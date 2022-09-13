Каждое утро просыпаться с видом на побережье — у этого есть и обратная сторона.

Врач назвала главные минусы жизни у моря. Возможно, вам не захочется переезжать

Нурия Гатаулина врач интегративной медицины, терапевт, инфекционист Академии врачей UniProf Чем полезно жить у моря? Чем это может быть опасно?

Жить у моря — мечта многих. Морские курорты привлекают большинство из нас, так как это приносит удовольствие и пользу для физического и психического здоровья. Солнце, море, песок — релакс, который ждут миллионы во время отпуска. Ведь не зря ещё в Советском Союзе людей отправляли лечиться на море, выписывали специальные путёвки, аргументируя это целебными свойствами воды и влажного солёного воздуха.

Но что если морское побережье будет постоянным местом жительства? Действительно ли это так полезно? Или у моря есть и обратная сторона?

Плюсы жизни у моря

Лечение кожных заболеваний

Морская вода обладает обеззараживающими свойствами за счёт йода и серы. Также в ней содержится огромное количество других минералов, которые также помогают бороться с кожными заболеваниями. Этому способствует и УФ-излучение. У людей, проживающих около моря и часто в нём купающихся, дерматологические заболевания встречаются намного реже.

Талассотерапия (лечение морской водой и воздушными ваннами) рекомендуется и при таком заболевании, как псориаз. Большинство пациентов чувствуют улучшения. Причём сохраняются они на долгое время.

Уменьшение воспаления в дыхательных путях

Путёвки на море раньше были стандартным решением при лечении туберкулёза. А всё потому что микро- и макроэлементный состав воды (повышенная концентрация бикарбонатов, кальция, магния) и влажность солёного воздуха улучшают состояние слизистых в дыхательных путях.

Бронхиальная астма, синуситы, хроническая обструктивная болезнь лёгких, хронические бронхиты — заболевания, которые у жителей морского побережья протекают намного мягче и вообще встречаются крайне редко.

Оптимизация уровня витамина Д

Уже никого не удивишь тем, что витамин Д играет огромную роль в поддержании здоровья. Его дефицит может проявляться по-разному: от отсутствия энергичности (только встал — уже устал) до тяжёлых сердечно-сосудистых и неврологических расстройств.

Солнечный климат прибрежных районов положительно влияет на уровень витамина Д, так как для его выработки нужны УФ-лучи. Те, кто живёт у моря, хорошо обеспечены витамином. Как следствие, это помогает избежать множества различных заболеваний.

Подробнее о том, чем опасен дефицит витамина Д, читайте в материале по ссылке.

Другие плюсы жизни у моря

Положительное влияние на психическое здоровье и сон. Морской воздух намного чище и содержит больше кислорода, звук волн расслабляет, успокаивает. Созерцание безбрежности моря помогает справиться со стрессом.

Активный образ жизни. Возможность заниматься интересными видами спорта — сёрфингом, дайвингом, парусным спортом, плаванием. Это способствует развитию физической выносливости, оптимизации веса и снижению рисков заболеваний, в частности сердечно-сосудистой системы.

Минусы жизни у моря

Инфекционные заболевания

Люди, живущие в прибрежных районах, вероятно, больше подвержены заразным болезням. Особенно тем, которые передаются через воду. Помимо богатого микро- и макроэлементного состава, морская вода содержит вредоносные бактерии, вирусы, грибки. Человек может заразиться, как плавая, так и употребляя рыбу, моллюсков из загрязнённой воды.

Токсины, выделяемые водорослями

Большинство водорослей безобидны для человека, но всё же встречаются и такие, которые способны «подпортить» жизнь пловцов.

Например, цианобактерии (сине-зелёные водоросли) выделяют биотоксины, способные проникать в организм при заглатывании воды, через кожу и при вдыхании паров. Эффект проявляется в виде сыпи, раздражения, отёков, язв, расстройства желудка, повышенной температуры и др.

Вред от загрязнённых вод

Загрязнение представляет опасность не только для морских обитателей, но и для людей. Слив вредных и ядовитых веществ вроде нефти и нефтепродуктов, отходы жизнедеятельности животных, мусор, оставляемый на пляжах, приводят к тому, что плавать в море чревато развитием сильных отравлений, аллергии и нарушений в различных системах организма.

Другие минусы жизни у моря

Влажный и жаркий климат способствует размножению опасных для человека грибков. Их токсины подавляют иммунитет и вызывают разнообразные расстройства нервной, пищеварительной и других систем.

Выше мы говорили, что солнечный свет и вид моря благоприятствуют хорошему настроению. Но чрезмерное нахождение под солнцем, как показали недавние исследования, наоборот, может способствовать депрессивным расстройствам.

Помимо депрессии, чрезмерное облучение солнечным светом может приводить к повреждению глаз.

Повышенная влажность воздуха поддерживает активность и быстрое распространение вирусных инфекций. В том числе коронавируса.

Подробнее о том, как не заболеть на море, читайте в статье по ссылке.