Может ли секс длиться два часа? Понятие нормы в этом случае очень относительно

Марина Кравченко эксперт в области Сколько может длиться секс?

Недавно Анна Седокова посетовала, что её супруг буквально неутомимый любовник, для которого норма — это двухчасовой секс. Конечно, общественность взбудоражена — гамма чувств от зависти до неверия. Но вопрос у всех один: а может ли секс на самом деле продолжаться два часа?

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Сколько может длиться секс

Строго говоря, он может длиться хоть весь день! Но важно понимать, о чём именно идёт речь. Допустим, мы с вами говорим об оргазме — как правило, большинство ожидают от секса именно его, то есть непередаваемое ощущение, апогей удовольствия.

Некоторым на ум сразу приходит так называемый тантрический секс. Кстати, своей популярностью этот вид близости обязан знаменитому певцу Стингу. Однажды на концерте он поведал миру, как «зажигал» с женой семь часов подряд! Именно благодаря навыкам тантры. С тех пор эта тема многих не оставляет в покое.

Правда, при словах «семь часов секса» у среднестатистической женщины может начаться нервная икота. Не перебор ли это с тактильными ощущениями, трениями и т. д.?

И вот тут нас ждёт самый банальный ответ: мы все разные. Особенно в вопросах интимной близости. Например, если мы ставим целью получение удовольствия, лично мне хватит и 10 минут. Думаю, большинству женщин будет достаточно порции наслаждения от 10 до 30 минут. Правда, не каждый партнёр даёт это самое наслаждение хотя бы на две минуты.

О том, как сделать интимную близость лучше, рассказали в статье.

Чем дольше — тем лучше?

Говорят, чем старше вино, тем оно лучше. Иногда это касается и женщин. Чем женщина старше, тем она чувствительнее — связано это с гормонами. А вот в случае с мужчинами всё иначе. Чем старше, тем всё печальнее становится в спальне — из-за общей загруженности и износа организма. Кроме того, в этом случае многое зависит от качества крови: чем она гуще, тем сложнее сосудам ею наполниться и тем меньший фурор стоит ожидать в постели. А один из бичей современных мужчин (и не только) — это кофе, который значительно сгущает кровь.

Женщинам важно, чтобы мужчина мог долго, но у каждой это «долго» имеет свою продолжительность. Дело в том, что нам, девочкам, чтобы подстроиться и быть готовыми к оргазму, нужно время. Всё происходит не так быстро, как у мужчин, так как очень различается устройство эрогенных триггеров. Иногда чтобы настроиться, необходима очень долгая прелюдия.

Важен и непосредственно сам процесс. В этом случае нам всегда в помощь язык — важно говорить, чего и как хочется. Понимая общее направление, мы быстрее достигнем желаемой цели.

А теперь – крушение интриги! Позже Стинг, кумир миллионов (я в их числе), объяснил, что те самые семь часов секса включали в себя не непрерывное соитие, а ужин, игру на гитаре и прекрасную прелюдию! Считается, что тантрический секс (а это когда мужчина не обязательно доводит себя до оргазма) длится от 15 минут до двух-трёх часов (для опытных марафонцев). Конечно, такая практика — на любителя, и тут каждый решает сам.

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