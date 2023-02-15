Инструкции, чтобы поменять жизнь: 12 мотивирующих цитат из «Тренера Картера»

Это не просто красивые слова, а реальные советы, которые помогут стать победителем.

Фильм «Тренер Картер» основан на реальных событиях. Это история о человеке, спасшем из гетто подростков, которых ждала незавидная судьба. Как? Научил побеждать. Не только на площадке, но и в жизни. И второе для него важнее. Главный герой заставляет задуматься о важных вещах. Он строг, но справедлив. Чему учит тренер Картер?

Фото: kinopoisk

С сегодняшнего дня вы будете играть как победители, действовать как победители, и, самое главное, вы будете победителями.

Больше всего мы боимся не своего несоответствия, больше всего мы боимся своей непомерной силы. Нас пугает наш блеск, а не наш мрак. Быть маленьким и скромным — не самая благородная роль. Ничтожность никого не вдохновляет, даже если она удобна окружающим. Мы хотим блистать и сверкать. Не только некоторые из нас, но все и каждый. А научившись сиять, мы неосознанно побуждаем к этому всех окружающих. Когда мы освобождаемся от своих страхов, мы автоматически освобождаем других…

Фото: kinopoisk

Важна победа не на турнире, а над собой.

Я сделаю отжимания за него. Вы сказали, что мы команда. Один борется, значит, мы все боремся. Один побеждает, значит, мы все побеждаем, верно?

Настоящий спортсмен должен быть настоящим человеком.

Фото: kinopoisk

Сейчас я хочу, чтобы вы пошли домой и проанализировали свою жизнь. Посмотрите на то, как живут ваши родители, и спросите себя: «Хочу ли я большего?» Если ответ «да», мы встретимся с вами завтра. И я обещаю вам, я сделаю всё, что от меня зависит, чтобы вы поступили в колледж и имели шанс на лучшую жизнь.

Если вы будете становиться лучше на один процент каждый день, через сто дней вы станете лучше на сто процентов.

Фото: KINOPOISK

Ваши достижения выходят за рамки хроники, которая прозвучит в завтрашних спортивных газетах. Вы достигли того, на что люди порой тратят всю свою жизнь. Победа поселилась в ваших душах.

План, с которым я пришёл четыре месяца назад в Ричмонд, провалился… Я пришёл учить баскетболу пацанов, а вы стали мужчинами…

Фото: kinopoisk

Никто не отдаст вам победу только потому, что вы её достойны. Иногда её нужно вырывать зубами.

Они тоже изгалялись? А зачем вам их копировать?! Почему вы не можете вести себя как чемпионы?

Наше будущее зависит лишь от нас.

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