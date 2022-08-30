Идеальная осанка за 15 минут в день. 5 лёгких и эффективных упражнений

Красивая и ровная осанка добавляет фигуре эстетики, а движениям – грациозности. Но, конечно, все моменты, связанные со спиной, это не только про безупречный внешний вид, а ещё и про здоровье. Тренировки на спину сделают мышцы сильнее, а суставы – мобильнее.
Здоровый позвоночник поддерживает внутренние органы в анатомически правильном положении и замедляет изнашивание суставов и сосудов. Сильные мышцы спины помогут снять нагрузку с поясницы и органов малого таза, а в дальнейшем выносить и родить здорового ребёнка. А ещё красивая и ровная спина добавляет девушке уверенности в себе.
Предлагаем попробовать нашу новую тренировку для идеальной осанки. Но хотим предупредить, что с помощью упражнений можно скорректировать только небольшие нюансы. Если у вас есть серьёзные заболевания позвоночника, потребуется консультация врача.
Вытягивания вперёд из положения сидя
Техника выполнения
Садимся на коврик. Ноги вытягиваем перед собой, пресс подтянут, спина ровная. Прогиба в пояснице быть не должно.
Тянемся прямыми руками вверх. А затем тут же выводим руки перед собой, они должны быть на одной линии с плечами. Тянемся руками вниз к стопам.
Возвращаемся в исходное положение, скругляя спину.
Все движения выполняем плавно.
Делаем упражнения 8–15 раз.
Фото: istockphoto.com
Тяга ладоней за голову в наклоне
Техника выполнения
Садимся на коврик. Ноги вытягиваем перед собой, спина ровная без прогиба в пояснице.
Наклоняемся немного вперёд, спину не скругляем. Ладони соединяем на затылке и сгибаем руки в локтях и разводим их в стороны.
На вдохе вытягиваем руки вперёд и вверх.
На выдохе тянем ладони за голову, соединяя лопатки и разводя локти в стороны.
Все движения делаем плавно.
Выполните упражнение 10–15 раз.
О том, какие упражнения нельзя делать при проблемах со спиной и чем их можно заменить, читайте здесь.
Встаём на четвереньки, ладони – строго под плечами, колени – под тазом. Живот подтянут, лопатки тянем вниз. Макушку тянем вперёд, голову не запрокидываем.
Отрываем от пола левую руку и правую ногу. Руку тянем перед собой, а ногу – назад.
На вдохе плавно и одновременно отводим в сторону левую руку и правую ногу.
Стараемся не терять баланс.
Делаем упражнение по 8–15 раз на каждую сторону.
Фото: istockphoto.com
Подъём корпуса лёжа на животе
Техника выполнения
Ложимся на живот. Руки сгибаем в локтях перед собой, ноги прямые.
На выдохе отрываем корпус от пола, прогибаясь в пояснице. Пресс и ягодицы подтянуты. Макушкой тянемся перед собой.
На вдохе плавно возвращаемся в исходное положение.
Делаем упражнение 8–15 раз.
Фото: istockphoto.com
Звёздочка
Техника выполнения
Ложимся на живот. Руки и ноги разводим в стороны таким образом, чтобы получилось положение звезды.
На вдохе отрываем прямые руки и ноги от пола, прогибаясь в пояснице. Голову назад не запрокидываем.
На выдохе одновременно сводим лопатки, сгибая руки в локтях, и сводим прямые ноги вместе.
Возвращаемся в исходное положение, разводя прямые ноги и руки в стороны.
Делаем 10–15 раз.
Тренировка окончена. Подробное выполнение упражнений смотрите в видео.
Комплекс укрепляет не только поверхностные, но и глубокие мышцы спины, которые не всегда удаётся проработать на силовых тренировках. Уделяйте себе по 15 минут в день, чтобы спина всегда была здоровой и красивой.