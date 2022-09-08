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Можно ли мотивировать деньгами: когда работает денежная мотивация и кому она подходит

Мотивация деньгами подходит не всем. Новые исследования разрушают мифы
Полина Курач Ольга Шалдыбина
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Всем ли подходит мотивация деньгами
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Возможно, призовые фонды уже ни к чему? И что теперь нужно спортсменам и просто сотрудникам корпораций?

Британские учёные провели исследования в 33 странах мира и поставили под сомнение утверждение о том, что у всех людей неограниченные желания. В этой работе были приведены доказательства того, что этот принцип не является универсальным и действительно применим только к меньшинству людей. 86% опрошенных назвали конкретную сумму, которая позволит им достичь их идеальной жизни, а существенное меньшинство хотело бесконечное количество денег. Стремления к неограниченным потребностям были выявлены у более молодых людей из числа опрошенных.

<a href="https://www.championat.com/authors/6225/1.html">Полина Курач</a>
Полина Курач
эксперт в сфере связей с общественностью и стратегических коммуникаций

Важно подбирать способы вовлечённости в рабочий процесс индивидуально для каждого сотрудника в зависимости от принадлежности к определённой мотивационной группе.

Исследования опровергают мнение о том, что денежное вознаграждение — единственный и наиболее эффективный вид мотивации для всех сотрудников. Увеличение дохода действительно повышает мотивацию, но краткосрочно и если рост прибавки составляет более 7–8%. После нескольких месяцев сотрудники привыкают к более высокой зарплате.

Если для одного сотрудника основной мотивацией служат деньги, то для другого на первый план выходят статус, результат, идея или комфорт.

Можно выделить следующие мотивационные группы:

Стабильность и комфорт. Такие люди ценят уверенность в завтрашнем дне — при поиске работы обращают внимание на наличие чётких должностных инструкций, жёсткий график, отсутствие переработок и задержек при выплате зарплаты. Готовы довольствоваться невысокой зарплатой и не склонны выходить из зоны комфорта.

Их основная мотивация — свободное время, соблюдение формальностей и инструкций, своевременная выплата зарплаты, предоставление личного пространства.

«Деньги и ещё раз деньги». Представители этой группы могут жертвовать своим временем и комфортом ради увеличения уровня дохода. На собеседовании интересуются премиями, возможностями дополнительного заработка при переработках, перспективами материального роста. Их основная мотивация — рост зарплаты, премии, надбавки.

Тратить деньги — полезно для здоровья. Вот как это объясняют психологи.

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«Успешный успех». Стремятся быть частью крупных корпораций с мировым именем и выделяться на фоне других. Демонстрируют самодостаточность, но ждут внимания и общественного признания. Их основная мотивация — похвала, признание, статусная должность, простор для действий и самостоятельного принятия решений.

Вызов и результат. Любят преодолевать трудности и решать сложные задачи. Готовы к переработкам ради достижения результата. На собеседовании говорят о цифрах и реализованных проектах. Их основная мотивация — сложные и интересные задачи, карьерный рост, доверие начальства, автономия при принятии решений, корпоративное обучение.

«Романтика большой идеи». Авторы самых нестандартных подходов и задумок. Часто загораются новыми идеями и направлениями развития, но не всегда доводят начатое до конца. Их основная мотивация — помощь и поддержка в реализации идеи, одобрение.

<a href="https://www.championat.com/authors/5971/1.html">Ольга Шалдыбина</a>
Ольга Шалдыбина
кандидат психологических наук, руководитель корпоративного университета

Как определить, как правильно замотивировать человека? Выяснить тип его мотивации, поговорив и задав ряд вопросов. Внимательно слушайте ответы и соотносите с типами мотивации, каких факторов наберётся больше, на тот тип мотивации и ориентируйтесь. Примите во внимание, что ведущие мотивы могут поменяться со временем, изменением обстоятельств, взглядов человека.

Для того чтобы двигаться вперёд, мотивация необходима каждому, поэтому, начиная какое-то дело, нужно честно ответить самому себе, что вами будет двигать. А для того, чтобы мотивировать самого себя, есть специальные книги. Собрали пять отличных произведений, которые помогут найти свой путь и двигаться по нему.

5 мотивирующих книг, которые стоит прочитать, если ничего не хочется 5 мотивирующих книг, которые стоит прочитать, если ничего не хочется
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