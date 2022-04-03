Почему лень — это хорошо? 10 ситуаций, когда полезно ничего не делать

Полежать на диване, посмотреть любимый сериал, поспать лишний часок любит каждый. Зачастую человек может переборщить и облениться, но если правильно распоряжаться своим временем, то в лени можно найти и плюсы. Вместе с экспертом разбираемся, как правильно лениться.

Надежда Пожарова практический психолог, полевой терапевт Лень бывает связана с нежеланием человека чем-либо заниматься. Это может быть связано с огромным рядом причин, начиная от несостыковки необходимости с потребностями, заканчивая тем, что человек находится в таких обстоятельствах, когда ему на данный момент не нужно тратить свою энергию. Ещё одним вариантом может быть ситуация, когда у человека очень большая нагрузка и вся энергия уходит на другие процессы.

Что же такое лень и почему она возникает?

Кто-то скажет, что лень – это недостаток трудолюбия у человека, предпочтение отдыха. Ленью называют многие состояния, от безделия до реальной физической и ментальной усталости. Есть и такое суждение, что мы ленимся, когда нет мотивации что-либо делать.

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Надежда: Лень — это одна из форм сопротивления психике, в связи с какими-то обстоятельствами. Мы ленимся, потому что нам, например, необходим отдых, либо неинтересно чем-то заниматься, не важно и не нужно то, что нам предлагают. Такое часто бывает, когда мы не понимаем, чего хотим. Тогда подсознание пытается защитить нас от ненужных дел, потому что они не совпадают с личностью.

Когда лень полезна и как правильно лениться?

Если правильно определить понятия и ограничить лень рамками, она может помочь:

Риск эмоционального выгорания сокращается. Делая маленькие «ленивые» перерывы, мы даём возможность разгрузить свой разум, отдохнуть и зарядиться энергией. Лень полезна для ментального здоровья. Когда мы постоянно работаем, мы окружены заботами. Но истинные чувства заглушаются, что не полезно для эмоционального состояния. Поэтому во время «лентяйства» возвращаемся к реальности, обдумываем и анализируем свои чувства, мысли, заботы. Пополнение запасов энергии. Не всегда лень связана с бездельем. Когда мы устаём, организму требуется отдых, можно полениться и восполнить запасы энергии. Проблемы находят решение сами. Порой, если отвлечься от рутины и проблем, перестать постоянно думать о них и абстрагироваться, всё решается само собой. Проблему либо решает кто-то другой, либо она становится неактуальной, а может, и вовсе перестаёт быть проблемой. Но важно понимать, что не стоит спускать всё на тормозах. Лень работает как сигнал. Когда вам становится лень, стоит прислушаться к своему телу и разуму. Может быть, накопилась усталость или пропала мотивация – важно разбираться в причинах явления. Переключение между режимами мышления. Наш разум работает в двух направлениях – рассеянное и сфокусированное мышление. Для того чтобы быть продуктивным, мышление стоит переключать. Так же, когда наш разум не сфокусирован, мозг решает долгосрочные задачи. Возможность справиться со стрессом. Лень помогает разгрузить мысли, подумать над различными ситуациями, избавиться от переживаний и прийти к правильным решениям. Фокусирование на более важных вещах. Сосредоточение на нужных задачах помогает правильно распределять свои возможности и силы. Ненужные дела уходят на второй план, а основные выполняются легко и без больших затрат энергии. Решения становятся прорывными. Именно за счёт лени начали появляться различные изобретения или нововведения. Например, эскалаторы, чтобы не подниматься по лестнице, умные часы и различные приложения, которые облегчают поиск информации. Больше времени для близких. Порой человек не замечает, как попадает в рутину работы, забывает о своих близких. «Полениться» вместе с друзьями и родными очень полезно для поддержания общения и получения положительных эмоций.

Надежда: Важно не путать лень с понятием усталости. Если организм уже истощён, не может заниматься базовыми вещами, это значит, что ему необходимо восстановиться. Часто люди называют ленью обычную необходимость останавливаться, осматриваться, обращать внимание на мелочи. Жизнь — это процесс постоянной переработки материала, физическая и информационная нагрузка. А лень — это способ оставить на некоторое время все проблемы и заботы, возможность переключить своё внимание. Лень может быть сигналом, что нужно обратить внимание на что-то другое – физическое состояние, эмоциональную сферу.

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Важно понимать, что лень не всегда негативно сказывается на человеке. Усталость и безделье – это совершенно разные вещи, которые часто путают. От лени можно взять много плюсов, но не стоит переусердствовать.