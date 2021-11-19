Челлендж дня: что будет, если отказаться от сахара? Особенно стоит попробовать спортсменам

Почему стоит отказаться от сахара? Сложно ли день не есть сладкое?



Разбираемся вместе с нутрициологом.

Сегодня о вреде сахара не говорит, пожалуй, только ленивый: сколько научных статей написано, документальных фильмов снято. И всё же многим кажется, что отказаться от сладостей — задача почти невозможная. Мы в редакции решили выяснить это самостоятельно и на один день исключить сахар во всех его проявлениях.

Лидия Квашнина нутрициолог Если отказаться от сахара, жизнь будет более здоровой и менее зависимой.

Чем вреден сахар?

Вызывает ожирение

Потребление большого количества сахара усиливает чувство голода и тягу к еде, приводит к развитию ожирения и других не менее опасных заболеваний. Установлена зависимость между высоким уровнем простых сахаров в ежедневном рационе и объёмом жира в области живота — наиболее опасного типа, приводящего к заболеваниям эндокринной и сердечно-сосудистой систем.

Валерия Баринова руководитель направления Lifestyle Для меня этот день без сахара был не первым опытом. Я уже отказывалась от быстрых углеводов два года назад больше чем на полгода. А сейчас в большинстве случаев предпочитаю десерты без рафинированного сахара. Но в последнее время снова подсела на конфеты в редакции. Поэтому в этот sugar free день не самая полезная, но любимая шоколадка так и манила с полки холодильника. Еле дождалась утра.

Фото: «Чемпионат»

Способствует развитию болезней сердца и сосудов

Простые сахара усиливают хроническое воспаление в тканях, повышают уровень глюкозы в крови, а также незначительно поднимают уровень артериального давления. Всё это главные факторы риска заболеваний сердца и сосудов.

Вызывает акне

Любая диета, насыщенная «сладкими» углеводами, связана с высоким риском акне. Происходит скачок сахара в крови — ускоренно выделяется кожное сало. В том числе это и провоцирует угревую сыпь.

Полина Иноземцева руководитель направления спецпроектов Полтора года назад у меня начались проблемы с кожей лица. Причина крылась именно в неправильном рационе — границ в еде тогда у меня совсем не было. Пришлось на полгода отказаться от быстрых углеводов, в том числе от сахара.



Сначала было тяжко психологически. Я ловила себя на мысли, что смотрю на еду равнодушно: будто заставляю себя позавтракать, чтобы самочувствие было в норме. Но желание иметь чистую кожу перевешивало порывы соскочить с диеты.



Ещё один момент, который многим неочевиден, — сахар везде. Я могла по 10 минут стоять у прилавка, выбирая нужный продукт. Сахар добавляют даже туда, где его не ожидаешь увидеть: например, в ветчину или салат. В обычных супермаркетах закупаться стало трудно, выручали магазины здорового питания. Там можно было купить даже десерт без сахара, но и цена была соответствующая.



Поэтому отказаться от сахара и жить при этом вкусно — большое мастерство. И чтобы к нему прийти, нужны время и мотивация.

Способствует развитию сахарного диабета II типа

Если долго злоупотреблять сахаром, снижается чувствительность к инсулину. В результате уровень сахара постоянно повышен, из-за чего развивается сахарный диабет.

Может спровоцировать депрессию

Рацион, насыщенный простыми углеводами, увеличивает риск депрессивных расстройств, а не борется с ними, как считалось ранее.

Алия Нургалеева автор «Чемпионата» Отказ от простых углеводов, то есть сахара и его аналогов, для меня не в новинку. Поэтому такой челлендж дался мне легко. Ещё около пяти лет назад я приняла решение отказаться от сладостей, поскольку не могла прожить и дня без плитки шоколада (а иногда и двух). В итоге у меня началась аллергия, и, конечно, меня это беспокоило. Ну, и лишний вес совсем не украшал. Тогда я испытала на себе реальную шоколадную ломку: злилась по пустякам, раздражалась и заедала всё фруктами. Появились постоянные головные боли, упадок сил, казалось, что я привязана к шоколаду до конца жизни.



