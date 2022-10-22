11 тревожных звонков, после которых стоит обратиться к психиатру. Проверьте себя по списку

Одно лишь упоминание о враче-психиатре вызывает у многих реакцию в духе: «Я же не больной!». В целом сейчас наблюдается перекос в сторону романтизации ментальных расстройств и «моды» на них. В этом деле важна правильная диагностика, чтобы не чинить то, что не сломано. Подготовили на этот случай чек-лист тревожных признаков, которые могут говорить о необходимости в консультации специалиста.

Евгений Ильченко врач-психиатр, преподаватель кафедры СЗГМУ имени И. И. Мечникова Иногда мы со стороны видим, как жизнь человека идёт под откос, но пока он сам не признает проблему, насильно не поможешь.

Состояние грусти, бессилия и тоски

С одной стороны, это нормальные эмоции, которые человек имеет право испытывать в разных жизненных ситуациях (переезд или смена работы, развод, болезнь близкого, переутомление). Но если это состояние сохраняется больше недели, стоит насторожиться. Это может говорить о некоторых расстройствах, например, депрессии. Диагностику, постановку диагноза и лечение уже проводит врач — психиатр, психотерапевт на очном приёме.

Всё болит — ничего не помогает

Часто маскированная депрессия скрывается за психосоматическим расстройством с ведущим болевым синдромом. То есть вроде бы везде болит, а многочисленные походы по врачам, обследования и дорогостоящие анализы не дают результата. Когда диагноза нет, а беспокойство есть — стоит обратиться к психотерапевту. Возможно, так тело реагирует на эмоциональное напряжение по принципу «где тонко, там и рвётся».

Подробнее о психосоматических расстройствах читайте в статье по ссылке

Перепады настроения

Если отмечаются эпизоды нездоровой гиперактивности, малое количества сна (два-три часа в сутки) и ночные пробуждения, появление заторможенности, безрассудность в поступках (наркотики, алкоголь, случайные половые связи, кредиты), изменение аппетита (как недоедание, так и переедание), вспышки раздражения и агрессии — точно стоит сходить на консультацию к врачу-психиатру.

Резкие перемены в поведении

Активный, инициативный, душа компании — и вдруг «будто подменили»: стал религиозным, нелюдимым, часто остаётся дома, замыкается в себе, резко сменились интересы. Это повод бить тревогу. Такие резкие изменения в личности без видимых внешних причин могут быть первыми симптомами шизофрении.

Причинение вреда себе

Селфхарм — самоповреждающее поведение, начиная от порезов, расцарапываний, избиения себя и заканчивая заведомо опасными действиями (отказ от еды надолго, употребление токсинов, высоких доз психоактивных веществ и экстремально опасные виды спорта). Всё это повод задать себе вопросы: «Как я себя чувствую?», «Что со мной происходит до и после этих действий?». И обратиться к специалисту.

Тревога, страх, паника

Вообще, тревога нам нужна. Она позволяет быть внимательными, например, переходя дорогу, и не совершать безрассудных действий. Но если тревога и страх начинают брать над вами верх, управляют действиями человека и снижают качество жизни, не стоит спускать это с рук.

Зависимости

Химическими зависимостями (от алкоголя, наркотических веществ) занимаются психиатры-наркологи. А вот в лечении нехимических зависимостей (игромания, азартные игры, шопоголизм) помогут врачи-психиатры, психотерапевты и психологи.

Определённая зависимость может быть и в рамках навязчивости. Если есть перекос, дисбаланс между работой-личной, жизнью-творчеством, друзьями, самореализацией-здоровьем (физическим и психическим) в сторону зависимости (человек буквально обслуживает свою страсть, отдавая всего себя) — это знак. Надо на приём.

Сегодня многие сталкиваются с цифровой зависимостью. Подробнее об этом и о том, как с ней бороться, читайте в статье по ссылке

Педантизм, перфекционизм, эпилептоидность

Лучшее, как говорится, враг хорошего. Есть тонкая линия от успешного, чистоплотного, правильного человека до маньяка, перепроверяющего всё по сто раз на дню, доводящего до срыва окружающих, партнёра и близких.

Подобное встречается при обсессивно-компульсивном расстройстве. Человек может и не замечать, сколько нервно-психических сил, нервов, времени тратится впустую. Такие люди часто молча злятся, а потом без видимой причины могут сорваться (Бри Ван де Камп из сериала «Отчаянные домохозяйки» наглядный тому пример).

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Гормональные изменения

Пубертатный возраст, период после родов, приём лекарств, менопауза, эндокринная патология — всё это влияет на наше психоэмоциональное состояние. Некоторые препараты, такие как антибиотики или противомикробные, могут нарушать нейрохимический баланс «гормонов счастья». В этом случае может потребоваться консультация психиатра, чтобы скорректировать симптомы.

Суицидальные мысли, галлюцинации и бред

В психиатрии есть ряд состояний, когда у человека может нарушаться критическое мышление: жалоб нет, а состояние патологии и болезни — есть. Речь про суицидальные мысли и интенции — опасные действия в состоянии патологического аффекта, неадекватность поведения. Такое поведение социально опасно, его видно издалека. Человеку нужна помощь.

Что это значит? Если ваш знакомый стал видеть умерших, говорить с животными (галлюцинации), считать, что соседка крадёт масло из холодильника (бред обкрадывания, идеи уничижения), сам проявляет агрессию, раздражение, начинает собирать хлам в доме — нужна консультация психиатра.

Частой причиной такого состояния становится заболевание головного мозга. Важно, чтобы и сахар, и давление, и гормоны были компенсированы, так как при нарушении кровообращения и обостряется психиатрическая симптоматика. Психиатра можно вызвать на дом через психоневрологический диспансер.

Кризис средних лет, вопросы жизни и смерти

В жизни мы проходим разные кризисные этапы: взросление и вылет из родительского гнезда, вопросы профессионального определения и реализации, моменты создания отношений, семьи, где ещё своя вереница циклов и периодов. Но если в какой-то момент вопросы о смысле жизни вас буквально поработили, стоит обратиться к врачу-психотерапевту как к проводнику. Тому, кто поможет разобраться в собственном «я», расставить приоритеты, цели и ценности.

Подробнее о кризисе среднего возраста и о том, как с ним справляться, читайте в материале по ссылке

Не бойтесь обращаться к психотерапевту. В этом нет ничего стыдного или неправильного. Умение позаботиться о своём здоровье, в том числе психическом, достойно уважения.