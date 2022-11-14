Процессы старения начинаются даже раньше, чем мы могли предположить.

Можно ли в 50 выглядеть на 30 без пластики. Рассказывает косметолог

Желание оставаться молодыми как можно дольше вполне естественно. Но старение — тоже естественный физиологический процесс, который, к сожалению, невозможно остановить. Правда, есть одна хорошая новость: в наших силах его притормозить.

Камилла Исакова врач-дерматовенеролог, косметолог, пластический хирург Возможно, вы удивитесь, но процессы старения начинаются сразу после окончания пубертатного периода. То есть примерно с 18 лет, когда окостеневают все точки роста, мы начинаем стареть.

Когда нужно начинать ухаживать за собой

На клеточном уровне к 25 годам уже наступают изменения, которые проявляются в виде снижения уровня коллагена, гиалуроновой кислоты, замедления деления клеток, токсического влияния свободных радикалов и т. д.

Поэтому ухаживать за кожей нужно приучаться с подросткового возраста. Начать можно с правильно подобранного домашнего ухода. Когда появляются «первые звоночки» в виде ухудшения тона лица, расширенных пор, морщинок от избыточной мимической активности, смело подключайте профессиональный уход в условиях косметологического кабинета.

В зависимости от генетической предрасположенности, среды, условий проживания и даже питания потребность в профессиональном уходе может возникнуть с разницей в несколько лет. Поэтому не стоит ждать, потому что «рано», или, напротив, без показаний прибегать к лишним манипуляциям.

Находите причины, чтобы не ухаживать за собой? Рассказываем , как от них избавиться и начать заботиться о себе.

Как отсрочить процесс старения

Развивайте у себя привычку ухаживать за кожей лица, следуя простым правилам.

Не ложитесь спать, не смыв макияж.

Используйте все средства домашнего ухода поэтапно, начиная с очищения и заканчивая увлажнением, на регулярной основе.

Спите семь часов в день с учётом часов выработки гормона мелатонина.

Если выходите на улицу (а не только когда идете загорать), наносите крем с SPF-фактором. Ведь значение ультрафиолета в формировании признаков старения вовсе не преувеличено.

Выпивайте стакан теплой воды с утра натощак. А лучше два.

Делайте хотя бы трёхминутную зарядку.

Держите телефон/книгу на уровне глаз, чтобы избежать заломов на шее и лице. И спать, конечно, желательно на спине.

Найдите своего косметолога, ориентируясь на результаты его работ, образование и собственный облик.

Если вам нет 30, это не значит, что вам рано ухаживать за собой всерьёз. Не забывайте, что «поздно» наступает незаметно, а профилактика всегда лучше и дешевле лечения.

Можно ли в 50 выглядеть на 30? Есть ведь такие женщины, значит, можно. На это может рассчитывать человек, в котором комбинируются все определяющие положительные факторы. Если хорошая генетика достаётся думающей голове, способной позаботиться о своём здоровье в целом и коже в частности, случается «бинго»!

Но самое главное — ощущать себя в 50 на 30. Иначе никакая пластика не поможет.