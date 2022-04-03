Почему лень — это хорошо? 10 ситуаций, когда полезно ничего не делать

Полежать на диване, посмотреть любимый сериал, поспать лишний часок любит каждый. Зачастую человек может переборщить и облениться, но если правильно распоряжаться своим временем, то в лени можно найти и плюсы. Вместе с экспертом разбираемся, как правильно лениться.
Лень бывает связана с нежеланием человека чем-либо заниматься. Это может быть связано с огромным рядом причин, начиная от несостыковки необходимости с потребностями, заканчивая тем, что человек находится в таких обстоятельствах, когда ему на данный момент не нужно тратить свою энергию. Ещё одним вариантом может быть ситуация, когда у человека очень большая нагрузка и вся энергия уходит на другие процессы.
Что же такое лень и почему она возникает?
Кто-то скажет, что лень – это недостаток трудолюбия у человека, предпочтение отдыха. Ленью называют многие состояния, от безделия до реальной физической и ментальной усталости. Есть и такое суждение, что мы ленимся, когда нет мотивации что-либо делать.
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Надежда: Лень — это одна из форм сопротивления психике, в связи с какими-то обстоятельствами. Мы ленимся, потому что нам, например, необходим отдых, либо неинтересно чем-то заниматься, не важно и не нужно то, что нам предлагают. Такое часто бывает, когда мы не понимаем, чего хотим. Тогда подсознание пытается защитить нас от ненужных дел, потому что они не совпадают с личностью.
Когда лень полезна и как правильно лениться?
Если правильно определить понятия и ограничить лень рамками, она может помочь:
- Риск эмоционального выгорания сокращается. Делая маленькие «ленивые» перерывы, мы даём возможность разгрузить свой разум, отдохнуть и зарядиться энергией.
- Лень полезна для ментального здоровья. Когда мы постоянно работаем, мы окружены заботами. Но истинные чувства заглушаются, что не полезно для эмоционального состояния. Поэтому во время «лентяйства» возвращаемся к реальности, обдумываем и анализируем свои чувства, мысли, заботы.
- Пополнение запасов энергии. Не всегда лень связана с бездельем. Когда мы устаём, организму требуется отдых, можно полениться и восполнить запасы энергии.
- Проблемы находят решение сами. Порой, если отвлечься от рутины и проблем, перестать постоянно думать о них и абстрагироваться, всё решается само собой. Проблему либо решает кто-то другой, либо она становится неактуальной, а может, и вовсе перестаёт быть проблемой. Но важно понимать, что не стоит спускать всё на тормозах.
- Лень работает как сигнал. Когда вам становится лень, стоит прислушаться к своему телу и разуму. Может быть, накопилась усталость или пропала мотивация – важно разбираться в причинах явления.
- Переключение между режимами мышления. Наш разум работает в двух направлениях – рассеянное и сфокусированное мышление. Для того чтобы быть продуктивным, мышление стоит переключать. Так же, когда наш разум не сфокусирован, мозг решает долгосрочные задачи.
- Возможность справиться со стрессом. Лень помогает разгрузить мысли, подумать над различными ситуациями, избавиться от переживаний и прийти к правильным решениям.
- Фокусирование на более важных вещах. Сосредоточение на нужных задачах помогает правильно распределять свои возможности и силы. Ненужные дела уходят на второй план, а основные выполняются легко и без больших затрат энергии.
- Решения становятся прорывными. Именно за счёт лени начали появляться различные изобретения или нововведения. Например, эскалаторы, чтобы не подниматься по лестнице, умные часы и различные приложения, которые облегчают поиск информации.
- Больше времени для близких. Порой человек не замечает, как попадает в рутину работы, забывает о своих близких. «Полениться» вместе с друзьями и родными очень полезно для поддержания общения и получения положительных эмоций.
Надежда: Важно не путать лень с понятием усталости. Если организм уже истощён, не может заниматься базовыми вещами, это значит, что ему необходимо восстановиться. Часто люди называют ленью обычную необходимость останавливаться, осматриваться, обращать внимание на мелочи. Жизнь — это процесс постоянной переработки материала, физическая и информационная нагрузка. А лень — это способ оставить на некоторое время все проблемы и заботы, возможность переключить своё внимание. Лень может быть сигналом, что нужно обратить внимание на что-то другое – физическое состояние, эмоциональную сферу.
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Важно понимать, что лень не всегда негативно сказывается на человеке. Усталость и безделье – это совершенно разные вещи, которые часто путают. От лени можно взять много плюсов, но не стоит переусердствовать.