России в ЮАР с собакой: реальная история перевозки животного с препятствиями на пути

Анастасия не знала, что во время переезда она столкнётся с блокировкой карт, а на помощь ей придут незнакомцы.

Что делать, если вы собираетесь переезжать за границу, но четвероногого друга не пускают?



Отвечают эксперты.

За каждой обезличенной компанией, организацией и даже национальностью всегда есть люди. И что бы ни стояло между вами и миром, по какую бы сторону вы ни находились, человеческие отношения помогают всё решить и преодолеть. В этом на собственном опыте убедилась Анастасия Умовская, которая рассказала нам историю непростой перевозки своей собаки из России в ЮАР, когда заблокировали все российские карты. Разбираемся, есть ли риск попасть в похожую ситуацию сейчас.

Анастасия Умовская путешественница, сооснователь проектов «КЛЮЧИ» Рассказывает о том, как пыталась добраться до ЮАР с собакой в условиях санкций против России.

Переезд

Недавно мы с мужем приняли решение уехать в Южную Африку. Важным условием оказался переезд четвероногого члена нашей семьи – собаки. Я рассматривала такой вариант доставки животного, как карго (перевозка товаров или животных «под ключ» – прим. ред.). Покупка билетов для нас с мужем и дальнейший переезд зависел от подтверждения карго, которое происходит за две недели до вылета.

Для этого процесса я выбрала удобные авиалинии и компанию-помощника. Южноафриканская организация должна была взять на себя хлопоты по перевозке собаки: от помощи с документами до оформления разрешения на въезд.

Фото: Из личного архива Анастасии Умовской

Обострение ситуации и возникновение сложностей

Я ждала подтверждение к середине марта. Тем временем обстановка для россиян с каждым днём становилась только сложнее. Так, например, в начале марта стало известно, что обе авиалинии, и KLM, и Lufthansa, которыми я планировала улетать вместе с собакой, перестали оказывать услуги пассажирских перевозок России.

Остался вариант Emirates. Но и эти авиалинии ужесточили условия для россиян и отказались возить животных.

В качестве последнего варианта я нашла возможность лететь вместе с собакой «Турецкими авиалиниями». Но речь уже шла даже не о карго как способе перевозки животного. Собаку нужно было брать с собой в багаж. С одной стороны, выход найден и даже есть билеты. С другой – эти билеты не купить, ведь к тому моменту оплата российскими картами за границей перестала проходить.

И вот прямо у меня на глазах билеты на места с животными разлетаются, словно холодный квас из бочки в жаркую погоду.

Фото: Из личного архива Анастасии Умовской

Помощь пришла откуда не ждали

Когда я уже опустила руки, появилась неожиданная помощь. Ещё час назад варианты спокойно уехать с собакой один за другим исчезали, а тут бац – и у нас с мужем уже билеты на руках для всех троих, включая питомца.

Билеты для нас и питомца купили незнакомые люди из Индонезии. Чуть позже подключились друзья из Швейцарии и помогли вернуть этим чудесным незнакомцам деньги.

Следующей задачей был сбор документов на собаку, чтобы её пустили в самолёт и со всеми пересадками можно было оказаться в стране назначения. Но… Та южноафриканская компания по перевозке животных, к которой я планировала обращаться, занимается только карго, а способ доставки собаки пришлось изменить. Поэтому компания не смогла помочь официально и за деньги.

Фото: Из личного архива Анастасии Умовской

Но совершенно бесплатно и неофициально пришёл на помощь сотрудник этой компании.

Молодой человек проявил не только сочувствие, но и максимальное участие. Он подробно всё описал и рассказал, и в итоге все документы собрали без ошибок и проблем. А дальше на каждое препятствие находились люди, которые помогали его преодолеть. Так, в ветеринарной службе за меня договорились с главным ветврачом Кейптауна, и нам оперативно сделали разрешение на въезд.

Фото: Из личного архива Анастасии Умовской

Финальный шаг — и новая проблема

Все документы собраны, билеты на руках, прибытие в аэропорт согласно расписанию. Но «Турецкие авиалинии» требуют взнос за собаку. Оплата только картой. А банковские карты, как мы помним, не работали на оплату зарубежным компаниям. Что делать?

