Правило 10 минут продуктивности, которое поможет победить прокрастинацию

Прокрастинация — это один из главных факторов, который нас тормозит и мешает жить полноценной жизнью. Недавнее исследование показало, что люди, находясь на смертном одре, больше всего сожалеют о несделанном, а не о содеянном.

Из-за прокрастинации мы теряем время, которое могли бы использовать во благо. Если нам удастся её победить, то сможем переделать больше дел и эффективнее реализовать жизненный потенциал.

Ирина Берман специалист по развитию личного бренда Мне очень нравится фраза, которую произнёс Стив Джобс в 2005 году, обращаясь к выпускникам Стэнфордского университета: «Ваше время ограничено, так что не теряйте его и не проживайте чужую жизнь. Отпустите представление, что нужно жить в соответствии с тем, что думают другие».

Почему приходится с собой бороться

Прокрастинация – это своего рода борьба между лимбической системой и прифронтальной корой мозга.

Термин «лимбическая система» впервые введён в научный оборот в 1952 году американским исследователем П. Маклином.

Функционал лимбической системы очень значимый:

отвечает за память человека, за поиск пищи и оборону;

помогает формироваться эмоциям, переживаниям и чувствам;

выбирает и корректирует модель необходимого поведения в зависимости от ситуации;

влияет на выразительность речи;

помогает выработать реакции осторожности и подготовки к действию.

Именно лимбическая система заставляет нас прокрастинировать и оставлять дела на потом. Если вы заметили за собой, что постоянно откладываете важные задачи, отвлекаетесь, то пора вспомнить про классическое правило «10 минут продуктивности».

Правило 10 минут

Оно заключается в том, что нужно договориться с собой на выполнение необходимого для вас задания на 10 минут. Например, нужно написать курсовую работу, выполнить домашнюю тренировку или отправить письмо клиенту. Для старта устанавливаете таймер на 10 минут и приступаете. Если работа вас увлекла, то продолжайте.

Это один из методов борьбы с прокрастинацией.

Фото: unsplash.com/@chaseyi_

Правило гласит, что когда мы не хотим чем‑то заниматься, то представляем, что задача гораздо сложнее, чем она есть на самом деле. Именно это отдаляет нас от её выполнения.

Почему это работает:

при выполнении какого-то задания или действия в течение десяти минут, есть шанс, что вы сможете работать дальше. Но важно сказать себе: «Как только я доберусь до десятиминутной отметки, я решу, хочу ли продолжать»;

человеку труднее начать что-либо, чем продолжить. Когда дело уже начато, легче попасть в поток работоспособности и сосредоточиться на задаче;

фокусировка не на цели, а на результатах помогает быстрее ощутить лёгкость работы, чем выполнение большой задачи;

формирование новых привычек способствует упрощению жизни. Когда мы думаем о большой цели, то наша жизнь кажется очень сложной, что сказывается на продуктивности.

Как ещё побеждать прокрастинацию

Причины откладывания дел в долгий ящик у всех разные, поэтому подход к решению задач отличается друг от друга. Но есть основные подсказки, которые помогут начать.

Определите свои цели и расставьте приоритеты. Постановка краткосрочных, среднесрочных и долгосрочных целей (на день/неделю/месяц/год/на 5 лет). Желательно прописать их в одном месте, можно в виде схемы mind map. Выделите приоритетные сферы жизни (здоровье, семья, спорт, обучение и др.). Проанализируйте свой список задач, возможно, в нём есть что-то лишнее. Не бойтесь отказаться от того, что вам не нужно и что не будете делать в ближайшее время.

Фото: unsplash.com/@smartphotocourses

Проведите сортировку дел. Замечательный инструмент – матрица Эйзенхауэра. Она помогает разложить задачи по полочкам: важные/срочные; важные/несрочные; неважные/срочные; неважные/несрочные. Посмотрите на список дел, возможно, там есть такие, на выполнение которых уйдёт 5–10 минут. Сделайте их, чтобы не откладывать на потом. Не пытайтесь выполнить все задачи за один день, грамотно распределите усилия.

Систематизируйте свою работу. Если задача большая и на её выполнение уйдет несколько дней (например, написать курсовую работу), то разбейте её на кусочки. Таким образом, вы делаете декомпозицию одного большого проекта. Двигайтесь к реализации постепенно, ведь это облегчает борьбу с откладыванием дел в долгий ящик.

Фото: unsplash.com/@chaseyi_

Мотивируйте себя. Людям нужна мотивация. А где её взять? На нас влияет несколько видов мотивации, причём некоторые могут, скорее, навредить, чем помочь. Поэтому необходимо выбрать самый подходящий вариант. Правильные настройки мотивации впоследствии снизят уровень прокрастинации и будут продвигать нас вперёд каждый день, приближая к долговременной удовлетворённости.

Сфокусируйтесь на пути, который предстоит пройти, а не на цели. Как гласит мудрость, «и путь может быть целью». Очень важный момент в борьбе с прокрастинацией — это умение себя прощать. Не каждый знает, как сделать это правильно, поэтому иногда важно обратиться за помощью к коучу. Таким образом, процесс пойдет быстрее, так как специалист с помощью коучинговых техник приведет ещё и к осознанности, что впоследствии поможет вам справляться с эмоциями и противостоять стрессу.