В этом вопросе не всё так однозначно.

Сахар или сахарозаменитель — что лучше? Рассказала нутрициолог

Ната Гончар президент Ассоциации нутрициологов и коучей по здоровью (АНКЗ) Что полезнее — сахарозаменители или сахар?

Избыток сахара в рационе приводит к отёкам, лишнему весу, проблемам с кожей, печенью и заболеваниям поджелудочной железы. Многие стараются заменить привычный сахар аналогами, например, фруктозой, мёдом или финиковым сиропом. Но насколько хороша такая замена для здоровья?

Замена привычного сахара не всегда рациональна и полезна. Сейчас многие любители ЗОЖ переходят на продукты без сахара и не читают состав. В псевдополезной продукции зачастую за надписью «без сахара» таятся угрозы куда серьёзнее, например, патока, мальтоза, сиропы. Всё это сахар, только под другим названием и с иной химической формулой.

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Любой сахарозаменитель влияет на инсулиновый отклик, а многие натуральные замены не уступают сахару в калорийности, так как содержат в себе природные сахара.

Какие бывают сахарозаменители

Сладкие сиропы

Например, сироп топинамбура содержит около 300 ккал и состоит из фруктозы на 90-95%.

Топинамбур — богатый источник инулина, но, чтобы его получить, необходимо съесть корнеплод в цельном виде, а сироп лишь придаёт блюдам сладковатый вкус.

Другие сладкие сиропы (финиковый, кленовый, виноградный) — это такие же источники фруктозы, отличающиеся лишь по вкусу и разнообразию органических веществ.

Популярные сиропы агавы и топинамбура, а также кокосовый сахар — это также варианты заменителей на основе фруктозы с повышенной калорийностью, которые усваиваются организмом как сахар.

Избыточное потребление фруктозы может привести к ряду проблем со здоровьем, таким как:

повышение уровня холестерина;

увеличение веса;

невосприимчивость к инсулину;

гиперинсулинемия и гипергликемия;

отложение жиров вокруг органов (абдоминальное ожирение);

переедание;

лептинорезистентность;

повреждение нервных клеток, депрессия и нейродегенерация;

жировое перерождение печени или неалкогольный гепатоз.

Кроме того, фруктоза оказывает пагубное влияние на периферическую и печёночную чувствительность к инсулину, даже если потребляется в умеренных количествах (фруктоза, полученная из цельных фруктов, такого эффекта не даёт).

Фруктозу также содержат свежие фрукты, сухофрукты (особенно много фруктозы в инжире, изюме, финиках), кукурузный сироп, патока, свежевыжатые и другие фруктовые соки, томатная паста и кукурузные хлопья.

Мёд

К натуральным сахарозаменителям с большой калорийностью относится и мёд. Отмечу, что при добавлении мёда в горячую жидкость и напитки его полезные свойства разрушаются.

Искусственные сахарозаменители

Искусственные или синтетические подсластители содержат вещества, созданные химическим путем. Они имеют нулевую калорийность, но при этом обладают насыщенным сладким вкусом, превосходящим сахар в сотни раз.

Среди искусственных сахарозаменителей есть опасные, которых следует избегать:

аспартам;

сукралоза;

цикламат;

сахарин;

ацесульфам К;

неотам;

алитам.

Эти варианты нарушают работу всех систем организма и признаны канцерогенными (могут провоцировать развитие онкологических заболеваний).

Какие сахарозаменители выбрать

Из низкокалорийных натуральных подсластителей могу посоветовать такие: стевиозид (стевия), тауматин, эритритол (кукуруза), неогесперидин (апельсин). Они не добавляют дополнительных калорий в рацион и относительно безопасны.

Стоит ли полностью отказываться от сахара

Несмотря на то что сахарозаменители в меньшей мере влияют на инсулиновый ответ, долговременно отказываться от сахара в пользу сахарозаменителей не рекомендуется. Их чрезмерное употребление может привести к развитию толерантности к глюкозе, что приводит к диабету I и II типа.

Сахарозаменители часто провоцируют неконтролируемые приступы голода и тягу к сладкому, потому что организм испытывает нехватку углеводов. У людей с чувствительной пищеварительной системой приём сахарозаменителей может вызвать тошноту, диарею, другие расстройства кишечника.

Старайтесь минимизировать натуральный сахар в привычном рационе: откажитесь от сладкого чая и кофе с сиропом, магазинных сладостей и выпечки, соусов, готовых завтраков.

Для приготовления домашних лакомств можно использовать безопасные подсластители — стевию или эритрит. Они участвуют в метаболизме, но на организм почти не влияют. К тому же гликозиды стевии обладают выраженным бактерицидным эффектом, а вкус эритрола на 99% идентичен белому сахару.

Перед полным отказом от сахара и переходом на постоянное употребление сахарозаменителей необходимо проконсультироваться со специалистом. В целом для физического и эмоционального здоровья ограниченное присутствие сахара в картине питания возможно, но увлекаться им однозначно не стоит. Лучше заменять сахарные сладости полезными альтернативами. Например, не обычная пастила, а яблочная без сахара. Вкус второй будет намного ярче, ведь в составе только натуральные яблоки и никаких усилителей вкуса.

Что произойдёт, если отказаться от сахара хотя бы на один день, рассказали в статье по ссылке