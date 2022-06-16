«Мой муж ненасытный». Анна Седокова откровенно рассказала о жизни с Тиммой

39-летняя российская артистка Анна Седокова пожаловалась на слишком долгий секс со своим супругом – латвийским баскетболистом Янисом Тиммой, который выступал в Единой лиге ВТБ за санкт-петербургский «Зенит», подмосковные «Химки» и казанский УНИКС.
«У нас не длится 15 минут. Иногда бы я хотела, чтобы он длился 15 минут, но мой муж ненасытный. Это всегда длится по два часа. Ну правда! Я иногда хочу поменьше», – призналась Седокова в шоу «Дикая готовка с Ляйсан».
Тимма – третий муж Анны Седоковой. Пара поженилась два года назад. Седокова старше Яниса на 10 лет. У артистки есть трое детей от разных возлюбленных. Все отношения заканчивались скандалом. Только с 29-летним баскетболистом звезда чувствует себя по-настоящему счастливой.
«Анна никогда больше… не разведётся», – ответила Седокова на блиц-вопрос ведущей шоу Утяшевой.
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