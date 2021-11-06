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Тест: продукты с сахаром и без, неочевидные продукты питания, в которых содержится или отсутствует сахар

Тест: это с сахаром или без? Угадать не так просто, как кажется
Елена Доронкина Виктор Обморнов
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Тест: с сахаром или без?
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Думаете, что отказались от сладкого? Проверьте, возможно, оно всё же прокралось в ваше меню.
В составе каких продуктов можно найти сахар?

Рассказываем вместе с нутрициологом.

В современном мире достаточно тяжело найти продукт, который полностью не содержит сахара. Существует огромное количество разновидностей «белой смерти»: сахароза, фруктоза, лактоза, глюкоза, мальтоза. Иногда так хочется съесть чего-нибудь сладкого, но важно помнить, что чрезмерное употребление сахара может нанести непоправимый вред вашему организму.

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Елена Доронкина
специалист по питанию, основательница сервиса по доставке правильного питания GetVegetable

Начать нужно с того, что в целом сахар необходим организму. Но при одном условии — во всём должна быть мера. Глюкоза, содержащаяся в обычном белом сахаре, наполняет энергией головной мозг. Он повышает настроение, делает мир ярче и интереснее.

Сахар во фруктах особого вреда не нанесёт, хотя и с ними перебарщивать не стоит. А вот торты, пирожные и другие десерты полезными не будут. Есть общепринятая безопасная норма потребления сахара — она составляет пять чайных ложек в сутки. Но если вы совсем не ограничиваете себя в потреблении сладкого, печальные последствия гарантированы: кости со временем станут более хрупкими, возникнет дефицит кальция и витамина В, увеличится риск ожирения, диабета, проблем с поджелудочной железой и кишечником.

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Что будет, если отказаться от сахара?

Уйдёт лишний вес
Убрав сахар из рациона, вы лишитесь примерно 400 дополнительных калорий в день, что поможет похудеть. Помните, что сахар содержится не только в сладких десертах, тортах и конфетах.

Отступят простудные заболевания и грипп
Чем больше сахара вы потребляете, тем выше риск заболеть простудой. Всё это связано с возникновением хронических воспалений из-за высокой концентрации сахара в крови.

Фото: unsplash.com/@aranprime

Кожа станет лучше
Так как сахар вызывает выработку кортизола, гормона стресса, его исключение из рациона позволит стабилизировать сон. А это, как следствие, повлияет на состояние кожи.

Уйдут депрессивные мысли
Замечали, что, если у вас плохое настроение, вы потребляете больше сладкого, чтобы вам стало лучше и веселее? Поздравляем, вы впали в зависимость! Мозг попал под действие глюкозы, и теперь вы ощущаете её постоянную нехватку. Отказ от сахара поможет стабилизировать настроение и укрепить эмоциональное состояние.

Станут лучше зубы
Сахар создаёт благоприятную среду для бактерий на зубах. В результате эмаль истончается и возникает кариес. Отказавшись от сахара, вы принесёте своим зубам большую пользу и снизите риск заболеваний.

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Уже решили отказаться от сахара и думаете, что избавились от него в рационе? Проверьте себя — некоторые продукты могут неприятно удивить.

Конечно, сейчас можно найти альтернативу практически любому продукту — даже десерты бывают без сахара. Но всё же стоит внимательно читать этикетки и уточнять состав блюд, если стараетесь его избегать.

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