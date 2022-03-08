3 важных вопроса о зарубежном туризме, которые волнуют многих

Эксперты — о том, куда сейчас можно улететь и что дальше будет с путешествиями.

Ситуация в сфере туризма меняется не по дням, а по часам. Ещё недавно путешественникам было сложно уехать за границу из-за коронавируса. Через какое-то время всё стабилизировалось, но ненадолго. Теперь возникли новые трудности – большинство стран закрыли воздушное пространство. И всё же многие не теряют надежды найти мирное местечко, где можно перевести дух. Спросили экспертов, куда держать путь.

Татьяна Петрова владелец турагентства Туромания Ситуация в мире туризма постоянно меняется. К сожалению, предсказать что-либо даже на ближайшие дни невозможно.

Куда сейчас можно уехать?

В общей сложности авиасообщение с Россией ограничили более 30 стран (список обновляется). На момент написания материала нам открыты пути на восток и юг – это, например, Турция, Египет, ОАЭ, Азербайджан, Армения, Катар, Бахрейн, Израиль, Марокко. Россия в середине марта официально открывает авиасообщение с Китаем, увеличивает количество рейсов в Таиланд. На самом деле открытых стран куда больше, но мы упомянули лишь те, куда можно попасть без лишней возни. Такие места, чтобы не надо было делать 10 пересадок или переходить границу пешком. Что касается условий въезда, то правила не изменились. По-прежнему нужен ПЦР-тест или сертификат о вакцинации.

Фото: istockphoto.com

Что по ценам?

Сергей Левин основатель проекта 2ROOMZ В рамках внутреннего туризма цены, вероятнее всего, будут выстраиваться в соответствии с экономической ситуацией, преимущественно в сторону туристов – от 60 тыс. рублей и выше (с учётом перелёта). Что касается зарубежных направлений, стоимость путёвки может вырасти в несколько раз из-за бурного ажиотажа. К сожалению, уже наблюдается такая ситуация. Например, цены на билет в Турцию выросли в пять раз. Причина не только в популярности курортов страны. Дело в том, что россияне, которые застряли в Европе, теперь вынуждены добираться до дома через Стамбул.

Что будет дальше?

Всем – и самостоятельным путешественникам, и турагентствам – придётся адаптироваться в новых реалиях. Следить за рынком и планировать поездки с учётом изменений. Наши эксперты говорят, что у россиян будет несколько популярных направлений для отдыха. Из зарубежных – Египет, Турция и ОАЭ – курорты, куда не так сложно попасть. Также внимание туроператоров будет направлено на внутренний туризм, например, Сочи, Байкал, Калининград. В Европу можно будет уехать только транзитом.

Калининград Фото: istockphoto.com

Татьяна: Вопреки тревожным новостям из мира авиации, речи об аннуляции шенгенских виз нет. Наоборот, например, итальянские визовые центры с 1 марта возобновили работу в РФ и выдачу туристических виз. Если очень надо попасть в Европу, наученные пандемией уже знают – главный хаб для россиян в кризис – Стамбул. Тем более что количество рейсов за последние дни туда увеличилось. Но там по-прежнему действуют ковидные ограничения – въезд по ПЦР-тестам.