Около года я твёрдо отказывалась от сладостей, но периодически срывалась и кусочек себе всё же позволяла. Позже я нашла альтернативу и перешла на горький шоколад. Ещё позже стала позволять себе и другие десерты, признаюсь честно, — но не каждый день, а когда очень хочется. Считаю, что во всём важен баланс и изредка разрешать себе послабления — это нормально.

Ускоряет старение кожи

Простые сахара вызывают окисление белков. Это приводит к разрушению коллагеновых и эластиновых волокон, которые и составляют упругий и прочный каркас кожи. Как следствие, появляются морщины, кожа обвисает.

Павел Сухоруков автор и фотограф «Чемпионата» Эксперименты со своим питанием, если можно так сказать, я ставлю давно. Отказ от сладкого на какой-то период, на мой взгляд, самый простой пример. Конечно, мне тяжело даётся избегать «сахара» на протяжении долгого времени, но я могу спокойно отказаться от него на пару-тройку дней. По началу мне бывает сонливо и не так «весело», как обычно, но жить можно.

Вызывает усталость

Еда, насыщенная простыми сахарами, вызывает резкий, но кратковременный прилив сил. Но в дальнейшем наблюдаются вялость и усталость. Рекомендуется выбирать продукты с низким количеством простых углеводов и обилием пищевых волокон, а также с оптимальным содержанием белков и жиров. Подобная пища высвобождает энергию медленно, позволяя чувствовать себя в тонусе на протяжении долгого времени. Особенно такая практика важна для спортсменов.

Наида Саидова редактор направлений «Тренды» и «Мотивация» в Lifestyle День без сахара для меня совсем не что-то экстраординарное. Историей моих экспериментов с едой можно задавить не одну фитоняшку. Я была веганом, сыроедила и даже неделю питалась одними свежевыжатым соками! Сейчас я устраиваю себе недели без сахара и по-настоящему чувствую результат. Тело становится энергичнее, я гораздо быстрее высыпаюсь, даже мысли становятся позитивнее. Правда, за один день вы вряд ли всё это прочувствуете, но вдруг вам так понравится, что вы «продлите подписку»?

Фото: «Чемпионат»

Провоцирует кариес

Простые сахара — идеальный источник пищи для бактерий, которые играют главную роль в разрушении зубной эмали.

Влияет на работу печени

Печень способна единовременно преобразовать около 50-100 г глюкозы. В больших количествах она даёт дополнительную нагрузку на орган и увеличивает риск заболеваний.

Что произойдёт с организмом, если отказаться от сахара?

Лидия: Жизнь будет более здоровой и менее зависимой, если решите исключить сахар из рациона. Кроме того, вы научитесь получать удовольствие от более полезных вещей: занятий спортом, просмотра фильмов или чтения книг. Такие радости доставляют не только сиюминутное удовольствие и к тому же не разрушают вас изнутри взамен на «дешёвый» дофамин.

Маргарита Иванникова редактор направлений «Фитнес» и «Впечатления» в Lifestyle Продержаться без сладкого не было для меня большой проблемой, поскольку я отказалась от сахара уже давно. Я пью несладкий кофе, а шоколадки и конфеты для меня — скорее, способ побаловать себя раз в неделю, а не пагубная привычка. Даже если на кухонном столе стоит ваза с конфетами, я спокойно прохожу мимо неё. Сладости в этот день я без проблем заменила на гранатовый сок, и этого было вполне достаточно.

Мы и сами попробовали отказаться от сахара — для начала хотя бы на день. Не всем эксперимент дался легко. Ведь сахар есть не только в сладком чае, конфетах и шоколадках. Иногда его можно обнаружить и в неочевидных продуктах: например, фруктовом соке или хлопьях на завтрак.

Арина Забгаева редактор направлений «Здоровье» и «Питание» в Lifestyle Я несколько раз пробовала отказываться от сахара, но это было давно и будто бы неправда. В этот раз на день челленджа выпала поездка в гости — на тортики-пирожные мне оставалось только смотреть. Зная о сахарной ловушке в соках, я отказалась и от любимого апельсинового. Но самым обидным были мюсли — вариант sugar free не купила, и пришлось остаться без завтрака.