Рассказали о пяти категориях расходов, на которые не стоит жалеть денег.

Экономить может быть вредно для здоровья. Психологи объяснили почему

На чём не стоит экономить и как правильно откладывать сбережения?



Разбираемся с экспертами.

Отложить деньги, сэкономить или потратить больше планируемого? Этот выбор встаёт перед нами ежедневно — и каждый должен принимать решение. Отношения с деньгами — вопрос непростой, который существенно влияет на другие сферы жизни.

Марина Майорова кандидат философских наук, Мастер нейролингвистического программирования, гештальт-терапевт С экономией всё довольно просто — вы выбираете товары и услуги подешевле, чтобы вашего дохода хватило на эти траты. Но если вы хотите тратить больше, то и доход вам придётся увеличить или посмотреть в сторону альтернативных источников его получения.



Чтобы к этому прийти, необходимо перестроить своё мышление и пересмотреть отношение к тратам.

В каких случаях экономия бессмысленна

Здоровье

Не нужно ждать, когда оно ухудшится, чтобы купить дорогие лекарства. Нередко мы стараемся сэкономить и «переболеть» дома, не обращаясь к врачу. А когда ситуация усугубляется, дело доходит до больницы, и тратить приходится куда больше. Не говоря уже о том, как запущенные заболевания отражаются на здоровье.

Также стоит выбирать качественную еду. Старайтесь покупать нерафинированные и непереработанные продукты, чтобы они сохраняли полезные свойства. Да, такие продукты, как правило, стоят дороже, но и пользы для здоровья принесут значительно больше.

Внешний вид

Помните — встречают по одёжке. И прежде чем оппоненты рассмотрят ваш уникальный внутренний мир, они успеют оценить то, как вы себя подаёте через внешний вид. Это особенно актуально, когда вы устраиваетесь на работу или знакомитесь с новой компанией.

Определите элементы гардероба, которые всегда должны быть качественными и дорогими. К примеру, аксессуары, деловой костюм или обувь.

Жильё

Место, где вы отдыхаете, спите и пребываете значительную часть вашего времени, должно быть комфортным и безопасным. Вы не должны испытывать негативных эмоций, приходя в грязную квартиру с голыми стенами или пробираясь по бездорожью по неосвещëнной улице.

Стремитесь к комфорту и получению приятных эмоций от пребывания в своём доме или арендованной квартире. Не последнюю роль в этом играет чистота, а значит, своевременная уборка. Что будет, если долго ею пренебрегать, читайте в материале по ссылке.

Развитие

Инвестируйте в себя. Выбирайте программы и наставников, которые могут передать вам уникальные знания, развить и масштабировать ваш опыт. Если вы действительно замотивированы и серьёзно относитесь к обучению, затраты на него точно окупятся.

Отдых

Помните, тело и сознание отдыхают, лишь находясь в состоянии спокойствия, умиротворения и лёгкости. Учитывайте это, выбирая вид отдыха. И не забывайте дополнять его яркими эмоциями и впечатлениями для перезагрузки.

Как выглядят здоровые отношения с деньгами

Андрей Моисеев доцент кафедры социальной психологии Московского института психоанализа Многие находятся в плену так называемого «дихотомического сознания», выделяя только «чёрные» и «белые» стороны какого-либо явления. В финансовых вопросах это часто выражается в мысли, что скрягой быть лучше, чем транжирой. Поэтому на интуитивном уровне мы учим детей копить средства на желанные покупки, не тратить их на ерунду.



С этим трудно поспорить, однако финансовая грамотность — гораздо более сложное явление, чем многие предполагают.

С психологической точки зрения деньги — это ресурс, который мы меняем на достижение целей. Поэтому развитие финансовой грамотности следует начать с понимания того, чего же мы на самом деле хотим. В психологии это называется осмысленностью.

Многим в достижении целей мешают самые обычные вещи. Подробнее рассказали об этом в статье по ссылке.

Далеко не все могут похвастаться осмысленным подходом к жизни. В таком случае профессиональный психолог поможет осознать цели и выработать реализуемый план их достижения. Следующий шаг — расставить приоритеты и обозначить собственные границы дозволенного. Ответьте себе на несколько вопросов. Чем вы готовы пожертвовать ради достижения цели? С какими моральными дилеммами столкнётесь на пути? Например, готовы ли обманывать людей ради высокого заработка?

Когда приоритеты расставлены, стоит задуматься о финансовом поведении. В экономической психологии выделяют две основные формы: сбережение и инвестирование. Первая связана с экономией, способностью откладывать часть средств, не совершая ненужных покупок. Вторая — это преумножение капитала, способность получать доход с вложенных средств. Финансово грамотный человек обычно комбинирует эти стратегии.

Вопрос, как копить и тратить — очень индивидуальный и зависит от ваших личных целей. Но можно сформулировать несколько универсальных советов по правильному планированию бюджета.

Ведите таблицу доходов и расходов.

Распределите расходы на четыре категории: а) срочное и нужное; б) несрочное и нужное; в) срочное и ненужное; г) несрочное и ненужное.

Создайте «копилки» и переводите в них часть любого дохода. «Копилки» могут быть целевыми (например, «на отпуск», «на ремонт») и стабилизационными (например, половина зарплаты на непредвиденные расходы или «подушка безопасности» из 6-12 месячных доходов на случай увольнения).

Грамотно пользуйтесь финансовыми инструментами: кредитами, фондовым рынком и т. п. Помните, что высокая доходность напрямую связана с риском потерять средства.