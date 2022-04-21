Даже здоровому человеку не стоит есть больше суточной нормы.

Названы болезни, при которых нельзя есть авокадо. Рассказывает врач

Светлана Перес клинический генетик, нутрициолог, эксперт Академии врачей UniProf Кому нельзя есть авокадо? Чем может быть опасно, если есть его слишком много?

Авокадо — это плод дерева авокадо (Persea Americana), семейства лавровых. Это очень полезный фрукт, из-за содержания полезных жиров, минералов (калий) и витаминов (фолиевая кислота).

Также авокадо очень богат:

жирами (70% из них — ненасыщенные, то есть те, которые снижают уровень плохого холестерина);

минералами (на 60% больше калия, чем в бананах, а ещё есть магний и низкое содержание натрия);

Фото: unsplash.com/@artrachen

витаминами (А, С, E, витаминами группы B и фолиевой кислотой).

Кроме того, фрукт содержит растительные волокна и углеводы.

Авокадо обладает многими полезными свойствами. Среди прочего, оно полезно для сердца: помогает снизить уровень плохого холестерина и повысить уровень хорошего.

Авокадо идеально подходит для похудения и занятий спортом, так как насыщает надолго, обеспечивая организм энергией и регулируя уровень сахара в крови.

А какие продукты помогают укрепить память, рассказали в видео «Чемпионата».

Почему не стоит есть много авокадо

Если злоупотреблять фруктом, могут появиться проблемы со здоровьем.

Увеличение веса

Авокадо богато полезными высококалорийными жирами растительного типа. Средний плод может содержать около 25 г жира и почти 300 ккал. Жир авокадо полезен для организма, но есть его нужно в умеренных количествах.

Фото: unsplash.com/@erol

Недостаток питательных веществ

Чтобы диета была максимально сбалансированной, необходимы и другие виды пищи. Авокадо должен быть только частью максимально разнообразного рациона наряду с мясом, рыбой или овощами.

К примеру, фрукт не содержит белка и некоторых необходимых для организма минералов. Поэтому замещать им часть полноценного рациона точно не стоит.

Поражение печени

Авокадо может быть вредным для тех, у кого есть проблемы с печенью. Оно содержит анетол или эстрагол, которые даже в умеренных количествах могут быть токсичными для печени и вызывать обострение заболевания печени у предрасположенных к этому людей.

Фото: unsplash.com/@magnoliasage

Риск аллергии

Авокадо — экзотический фрукт, далеко не совсем понятный русской ферментативной системе. У некоторых может развиться аллергия или непереносимость, связанная с употреблением авокадо. В этом случае следует полностью отказаться от него, чтобы избежать нежелательных реакций.

Всасывание холестерина

При некоторых генетических особенностях организма и высоком уровне холестерина в крови авокадо может ещё больше его повышать. Дело в том, что оно богато жирными кислотами Омега-3, которые могут блокировать правильное усвоение холестерина.

Когда авокадо противопоказано

Стоит понимать, что авокадо всё же не «наш» продукт — не яблоко и не брусника. Наши предки не были знакомы с этим фруктом. Соответственно, организм должен его рассмотреть, проанализировать. В такие периоды часто возникает иммунный сбой, когда незнакомая пища воспринимается как «инородный возбудитель», опасность. Тогда появляется воспаление в виде аллергии (острой реакции) или гиперчувствительности третьего типа (когда острой реакции нет, но иммуноглобулины накапливаются, медленно воспаляя ткани).

Это, конечно, можно проверить симптоматически (замеряя реакции после съеденного авокадо в течение нескольких дней) или с помощью тестирования (генетического теста или анализа на iGg).

Фото: unsplash.com/@alekseevamaya

Кроме того, из-за жиров, содержащихся в плоде, его не рекомендуют употреблять людям с жировым гепатозом, холециститом и другими заболеваниями печени и желчного пузыря.

Также от авокадо следует отказаться тем, кто принимает препараты для разжижения крови. Витамин К, входящий в состав овоща, улучшает свёртываемость крови, чем может аннулировать действие лекарств.

Всё хорошо в меру. Важно её знать: в случае с авокадо — это 30 г или 1/5 фрукта в день.