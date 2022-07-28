Как правильно ходить, чтобы не навредить здоровью. Отвечает врач

Ходьба может быть безопасна не для всех.

Ольга Иванова врач превентивной медицины, наставник по здоровью проекта Нealth Buddy Так ли полезна ходьба? Как ходить правильно?

О том, что важно ходить минимум 8-10 тыс. шагов в день, знают буквально все. Но как на самом деле ходьба влияет на наш организм? Так ли прогулки полезны для здоровья и как ходить правильно – сейчас расскажем.

Кстати, ходьба может быть полезна и для похудения. Почему, читайте здесь.

Почему ходьба полезна

Даже минимальная физическая активность сможет предотвратить риск проблем со здоровьем. Наше тело должно находиться в движении, а сидячий образ жизни, которым мы так грешим, не даёт нам полноценно двигаться в течение дня. Ходьба станет настоящим спасательным кругом для тех, у кого нет времени на тренажёрный зал или пробежки. Если же двигаться в течение дня мало, это может привести к негативным последствиям.

Вот что может пострадать от малоактивного образа жизни.

Опорно-двигательный аппарат и мозг. В сидячем положении позвоночник испытывает нагрузку в 1,5 раза выше, чем когда человек стоит. При наклоне вперёд к экрану гаджетов и монитору компьютера сдавливаются межпозвоночные диски. Так образуется проблема с кровоснабжением мозга. По этой причине человек может испытывать частые головные боли, слабость, снижение концентрации внимания, ухудшение памяти и отсутствие продуктивности.

В сидячем положении позвоночник испытывает нагрузку в 1,5 раза выше, чем когда человек стоит. При наклоне вперёд к экрану гаджетов и монитору компьютера сдавливаются межпозвоночные диски. Так образуется проблема с кровоснабжением мозга. По этой причине человек может испытывать частые головные боли, слабость, снижение концентрации внимания, ухудшение памяти и отсутствие продуктивности. Сердце и сосуды. Отсутствие постоянной физической нагрузки приводит к снижению качественной прокачки крови. Из-за чего слабый мышечный аппарат сердца со временем теряет форму и недополучает нагрузки кислородом.

Отсутствие постоянной физической нагрузки приводит к снижению качественной прокачки крови. Из-за чего слабый мышечный аппарат сердца со временем теряет форму и недополучает нагрузки кислородом. Кости и мышцы. Слабость мышц нарастает при отсутствии нагрузки. Они теряют форму и давят на прилегающие суставы. Из-за этого ноги слабеют, мышцы не прокачиваются, кости становятся ломкими.

Слабость мышц нарастает при отсутствии нагрузки. Они теряют форму и давят на прилегающие суставы. Из-за этого ноги слабеют, мышцы не прокачиваются, кости становятся ломкими. Пищеварение. Недостаточная физическая активность и сидячий образ жизни приводят к снижению пищеварительных процессов. Сперва это проявляется запорами и длительным отсутствием стула, затем нарушением в детоксикации и заболеваниями в органах брюшной полости.

Фото: istockphoto.com

Как ходить правильно

Можно выбрать тот вид ходьбы, который вам нравится: спортивная ходьба, трусцой, скандинавская (та самая, с палочками, как обучают в московских парках).

Основа ходьбы — постановка шага: наступаем на пятку и равномерно переносим центр тяжести на носок (перекатываем), при этом работают икроножные мышцы, ступни идут параллельно друг другу.

Во время ходьбы важно следить за осанкой: держать плечи в расслабленном состоянии, расправив их, но не перенапрягать, мягко втянуть живот без помех для вашего дыхания (оно должно быть лёгким и глубоким), при скандинавской ходьбе дыхание должно быть брюшным.

Стоит начинать занятия от 120 минут в неделю, постепенно наращивая темп до 400-500 минут в неделю (в среднем около часа ежедневно). В начале обязательно сделать разминку, чтобы подготовить мышцы к активной работе. Полезно сочетать ходьбу с плаванием, лёгким фитнесом и пилатесом.

Важно во время ходьбы не пользоваться телефоном, не смотреть в экран и не добавлять себе лишние 5-7 кг нагрузки на шейный отдел позвоночника. Можно заранее включить музыку в наушниках или аудиокнигу, чтобы прогулка не была скучной.

Фиксировать количество шагов можно с помощью шагомера, установленного в телефоне, или с помощью специальных мобильных приложений. Есть и профессиональные гаджеты, которые позволяют видеть расширенный спектр показателей организма — давление, пульс.

Фото: istockphoto.com

Может ли ходьба навредить

Мы неспроста рассказали о том, что ходить нужно правильно. Несмотря на все плюсы этой привычной активности, она может стать причиной негативных последствий. Одна из главных проблем — неправильная постановка стоп при ходьбе. Это может нанести вред всему позвоночнику (опорно-двигательной системе), поскольку будет страдать амортизация (смягчение распределения нагрузки на стопу и снижение силы удара и трения о поверхность).

В случае нарушения обменных процессов и проблем с опорно-двигательным аппаратом может усугубляться течение таких заболеваний, как артрит, артроз, сколиоз и остеопороз, гипертоническая болезнь.

Чтобы этого избежать, важно соблюдать технику тренировочного процесса, подобрать оптимальный уровень нагрузки. В этом вам сможет помочь диагностика со спортивным врачом, который даст рекомендации и подберёт правильную обувь.