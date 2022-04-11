Как теперь россиянам расплачиваться за рубежом? Есть 6 вариантов

Какие варианты оплаты существуют у россиян, оказавшихся за рубежом?



Отвечают эксперты.

Мы часто пишем о том, как активно провести время за границей. Но теперь путешественники столкнулись с новыми проблемами. Российские карты теперь не признают за рубежом, оплачивать покупки и снимать деньги в банкоматах удаётся не везде. Какие есть альтернативы?

Взять с собой наличные

Екатерина Мовсесян генеральный директор агентства КРОС Путешественники по-прежнему могут взять с собой наличные и расплачиваться ими, обменяв их на местную валюту по приезде. Нужно учитывать, что сейчас вывезти из России наличными можно сумму, не превышающую эквивалент $ 10 тыс. на человека в любой валюте.

Оформить карту другой страны

Карты платёжных систем Visa, Mastercard, JCB и American Èxpress, выпущенные российскими банками, больше не работают за границей. Но если у гражданина России есть такие карты, выпущенные зарубежными банками, они работают везде (кроме РФ). При этом пластиковая карта за рубежом будет надёжнее виртуальной – опять же из-за санкционных ограничений. Apple и Google не поддерживают сервис бесконтактных платежей для российских карт ни в России, ни за границей.

Фото: istockphoto.com

Ирина Андриевская директор по контенту и аналитике финансового маркетплейса Выберу.ру Чтобы оформить карту зарубежного банка, например, у наших соседей в Казахстане, Узбекистане или Киргизии, понадобятся время и деньги. Причём большинство банков из сопредельных с Россией стран теперь требуют личного присутствия нового клиента в офисе. Доверенности от гражданина страны, представляющего интересы будущего клиента, банку будет недостаточно. По данным нашего сервиса, стоимость узбекской карты VISA эконом-сегмента и турпоездка по самым скромным тарифам без дополнительных затрат обойдутся москвичу минимум в 52 тыс. рублей. Для уфимцев стоимость составит больше 67 тыс. рублей.

Обналичить доллары

Самый надёжный платёжный инструмент для россиян, собирающихся в поездку за границу, – наличные доллары. Их можно снять со вклада или счёта, если вы открыли его до 9 марта 2022 года. Других законных способов получить наличные на руки сейчас у россиян нет. Остаётся рассчитывать на помощь родственников или друзей с наличной валютой. Крайне рискованно пытаться приобрести валюту у спекулянтов. Штраф за операцию – от 75 до 100% конфискованной суммы.

Фото: istockphoto.com

Воспользоваться услугами системы «Золотая Корона»

Екатерина: В 52 странах для россиян пока остаётся возможность получить перевод через KoronaPay. С любой рублёвой карты вы можете отправить себе перевод и снять деньги в местной валюте в пункте обмена. Кроме того, в таких странах, как, например, Армения, Казахстан, Грузия, Индонезия, можно оформить зарубежную карту для нерезидентов. Достаточно будет показать справку о доходах или движении средств или привести поручителя. Конкретные условия лучше уточнять перед въездом в страну.

Открыть карту Union Pay

С наличной валютой сейчас путешествовать надёжнее, но часть денег можно хранить на карте Union Pay. Её выпускают пока немногие российские банки, например, Газпромбанк, Россельхозбанк, а также региональные банки – Солидарность, Примсоцбанк. В марте Почта Банк начал эмиссию виртуальных карт Union Pay. По функционалу китайские карты аналогичны Visa и Mastercard. Их принимают в 180 странах для оплаты товаров и снятия наличных. Стоимость пластика в российских банках варьируется от 5 до 10 тыс. рублей. Высокую цену берут за срочность.

Фото: istockphoto.com

Выпустить кобейджинговую карту

Несколько российских банков уже предлагают оформить кобейджинговые карты, которые объединяют сразу две платёжные системы: «Мир» и Union Pay. Правда, они работают не во всех странах. Нужно обращать внимание, есть ли соответствующий значок на входе в торговую точку и на терминале.

Что будет дальше?

По словам аналитиков, из-за ужесточения санкций все банки РФ в любой момент могут отключить от SWIFT – международной системы, которая позволяет банкам из разных стран быстро переводить деньги. Сейчас система платежей недоступна для шести банков-эмитентов: ВТБ, Банка «Россия», Банка «Открытие», Новикомбанка, Промсвязьбанка, Совкомбанкв.

Фото: istockphoto.com

Ирина: Крайне сложно прогнозировать дальнейшее развитие ситуации. В негативном сценарии абсолютно все отечественные кредитные организации на какое-то время не смогут рассчитываться с иностранными банками. А значит, будут остановлены транзакции по картам россиян за рубежом. Иностранные банки будут отклонять расчёты по российским картам в магазинах или банкоматах. Подчеркну, речь не только о картах банков, против которых введены санкции или которых отключили от системы SWIFT. Под эмбарго попадут все эмитированные российскими банками карты, включая «Мир» и Union Pay.