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Как правильно ходить, чтобы похудеть, сколько нужно ходить каждый день

Как правильно ходить, чтобы не навредить здоровью. Отвечает врач
Oльга Иванова
Как ходить правильно
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Ходьба может быть безопасна не для всех.
Ольга Иванова
Ольга Иванова
врач превентивной медицины, наставник по здоровью проекта Нealth Buddy

Так ли полезна ходьба? Как ходить правильно?

О том, что важно ходить минимум 8-10 тыс. шагов в день, знают буквально все. Но как на самом деле ходьба влияет на наш организм? Так ли прогулки полезны для здоровья и как ходить правильно – сейчас расскажем.

Кстати, ходьба может быть полезна и для похудения. Почему, читайте здесь.

Бегать необязательно. Почему ходьба полезнее для здоровья и похудения Бегать необязательно. Почему ходьба полезнее для здоровья и похудения

Почему ходьба полезна

Даже минимальная физическая активность сможет предотвратить риск проблем со здоровьем. Наше тело должно находиться в движении, а сидячий образ жизни, которым мы так грешим, не даёт нам полноценно двигаться в течение дня. Ходьба станет настоящим спасательным кругом для тех, у кого нет времени на тренажёрный зал или пробежки. Если же двигаться в течение дня мало, это может привести к негативным последствиям.

Вот что может пострадать от малоактивного образа жизни.

  • Опорно-двигательный аппарат и мозг. В сидячем положении позвоночник испытывает нагрузку в 1,5 раза выше, чем когда человек стоит. При наклоне вперёд к экрану гаджетов и монитору компьютера сдавливаются межпозвоночные диски. Так образуется проблема с кровоснабжением мозга. По этой причине человек может испытывать частые головные боли, слабость, снижение концентрации внимания, ухудшение памяти и отсутствие продуктивности.
  • Сердце и сосуды. Отсутствие постоянной физической нагрузки приводит к снижению качественной прокачки крови. Из-за чего слабый мышечный аппарат сердца со временем теряет форму и недополучает нагрузки кислородом.
  • Кости и мышцы. Слабость мышц нарастает при отсутствии нагрузки. Они теряют форму и давят на прилегающие суставы. Из-за этого ноги слабеют, мышцы не прокачиваются, кости становятся ломкими.
  • Пищеварение. Недостаточная физическая активность и сидячий образ жизни приводят к снижению пищеварительных процессов. Сперва это проявляется запорами и длительным отсутствием стула, затем нарушением в детоксикации и заболеваниями в органах брюшной полости.

Фото: istockphoto.com

Как ходить правильно

Можно выбрать тот вид ходьбы, который вам нравится: спортивная ходьба, трусцой, скандинавская (та самая, с палочками, как обучают в московских парках).

Основа ходьбы — постановка шага: наступаем на пятку и равномерно переносим центр тяжести на носок (перекатываем), при этом работают икроножные мышцы, ступни идут параллельно друг другу.

Во время ходьбы важно следить за осанкой: держать плечи в расслабленном состоянии, расправив их, но не перенапрягать, мягко втянуть живот без помех для вашего дыхания (оно должно быть лёгким и глубоким), при скандинавской ходьбе дыхание должно быть брюшным.

Стоит начинать занятия от 120 минут в неделю, постепенно наращивая темп до 400-500 минут в неделю (в среднем около часа ежедневно). В начале обязательно сделать разминку, чтобы подготовить мышцы к активной работе. Полезно сочетать ходьбу с плаванием, лёгким фитнесом и пилатесом.

Важно во время ходьбы не пользоваться телефоном, не смотреть в экран и не добавлять себе лишние 5-7 кг нагрузки на шейный отдел позвоночника. Можно заранее включить музыку в наушниках или аудиокнигу, чтобы прогулка не была скучной.

Фиксировать количество шагов можно с помощью шагомера, установленного в телефоне, или с помощью специальных мобильных приложений. Есть и профессиональные гаджеты, которые позволяют видеть расширенный спектр показателей организма — давление, пульс.

Фото: istockphoto.com

Может ли ходьба навредить

Мы неспроста рассказали о том, что ходить нужно правильно. Несмотря на все плюсы этой привычной активности, она может стать причиной негативных последствий. Одна из главных проблем — неправильная постановка стоп при ходьбе. Это может нанести вред всему позвоночнику (опорно-двигательной системе), поскольку будет страдать амортизация (смягчение распределения нагрузки на стопу и снижение силы удара и трения о поверхность).

В случае нарушения обменных процессов и проблем с опорно-двигательным аппаратом может усугубляться течение таких заболеваний, как артрит, артроз, сколиоз и остеопороз, гипертоническая болезнь.

Чтобы этого избежать, важно соблюдать технику тренировочного процесса, подобрать оптимальный уровень нагрузки. В этом вам сможет помочь диагностика со спортивным врачом, который даст рекомендации и подберёт правильную обувь.

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