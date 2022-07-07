В таком случае SPF спасает не всегда.

Как понять, что у вас аллергия на солнце, объяснила врач

Ирина Юзуп к. м. н., врач-педиатр, нутрициолог, сооснователь Академии врачей UniProf Как определить аллергию на солнце? Что делать, если у вас аллергия на солнце?

На отдыхе во время загара кожа покраснела или покрылась сыпью и волдырями, появился зуд? В народе фотодерматит называют «аллергией на солнце». Но сами солнечные лучи не несут аллергического компонента, а такие проявления связаны с веществами, находящимися в коже или на её поверхности.

Какой бывает аллергия на солнце

Различают экзогенный и эндогенный фотодерматит. Экзогенный возникает под влиянием внешних факторов: косметика, уходовые средства. Он более распространён, а для его развития достаточно лишь воздействия солнечных лучей и какого-то косметического средства. Косметика содержит большое количество компонентов-провокаторов аллергической реакции: ретинолы, салициловую кислоту, мускус, фенол, сандал и др.

Эндогенный дерматит возникает под влиянием внутренних факторов: приём лекарственных средств, заболевания эндокринной и кровеносной систем, употребление некоторых продуктов питания. Он встречается реже.

Из-за чего возникает аллергия на солнце

Аллергию на солнце может вызывать даже пыльца. Спровоцировать развитие фотодерматита могут лекарственные средства: антибиотики, препараты с сульфаниламидом в составе, противовоспалительные средства, антидепрессанты, препараты для лечения заболеваний сердца, оральные контрацептивы и др.

В целом механизм развития фотодерматита имеет аллергический или токсический характер. При аллергическом пути меняется химический состав вещества, находящегося под кожей или на ней, у него появляется способность провоцировать аллергические реакции. При этом реакция может распространяться максимально быстро и затрагивать даже те участки тела, что были закрыты от солнца.

При токсическом варианте клетки кожи не могут противостоять УФ-лучам. Ожоги, проникающие во внутренние слои кожи, провоцируют сильное воспаление. При этом некоторые клетки отмирают, возникают зуд и раздражение, волдыри. Всё это распространяется на места, которые не были прикрыты от солнца.

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Как понять, что у вас аллергия на солнце

Симптомы фотодерматита:

покраснение кожи, отёчность;

покраснение губ, слизистой глаз;

зуд и шелушение;

сыпь, появление волдырей;

пигментация, которая становится заметной после того, как исчезают другие симптомы.

Чаще всего при аллергии на солнце страдают руки, лицо, шея, воспаление может распространяться и на закрытые от солнца участки тела. При этом интенсивность проявлений напрямую зависит от состояния здоровья, типа кожи, иммунитета.

Что делать, если у вас аллергия на солнце

При появлении признаков фотодерматита необходимо обратиться к специалисту, который сможет выявить причину заболевания. Если его спровоцировали не внутренние болезни, проводится общее лечение с помощью антигистаминных средств, восстанавливающих и снимающих воспаление мазей, антиоксидантов.

При аллергии на солнце, вызванной приёмом лекарств или использованием косметических средств, отказ от них поможет избежать неприятных ощущений. Повторный фотодерматит может спровоцировать переход заболевания в хроническую форму. Если у вас есть бронхиальная астма или аллергия на пыльцу, вероятность фотодерматита выше.

Чтобы избежать негативных проявлений при нахождении под солнцем, можно скорректировать рацион. Добавьте в него продукты, богатые антиоксидантами, витаминами группы В. Какие именно, рассказали в материале.

Оптимальное время для пребывания на солнце — с 6:00 до 10:00 и с 16:00 до 19:00. При этом обязательно нужно использовать крем с высоким фактором защиты, солнечные очки, носить шляпу с широкими полями.

Если вы планируете поездку на отдых, нужно отказаться от агрессивных косметических процедур (шлифовка, мезотерапия, химические пилинги), а также от приёма лекарств, которые могут спровоцировать развитие фотодерматита.

Людям с аллергией на солнце в летний период надо убрать из рациона цитрусовые, морепродукты, шоколад, нужно внимательно изучать составы средств для стирки и уборки.