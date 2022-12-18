5 котов-долгожителей, которые попали в Книгу рекордов Гиннесса

В переводе на человеческий возраст все они прожили больше 100 лет.

Нежные, пушистые, ласковые, а иногда и своенравные, они приковывают внимание к своей персоне больше остальных животных. В каждой четвёртой российской семье, согласно социологическим опросам, живёт кошка. И число любителей усатых увеличивается в последнее время, превосходя заводчиков собак. Похожие цифры имеют общемировую тенденцию.

Во многом любовь к кошкам определяется минимальной заботой о питомце. Они не требуют ежедневного выгула, имеют небольшие размеры и отличаются большой продолжительностью жизни. В среднем домашние кошки обитают рядом со своими хозяевами около 15 лет.

Однако при благоприятных условиях, правильном уходе и заложенном с рождения хорошем качестве здоровья могут радовать владельцев своим присутствием более 20 лет. А ещё они грациозны, красивы и похожи на мягкие игрушки.

Благодаря своей милой внешности кошки сумели снискать мировую славу. Владельцы создают для питомцев странички в социальных сетях. Они становятся героями новостей, смешных роликов, мемов. А за своё долголетие некоторые смогли попасть на страницы Книги рекордов Гиннесса.

Фото: istockphoto.com

Топ-5 долгожителей среди усатых

Флосси из Великобритании

На сегодняшний день английская кошка является самой старой из своего класса ныне живущих в мире. Книга рекордов Гиннесса официально зарегистрировала достижение долгожительницы. Флосси 26 лет, и скоро она состарится ещё на один год. По человеческим меркам ей примерно 120 лет.

Свою долгую счастливую жизнь кошка начала в декабре 1995 года. Тогда её принёс с улицы домой сотрудник одной из английских больниц. Через 10 лет после смерти хозяина у Флосси появилась новая владелица – его сестра. После того как кошка прожила в другом доме 14 лет, у неё вновь сменился хозяин. Им стал сын первого владельца.

В августе 2022 года мужчина отдал животное в кошачий приют. К тому времени Флосси почти ослепла и оглохла. Сейчас она живёт в приюте, где за ней ухаживают ветеринары. Они отмечают, что проблемы со здоровьем не мешают кошке-долгожительнице вести активный образ жизни и вкусно питаться.

Кримм Пафф из США

Кошка из штата Техас официально считается рекордсменом по долголетию. Она прожила с 3 августа 1967-го по 6 августа 2005 года. Педантичный хозяин официально зафиксировал достижения питомицы в Книге рекордов Гиннесса. Она прожила 38 лет и три дня. Если переводить в человеческий возраст, это больше 160 лет.

Как отмечал владелец, секрет долголетия скрывался в особом питании любимой кошки. Он кормил её беконом, яйцами и брокколи. Но, скорее всего, это лишь шутки от хозяина. Бекон – не самая полезная еда для кошек.

У хозяина Кримм Пафф был ещё один кот по кличке Грэнпа Рекс Аллен. Он тоже попал в Книгу рекордов Гиннесса. Рекс прожил меньше, всего 34 года и три месяца. Возможно, секрет долгой жизни и скрывался в особом питании питомцев.

Раббл из Великобритании

Ещё один пушистик прославился своим долголетием в Британии. Громадный рыжий кот прожил рядом со своей владелицей 31 год. Если перевести возраст на человеческий, коту было 150 лет.

Раббл появился у хозяйки в 20-й день её рождения в 1988 году и заменил ей детей. Она баловала кота и нянчилась с ним, словно с ребёнком, окружив его заботой и любовью. В мае 2020 года ему должно было бы исполниться 32. Но, к сожалению, кот не смог дожить до этой даты.

Фото: istockphoto.com

Вельвет из США

Самый звёздный кот-долгожитель из социальных сетей. До появления в ноябре 2022 года англичанки Флосси пальму первенства держал американец Вельвет. В 2015 году именно он был объявлен самым старым из живущих котов мира. На тот момент ему было также 26 лет. Его хозяйка активно освещала историю любимца.

У Вельвета была своя страничка в социальных сетях, где публиковались рекомендации по уходу, питанию и ежедневная жизнь старейшины. Однако в 2016 году кот убежал из дома и не вернулся. Стоит только догадываться, сколько лет прожил после побега Вельвет.

Дашун из России

Сиамский кот из Тюмени также попал в Книгу рекордов Гиннесса как самый долгоживущий в России. Сейчас ему 24 года. По человеческим меркам более 120 лет.

Необычное имя у кота появилось случайно. Хозяйка сначала подумала, что в семье появилась кошка, и назвала питомца Дашей. По мере взросления Даша трансформировалась в Дашуна.

Как отмечает хозяйка долгожителя, никаких особых диет и ухода к коту она не применяла. Главное условие для комфортной жизни питомца – это ласка, теплота и бережное отношение к животным. Помимо Дашуна, у владелицы живут ещё три кошки.

Любовь и забота – главные условия долголетия для ваших питомцев. Проводите регулярные ветосмотры, играйте и бережно относитесь к котам и кошечкам. Тогда они смогут радовать вас долгое время.

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