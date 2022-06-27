Как заменить плохие привычки хорошими. Рассказывают психологи

Есть несложная рабочая схема, которая упростит вам жизнь.

Что вы сделали первым делом, проснувшись сегодня утром? Надели первым ботинок левый или правый? Какой дорогой ехали на работу? Вся наша жизнь, еë отчетливые формы – не что иное, как куча привычек.

Ольга Шалдыбина кандидат психологических наук, руководитель тренингового центра Технически одну привычку заменить другой непросто. Для устойчивого эффекта всегда нужно основание. Зачем? Для чего?

Зачем отказываться от пива? Зачем бросать курить? Для чего бегать по утрам? Что значимого и желанного изменится в жизни, когда одну – «плохую» — привычку сменит другая? В череде ответов на эти вопросы есть вероятность найти основание, мотив для смены привычки. Смыслы играют первостепенную роль, поэтому начать важно именно с них.

На уровне действий одну привычку заменить другой просто:

выбираем горизонт планирования, допустим, квартал;

на этот квартал фиксируем промежуточные цели относительно привычки #1, шаг за шагом уменьшая её влияние на текущую жизнь;

постепенно вводим альтернативную желанную привычку #2.

Например, если человек ест много сахара, начнём с того, что в напитки станем добавлять не две ложки сахара, а одну. Через полторы-две недели снизим дозу до половины ложки, через месяц – пьём чай и кофе совсем без сахара.

Фото: unsplash.com/@brucemars

Параллельно с этим вводим в употребление продукты с сахаром природным. Это могут быть финики, курага, сироп топинамбура и так далее. В пище будет также много сладкого, но натурального происхождения. Дальше следует ограничить добавление сахара в приготовливаемые блюда – выпечку, каши. И так шаг за шагом.

С курением несколько сложнее, там есть сильная физиологическая зависимость, но плавность и поэтапность помогут справиться с переходом.

Что ещё помогает сменить привычку и закрепить её результат:

окружение, для которого ваша «новая» привычка уже является нормой. Такие люди естественным образом будут поддерживать ваш выбор и на собственном опыте демонстрировать его «реальность» и преимущества;

публичные обещания: да, тоже работают, если мнение окружающих имеет для вас весомое значение;

контекст вашей жизни, инфраструктура. На примере с сахаром — у такого человека дома должны появиться финики, сухофрукты, бананы, мёд (если нет аллергии) и прочие природные вкусности. Нужно разведать места, где легко их купить, и быстро пополнять запасы.

О других полезных привычках писали здесь.

Также можно работать с подсознанием. Когда вы начинаете представлять или воображать, наш мозг не отличает это от реального события. Поэтому можно мысленно сформировать ясный образ желаемого конечного результата и упражняться без всяких усилий в достижении намеченной цели.

Что ещё поможет поменять привычки?

Юлия Чуприкова практический психолог, психологический консультант, физиогномист, психодиагност Эти рекомендации помогут вам сформировать новые полезные привычки.

Как изменение, так и формирование привычек — это длительный процесс. Одни привычки меняются легко, а другие — через боль и слëзы. Здесь главное — начать. Как только вы поймëте механизм действия — определив знак, регулярное действие и награду — овладеете привычкой.

Ещё один метод формирования привычек — объединить старую привычку с новой, запуская настоящую цепочку полезных действий. Например, выпивая стакан воды, положить в него дольку лимона. После умывания перед сном наложить на лицо увлажняющую маску. Принимая душ, обливать стопы холодной водой.

Лучше лекарство от формирования плохих привычек — это чувство собственного достоинства и любовь к себе. Жить осознанно и контролировать свои действия — это лучшая награда для нашего тела и души.