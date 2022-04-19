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Список 4 вещей, отказ от которых позволит достигнуть цели

4 привычные вещи, которые мешают нам достигать своих целей
Светлана Ибрагимова Надежда Пожарова
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Что мешает нам достигать целей?
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Некоторые установки не только не приближают к желаемому результату, но и отдаляют от него.
Что мешает нам достигать целей?

Отвечает психолог.

Правильно ставить цели – это целое искусство, и их достижение требует немалых усилий. Иногда на пути появляются преграды, которых мы не замечаем, и именно они останавливают движение.

<a href="https://www.championat.com/authors/4421/1.html">Надежда Пожарова</a>
Надежда Пожарова
практический психолог, полевой терапевт

Для достижения цели необходимы: энергия, ресурс, время, желание и силы. Часто люди хотят добиваться желаемого без энергии, но сначала необходимо восполнить ресурс, а затем приступать к реализации задуманного.

Если со всеми этими компонентами проблем нет, а двигаться вперёд не получается, стоит избавиться от нескольких вещей.

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Насилие над собой

Иногда мы путаем понятия «усилие» и «насилие». В итоге совершаем действия, которые не хотим, думая, что это поможет приблизиться к цели. «Если не можешь что-то сделать, значит, лентяй и неудачник», – наверняка многие слышали что-то похожее. На самом деле всё совсем не так. На успех влияет огромное количество факторов, а насилие лишь отворачивает от достижения цели.

Чтобы достичь желаемого, важно протестировать цель, задав себе три вопроса:

  • Моя она или чужая?
  • Для чего я хочу это получить?
  • Как мне это поможет?

Подумав над ответами, вы можете начинать строить план действий. Оцените свои возможности: понадобится ли помощь при достижении цели или можно достичь её самому. Если всё-таки требуется, то к кому обращаться.

Фото: unsplash.com/@simonmaage

Отрицание потребностей в помощи

Убеждённость в том, что помощь других делает вас слабее, мешает добиваться успеха. Для достижения целей помощь более знающих и опытных людей просто необходима. Ведь они могут направить вас, поддержать и дать подсказку, как стоит действовать. Важно отказаться от мысли, что вы должны делать всё сами, во всём разбираться и всё уметь.

Установка «сейчас или никогда»

Упёртость и настойчивость – качества, которые нередко помогают нам в жизни. Однако принципы «всё или ничего» и «здесь и сейчас» не помогут вам достичь желаемого. Нельзя игнорировать даже свой самый маленький вклад в большое дело. Важно осознавать, что вы делаете, когда вы это делаете, что вы можете сделать сейчас для достижения цели. Искусство маленьких шагов приводит к большому результату.

Фото: istockphoto.com

Самобичевание

Любой негатив мешает. Чем больше вы себя критикуете, тем меньше вам хочется достигать результата. Нужно выходить из удручающего состояния и поддерживать себя. Забота и поддержка быстро сделают цель приятной, вы начнёте радоваться, а в таком состоянии можно достигать любых целей.

Избавьтесь от этих препятствий и достигайте новых вершин, смело смотря вперёд.

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