«Мой муж ненасытный». Анна Седокова откровенно рассказала о жизни с Тиммой

39-летняя российская артистка Анна Седокова пожаловалась на слишком долгий секс со своим супругом – латвийским баскетболистом Янисом Тиммой, который выступал в Единой лиге ВТБ за санкт-петербургский «Зенит», подмосковные «Химки» и казанский УНИКС.



«У нас не длится 15 минут. Иногда бы я хотела, чтобы он длился 15 минут, но мой муж ненасытный. Это всегда длится по два часа. Ну правда! Я иногда хочу поменьше», – призналась Седокова в шоу «Дикая готовка с Ляйсан».



Тимма – третий муж Анны Седоковой. Пара поженилась два года назад. Седокова старше Яниса на 10 лет. У артистки есть трое детей от разных возлюбленных. Все отношения заканчивались скандалом. Только с 29-летним баскетболистом звезда чувствует себя по-настоящему счастливой.



«Анна никогда больше… не разведётся», – ответила Седокова на блиц-вопрос ведущей шоу Утяшевой.