Сотрудники авиалиний пошли на беспрецедентное решение. Они устроили на месте экстренное собрание с участием всего менеджерского состава и… приняли у меня взнос за собаку наличными.

Какие выводы я сделала

Я знаю, что при подготовке к поездке не допустила промахов. Просто так сложилась обстановка в мире, которая накалялась слишком быстро. Сработать на опережение не было возможности.

Искренне считаю: если бы не мир, который повернулся к нам человеческим лицом, сложно сказать, чем бы закончилась эта история.

Спасибо всем людям, которые протягивают руку помощи другим, иногда вопреки официальным правилам. Так мир становится чуточку добрее и дружелюбнее. Сегодня поможете вы, завтра – вам. Как говорится в одноимённом хорошем фильме: «Передай другому». И передавать стоит эстафету добра!

Фото: Из личного архива Анастасии Умовской

Есть ли риск попасть в похожую ситуацию сейчас?

Анна Захарина составитель туров проекта «Ключи» и «Ключи пожить» Ситуация Анастасии показала наглядный пример. Иногда мир может настолько стремительно измениться, что на опережение сыграть порой просто невозможно. С одной стороны, мы видим, что Анастасия была подготовлена и имела несколько вариантов на разные случаи. С другой – даже эта подготовленность не стала спасением. Мы уверены, что путешествия держатся на трёх китах: информация, знакомства + контакты и креатив. Поэтому давайте ещё раз проговорим, что важно знать и иметь в виду на случай, когда мы ничего не можем предугадать.

Изучайте правила, по которым вы приобретаете билеты, делаете брони, оплачиваете проживание. Будь то авиакомпании, различные агрегаторы, отели, системы бронирования. Обязательно ознакомьтесь с условиями возврата.

Предусмотрите возможность оплаты по международной карте. Сейчас наши страны-партнёры предлагают различные варианты оформления международных карт. Можно съездить в Узбекистан для открытия счёта или попробовать оформить карту онлайн в Казахстане.

Фото: Из личного архива Анастасии Умовской

Обзаведитесь связями. Случай Анастасии показал, что человеческий фактор имеет ключевое значение. Друзья за границей или тревел-помощник. Пусть кто-то будет в курсе вашей ситуации, чтобы держать руку на пульсе. Если знакомых, которые могут оперативно вам помочь за границей, у вас ещё нет, то обратитесь к турагентствам или консьерж-сервисам. Эти специалисты гарантированно окажут вам содействие от и до. Мы, конечно, по умолчанию говорим о серьёзных, надёжных компаниях.

Проявляйте креатив. А креатив возникает там, где нет места панике. Не бывает нерешаемых ситуаций. Опять же, пример Анастасии нам наглядно это показал. Казалось бы, у человека раз за разом закрывались возможности. Но нет же, в итоге всё получилось! И у вас получится.

Фото: Из личного архива Анастасии Умовской

Как не остаться без денег в путешествии?

Мы недавно писали, что у россиян ещё остались способы расплачиваться за рубежом. По-прежнему можно взять с собой наличные, но не более $ 10 тыс. на человека в эквиваленте любой валюты. Другой вариант – оформить карту зарубежного банка, например, у наших соседей в Казахстане, Узбекистане или Киргизии. Также в 52 странах у российских путешественников есть возможность получить перевод через KoronaPay. И есть ещё одна хорошая новость: с 18 апреля наличные вновь можно будет обменять на другую валюту.

Ирина Андриевская директор по контенту и аналитике финансового маркетплейса Выберу.ру Действительно, сейчас самый надёжный платёжный инструмент для россиян, собирающихся в поездку за границу, – наличные доллары или евро. Их можно снять со вклада или счёта, если вы открыли его до 9 марта 2022 года. После 18 апреля россияне вновь смогут менять рубли на валюту в любом банке благодаря смягчению правил ЦБ РФ. А вот карты российских банков за рубежом могут подвести. Нет никаких гарантий, что из-за санкций зарубежный магазин и банк согласятся проводить платёж по российской карте. И вы окажетесь совсем без денег. Придётся снова обращаться за помощью к добрым людям – друзьям и знакомым.

Беседовала Алия Нургалеева.