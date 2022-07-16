Врач рассказала, что нельзя делать при солнечном ударе

Ирина Юзуп к. м. н., врач-педиатр, нутрициолог, сооснователь Академии врачей UniProf Что такое солнечный удар и что нельзя делать, если он случился?

Солнечным ударом называют болезненное состояние, которое вызывает прямое воздействие солнечных лучей на голову. При длительном нахождении под палящим солнцем нередко не спасает даже головной убор. При солнечном ударе в первую очередь страдает головной мозг, а 25-30% таких случаев заканчиваются летальным исходом из-за несвоевременного оказания медицинской помощи.

Чем опасен солнечный удар

Солнечный удар — тот же перегрев, когда организм не может бороться с длительным воздействием высоких температур. Действие инфракрасных излучений заставляет головной мозг выделять активные вещества, которые провоцируют расширение сосудов. Это ведёт к возникновению застоя крови и отёку и может стать причиной кровоизлияния.

Как понять, что у вас солнечный удар

Распознать солнечный удар можно по следующим признакам:

покраснение кожи;

повышение температуры тела (при длительном воздействии прямых солнечных лучей температура тела может подниматься до 40 градусов, что сопровождается потерей сознания и судорогами);

слабость;

головная боль, головокружение;

учащение дыхания и пульса;

сильное потоотделение;

тошнота и рвота;

шум в ушах.

Яркое солнце опасно не только из-за риска теплового удара — оно может спровоцировать аллергию. Как её распознать и что в таком случае делать, читайте в материале.

Что делать при солнечном ударе

Для оказания первой помощи пострадавшего нужно уложить в тенистое место, немного приподняв ноги. Обязательно дать обильное питьё (вода, морс, некрепкий сладкий чай, минеральная вода). На голову можно положить холодный компресс. Если пострадавшему не становится лучше, вызвать скорую помощь.

Что нельзя делать при солнечном ударе

Нельзя сразу погружать пострадавшего в холодную воду — может произойти рефлекторная остановка сердца. Охлаждение должно быть постепенным, без резких перепадов температур.

Не стоит использовать для охлаждения лёд. Его воздействие может стать причиной ожога на перегретых тканях.

Нельзя давать крепкий чай или кофе и алкоголь, курение также лишь усугубит ситуацию.

Не следует перемещать больного с улицы в душное помещение. Нужно открыть окна и двери, включить вентилятор или кондиционер.

Пострадавшему не стоит отказываться от медицинской помощи, надеясь, что симптомы исчезнут самостоятельно. Среди наиболее серьёзных последствий солнечного удара: снижение артериального давления, затруднение дыхания. Эти состояния развиваются достаточно быстро, если не оказать первую помощь.

Чтобы быть готовым к любой ситуации, лучше иметь под рукой аптечку. Как её правильно собрать и что обязательно взять с собой, рассказали в статье.