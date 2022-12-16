«Идти в тайский бокс нужно с полным кошельком». Мама спортсмена посчитала расходы

Энергия у детей зачастую безгранична. Иногда даже непонятно, куда её направить. В такие моменты на помощь приходит спорт. Тренировки не только увлекают, но и дисциплинируют. Для многих родителей такое хобби становится настоящим спасением, ведь ребёнок реализует себя и занимается тем, чем действительно хочет.

Мы продолжаем наш текстовый сериал о том, сколько стоит растить детей-спортсменов. Сегодня с нами делится опытом мама бойца тайского бокса.

Юлия Волкова мама спортсмена по тайскому боксу, фитнес-тренер Есть много причин, по которым мы отдаём своих детей в спорт: их талант, наши нереализованные мечты, особенности здоровья и так далее. Многие отдают детей в единоборства. Борьба, карате, бокс, тайский бокс, кикбоксинг – всё это хорошо, но школ олимпийского резерва, где всё спонсирует государство, на всю страну не хватит.

Родители должны рассчитывать на свои силы, потому что вкладываться в ребёнка в этом направлении нужно с пониманием и полным кошельком.

Экипировка

Как одет и как защищён ребёнок на тренировках по тайскому боксу, очень важно. Ведь единоборства – очень травмоопасный вид спорта. Травмы там есть всегда, поэтому хороший комплект защиты обязателен.

В первую очередь нужно обезопасить голову, значит, потребуется шлем. На начальном этапе можно приобрести простой шлем, он будет стоить около 3 тысяч рублей. Но чем дальше спортсмен идёт в профессиональном плане, тем более хорошая защита ему требуется. А она дорогая. Качественный шлем будет стоить минимум 8 тысяч рублей.

Также спортсмену понадобится «ракушка» для защиты паховой зоны. Обычно нам «впаривают» пластиковую защиту, но это очень плохой вариант. При ударе пластик может расколоться и нанести серьёзный ущерб гениталиям. Лучше покупать металлические «ракушки», они стоят от 3 тысяч рублей и выше.

Следующая статья расходов – перчатки. Они бывают разные и подбираются по индивидуальным критериям. Самый минимум – около 3-5 тысяч рублей за пару.

Перчатки не надевают на голые руки, обязательно нужно использовать бинты. Они будут фиксировать кисть, суставы и пальцы. Бинты стоят около 1000 рублей, но менять их нужно часто.

Я советую выбирать качественное снаряжение, пусть и придётся заплатить дороже. Хорошие перчатки и шлем могут прослужить верой и правдой до двух лет.

Менее качественная экипировка будет быстро изнашиваться, а значит, её придётся покупать снова и снова. И, скорее всего, вы заплатите ещё больше, потому что те же перчатки будут рваться при каждом хорошем бое.

Фото: Из личного архива Юлии Волковой

Тренировочная одежда

Стандартный набор – майки, шорты. Сколько комплектов потребуется вашему ребёнку для тренировок, зависит только от вас.

Что касается соревнований, одежда для них покупается отдельно. Для районных турниров можно не покупать дорогую одежду, в среднем простой комплект обойдётся в 1,5-3 тысячи рублей.

Если же юный спортсмен переходит в более высокие лиги, стоимость комплекта одежды, соответственно, увеличивается.

Рацион и восстановление

При занятиях тайским боксом организм спортсмена истощается, ведь это очень энергозатратный вид спорта. Ресурс обязательно нужно восполнять, на помощь придут особое питание и витаминные комплексы.

Юному спортсмену требуется большое количество белка. Это мясо в первую очередь и молочные продукты. Вегетарианство ни в коем случае молодому спортсмену не подойдёт!

Ребёнок-спортсмен развивается совершенно иначе. Ему очень нужны витамины, чтобы правильно функционировать на тренировках. Витамины – очень важная часть рациона. В среднем комплекс будет стоить от 1000 рублей. Но можно брать и по отдельности кальций, магний, железо и так далее.

Для разогрева мышц и укрепления связок используются особые мази, они есть в разных вариантах. Бойцы обычно используют мази из тайской серии, которые богаты необходимыми ингредиентами. Мы используем крем, который стоит от 500 рублей.

Также хотя бы раз в месяц нужно делать массаж с элементами растяжки, чтобы мышцы расслаблялись и не забивались. Тут всё зависит от выбора специалиста, но это минимум 3500 рублей за часовой сеанс.

Индивидуальные и групповые тренировки

Занятия должны быть регулярными, это минимум три групповые тренировки длительностью 1,5-2 часа.

Цена зависит от района и города, групповые занятия в месяц стоят в среднем около 5-7 тысяч рублей. Здесь речь идёт о самом обычном тренере, профессионал с большим опытом будет стоить дороже.

Ещё очень важны индивидуальные тренировки для проработки сильных и слабых сторон спортсмена. Одна «персоналка» стоит в среднем 3,5 тысячи рублей.

Фото: Из личного архива Юлии Волковой

Сборы

Тренировочный процесс идёт девять месяцев, летом – июнь и июль – спортсмены обычно отдыхают. А потом сборы. Они проходят в обязательном порядке: на турбазах или даже на море.

Стандартные двухнедельные сборы идут от 70 тысяч рублей. Но по итогу они выйдут вам примерно в 100 тысяч рублей, потому что оплачивается отдельно ещё и тренер. На сборах спортсмены постоянно занимаются, не бывает такого, что они болтаются без дела.

Соревнования

Следующий этап – соревнования. На рядовых турнирах вход бесплатный, тратиться нужно только на питание, воду и прочие мелочи. Но если говорить о более крупных чемпионатах, участники едут туда бесплатно, а вот зрители оплачивают билеты от 1,5 тысячи рублей в зависимости от места. Это самый минимум для тех, кто хочет посмотреть турнир.

А теперь подведём итоги. В год в спортсмена по тайскому боксу нужно вкладывать около 200 тысяч рублей. С учётом сборов и занятий с частными тренерами. Это минимум!

Спорт для ребёнка – любимое хобби, занятие, а может, даже цель жизни. Задача родителя направлять и помогать достигать высот, речь тут не только о финансовой составляющей, но и о моральном аспекте. Всегда важно всецело поддерживать ребёнка, напоминая ему о том, что каждая заслуга важна.

Ранее мы рассказывали, сколько стоит отдать ребёнка на бальные танцы. Ищите рассказ мамы по ссылке