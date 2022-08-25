5 стильных мужских образов из прошлого, которые можно повторить сегодня

Последние годы вдохнули свежесть в мужской гардероб – в массах становятся всё более популярны смелые сочетания и яркие цвета, которые раньше вызывали волны критики и сомнений. Однако смелые мужские образы можно было подглядеть ещё несколько десятилетий назад. Мы собрали пять ярких звёздных образов из 80-х и 90-х, которые можно смело повторять сегодня и оставаться в тренде.

Анна Орлова персональный стилист Мужская мода куда более консервативна, чем женская, поэтому повторить образы героев из 90-х вам не составит труда. Потёртые джинсы в сочетании с классическими кедами Nike или Converse, плюс рубашка или белая футболка. Дополнить образ можно бомбером, как у Киану, кожаным пиджаком, как у Лео, или трикотажным свитером. Будете выглядеть как Ален Делон. И это не метафора.

Брэд Питт

В 1996 году на премьере фильма «Чужие похороны» Брэд Питт появился в светлом casual-образе, который запомнился всем — базовые брюки и футболку актёр разбавил трикотажной жилеткой.

Фото: Анна Орлова

Состаренные кеды с нарочито вывернутыми язычками добавили образу хулиганского настроения, которое разбавило спокойный верх.

Джонни Депп

Дерзкий образ актёра как нельзя кстати подошёл под обстоятельства, в которых оказался Депп: это фото было сделано в сентябре 1994 года, когда его арестовали за порчу имущества одного из гостиничных номеров. История стала широко известна, потому что после инцидента руководство отеля поблагодарило Деппа и предложило стать своим лицом, так как шумиха вокруг дела послужила отличной рекламой для самого отеля.

Фото: Анна Орлова

Актёр совместил винтажную куртку с потёртыми джинсами, такими же потёртыми «тимбами» и яркой шапкой, которая стала отличным акцентом всего образа, добавив ему спортивного настроения.

Яркую шапку вообще можно сочетать с любым спокойным образом. Особенно хорошо она разбавит монохромный лук в базовых цветах.

Ален Делон

Есть что-то, что не теряет своей актуальности никогда – красота Ален Делона и белая мужская рубашка. Этот снимок был сделан в 1980 году, а стиль, выбранный актёром, очень вписывается в тренды-2022.

Фото: Анна Орлова

Белая рубашка и белые кеды в сочетании с классическими джинсами создают образ строгий, но расслабленный. Он подойдёт как для рабочей встречи, так и для прогулки с друзьями, если набросить на плечи яркий свитер.

Стинг

Пожалуй, самый экстравагантный образ из нашей подборки подарил нам Стинг образца 1986 года. Певец показал, что брюки палаццо – элемент не только женского гардероба, а вполне универсальный.

Фото: Анна Орлова

Сочетайте такие брюки с хлопковой сорочкой в цвет, а обувь подбирайте в зависимости от повода и настроения — подойдут и туфли, и кеды.

Леонардо Ди Каприо

В 1994 году Леонардо Ди Каприо снимался в фильме «Дневники баскетболиста» и даже не предполагал, что подарит классическим Converse Chuck 70 новый виток популярности.

Фото: Анна Орлова

На Лео отлично сочетаются кеды, классические джинсы и рубашка, а также винтажная куртка из кожи. Если вас смущает кожаная куртка, замените её бомбером в спортивном стиле.