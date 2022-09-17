4 глупых причины не ухаживать за собой. От них придётся избавиться

Все наверняка знают простейшие правила ухода за собой: здоровое питание, сон, физическая активность, очищение кожи и защита от солнечных лучей.

Прошли те времена, когда внимание к своему внешнему виду, одежде и макияжу считалось признаком легкомыслия. Ухоженный вид — важная деталь успеха. Своим внешним видом вы показываете, что умеете распределять время и успевать всё: работать, заниматься семьёй, посещать тренировки и заботиться о коже. Первый шаг в деле заботы о себе, как и во всём, — самый мучительный и трудный. Но почему иногда так трудно заботиться о себе?

Татьяна Пошаталова психолог, основатель Академии Integral Space, преподаватель Mindfulness У нас есть некоторая культура, которая с детства не то чтобы не учит, а скорее, наоборот, учит нас не прислушиваться к себе, к своим ощущениям, к своим эмоциям, желаниям и потребностям. Со временем на этом фундаменте вырабатывается вот эта привычка дистанцироваться от своего тела, от своих желаний и ощущений.



Почему мы не всегда находим время на себя

Есть несколько причин, которые не позволяют вам заботиться о себе:

Лень. Да, это, пожалуй, самая распространённая причина, из-за которой рушатся все ритуалы по уходу за собой и своим телом. «У меня нет времени и денег!» — самое распространённое оправдание, чтобы не ухаживать за собой, но это только причины и оправдания. На самом деле, один раз составив план питания, вы будете придерживаться его долгие годы, устрашающий вечерний ритуал ухода за кожей займёт у вас всего пять-семь минут, а поддерживать тело в тонусе можно и за 20–30 ежедневных минут зарядки.

Татьяна: Каждый день нас окружает среда, где очень легко получить быстрый дофамин, а забота о себе – это про отложенную выгоду. Есть лёгкие усилия, от которых можно получить больше удовольствия прямо сейчас. Это может быть одним из факторов, почему человек в моменте может как-то условно «забивать» на себя.

Вас этому не учили. Но здесь речь идёт не просто о том, что вас не научили правильно питаться, а о более глобальном — вас не научили заботиться о себе. Именно влияние родителей закладывает наше бережное или, наоборот, пренебрежительное отношение к себе. Наше самоощущение формируется в раннем возрасте на основе слов, поступков и взглядов взрослых. Если этот опыт был позитивным, возникает здоровое ощущение своего тела. В противном случае мы в сознательном возрасте начинаем выражать нелюбовь к себе разными способами: плохо питаемся, отказываемся от ухода и часто забываем о себе. А многие и вовсе испытывают чувство вины, проявляя к себе заботу.

«Не для кого». У большинства девушек прочно засел стереотип, что красивой нужно быть для посторонних. Ведь что подумают коллеги, когда вы придёте в офис с грязной головой. То ли дело дома. Можно целый день ходить в пижаме. Однако нужно понимать, что забота о себе – она для себя.

Некоторым из нас заботиться о других легче, чем о себе. Чаще всего подобное самоотречение скопировано у матери или бабушки. Но подумайте, ведь оно передастся и вашим детям. Поэтому важно научиться осознавать и удовлетворять свои потребности, а не мнения других.

«Я всё равно постарею». И у женщин, и у мужчин бывает кризис среднего возраста. В этот момент мы все начинаем ощущать себя старше. И может показаться, что молодость уходит, а значит, можно забыть про себя. Первые морщины всё равно никуда не исчезнут, а увядающему телу уже не вернуть былую упругость. Подобный пессимизм неумолимо уничтожает женственность и снижает самооценку. Обратите внимание, насколько иногда притягивают взгляд ухоженные взрослые люди. Ведь дело не в возрасте, а в любви к себе.

Иногда организм, которому недостаёт заботы и ухода, может подавать знаки. Тревожность — один из них.

Татьяна: Отсутствие мотивации – это про то, что человек глубоко не прочувствовал, зачем ему это делать. Нет какого-то фундаментального глубинного телесного понимания. Нет осознания того, что растяжка, умывание или, например, правильное питание принесут пользу и помогут избежать чего-то негативного.

Как начать заботиться о себе?

Начните с маленьких шагов и простейших привычек, которые не потребуют много времени, но точно заставят относиться к себе с заботой. Постепенно все эти ритуалы войдут в привычку, и ваша жизнь изменится:

поставьте перед собой чёткие цели: похудеть на конкретное число килограммов, отказаться от сахара, очищать кожу перед сном или ложиться спать в одно и то же время;

перестаньте воспринимать ежедневные процедуры как тяжёлую повинность. Научитесь получать удовольствие от привычных действий: умывания, снятия макияжа, нанесения крема. Вы точно войдёте во вкус;

составьте расписание домашнего ухода. Начните с 15-минутной зарядки утром или с распределения ритуалов по всем дням недели: в понедельник – лицо, во вторник – руки, в среду – тело и так далее;

выбирайте вид активности и ухода по душе, а не потому, что модно или выгодно. Единственный верный способ заботы о себе — прислушиваться к тому, чего хочет ваш организм;

благодарите себя, как если бы благодарили друга, который о вас позаботился. Дарите себе подарки и просто хвалите себя. Это очень важно.

Татьяна: Бывают и более сложные случаи. Когда мы понимаем, что есть что-то, что для нас полезно, но не делаем этого. Это происходит бессознательно. Когда внутри человека происходит большое количество конфликтов и адаптационных механизмов, он уже стремится начинать разрушать себя.

Это происходит, чтобы не чувствовать боль и как можно скорее от неё избавиться. Кто-то выбирает сложные взаимоотношения с людьми или вступает в конфликты, кто-то постоянно занимается спортом больше, чем может выдерживать организм, кто-то постоянно переедает. Если человек постоянно себя испытывает, то простыми советами об умывании вряд ли можно помочь. В таком случае лучше обратиться к специалисту и поработать с внутренними проблемами.