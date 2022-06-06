Сколько и как нужно плавать, чтобы похудеть. Отвечает тренер

Сколько калорий можно сжечь за час тренировки? Каким стилем лучше плавать, чтобы похудеть?



Отвечает инструктор водных программ.

Многие ошибочно полагают, что плавание не так эффективно для похудения, как, например, бег. На самом деле этот вид спорта не только подтягивает фигуру, но и приносит реальную пользу всему организму. Рассказываем, каким именно образом тренировка в воде поможет прийти в форму.

Сколько калорий можно сжечь за час тренировки

Длительные физические нагрузки идеально подходят людям, которые хотят сбросить лишний вес. И плавание относится именно к таким. Занятия в воде не только благоприятно воздействуют на организм, но и помогают похудеть. Однако чтобы сбросить лишние килограммы, пассивного плавания будет недостаточно. Это связано с тем, что после заплыва многие ощущают сильный голод и легко возвращают затраченные в бассейне калории. Более того, зачастую после плавания человек чувствует усталость и не прибегает к излишним физическим нагрузкам.

Фото: istockphoto.com

Михаил Соколов тренер-эксперт водных программ Pride Тимирязевская Чтобы похудеть в бассейне, нужно плавать не менее 40 минут, больше — лучше. Подберите для себя такой темп, чтобы не делать длительных остановок. Начните с двух раз в неделю и затем постепенно увеличивайте количество занятий. Если хотите похудеть, идеально ходить на занятия три-четыре раза в неделю. За час непрерывного плавания мужчина весом 70 кг может сжечь около 500 ккал, при высокой интенсивности — до 700 ккал.

Четыре занятия в неделю помогут сбросить около 1,5 кг за месяц. Исследования показывают, что те, кто плавает по 60 минут три раза в неделю, видят первые значимые результаты уже через 12 недель. В отличие, скажем, от ходьбы или бега трусцой, плавание создаёт дополнительное сопротивление, благодаря чему вы худеете быстрее. Предпочитаете менее интенсивные занятия? Не страшно. Плавание в умеренном темпе в течение 30 минут сжигает около 250 ккал, а брассом – 367 ккал.

Фото: istockphoto.com

Каким стилем лучше всего плавать, чтобы худеть

Михаил: Я рекомендую плавать разными стилями, поскольку таким образом нагрузка ложится на разные группы мышц. При плавании кролем будут задействованы мышцы рук, плечи и спина, плавание брассом помогает проработать мышцы ног и ягодицы, при плавании баттерфляем задействованы преимущественно руки. Советую попробовать чередовать кроль, брасс и плавание на спине. Так вы будете меньше уставать и сможете проплыть существенно больше за одну тренировку.

Фото: istockphoto.com

Главное преимущество плавания – минимальный риск получения травмы. Находясь в воде, вы не рискуете упасть или подвернуть ногу, ваш позвоночник и колени разгружены. Кроме того, этот вид спорта полезен для спины, работы сердца и лёгких. Плаванием может заниматься каждый – противопоказаний практически нет. Однако чтобы интенсивно тренироваться в бассейне и увидеть результат от тренировок, сначала нужно научиться правильно плавать, а не просто держаться на воде. За помощью всегда можно обратиться к тренеру по плаванию.