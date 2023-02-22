Подборка для тех, кто хочет поскорее разобраться в своих мыслях и найти новую тропинку.

Что почитать, если запутался в себе? 10 книг, которые помогут вернуть душевное равновесие

Если вы разочаровались в прошлом и угрюмо смотрите в будущее, помогут советы из книг опытных психологов, коучей и бизнес-тренеров. В них вы найдёте мысли, полезные упражнения и много поддержки. Выбрали 10 идей, которые вы можете начать использовать в жизни уже сегодня.

В этом материале рассказали о том, почему вам иногда кажется, что все вокруг счастливее вас и так ли это на самом деле.

Сосредоточьтесь на собственных чувствах

Супербестселлер и лучшая селф-хелп книга прошлого года «К себе нежно. Книга о том, как ценить и беречь себя» советует в трудную минуту искать поддержку внутри. Поверить в собственные чувства и эмоции и отказаться от всего травмирующего — отношений, работы, хобби, которые ничего не дают, но забирают драгоценный ресурс.

«Никто и никогда не будет любить нас так, как мы хотим, — будут, как умеют. Но зависимость от других людей, их меняющегося настроения не делает нас счастливыми — она делает удобными. Мы настолько привыкаем приспосабливаться и амортизировать собой, успокаивать внутреннее бурление и перерабатывать недовольство в молчание, что взрыв неминуем. Момент, когда полетят клочки по закоулочкам, — лишь вопрос времени».

«К себе нежно» Фото: Издательская группа «Эксмо-АСТ»

Попробуйте что-то новое

Когда жизнь окончательно приобрела чёрно-белую окраску, героиня книги «Дикая. Опасное путешествие как способ обрести себя» не стала долго думать и отправилась по Маршруту Тихоокеанского хребта. Спустя сотни километров пути, с рюкзаком за спиной, стёртыми в кровь ногами и верой в себя она смогла вернуть в жизнь гармонию и душевное равновесие.

«Это был мир, в котором я прежде никогда не бывала, однако всегда знала, что он есть. Мир, к которому я брела, спотыкаясь, в скорби, растерянности, страхе и надежде. Этот мир, думала я, сделает меня той женщиной, которой я могла бы стать, и одновременно снова превратит меня в ту девчонку, которой я когда-то была».

«Дикая» Фото: Издательская группа «Эксмо-АСТ»

Не загоняйте эмоции внутрь

Психолог и бизнес-тренер Татьяна Мужицкая в книге «Роман с самим собой. Как уравновесить внутренние ян и инь и не отвлекаться на всякую хрень» советует кричать, когда больно, и плакать, когда в груди всё сжимается, чтобы переработать боль и сбросить кортизол, который образуется при стрессе.

«Делать приседания, бить грушу, выходить в поле или на берег реки и дико орать. Плакать навзрыд и разрешать себе содрогаться в этих рыданиях… Это нормально. Это про жизнь. И про здоровье. И про любовь к себе».

«Роман с самим собой» Фото: Издательская группа «Эксмо-АСТ»

Ищите первопричину

Книга «Ребёнок в тебе должен обрести дом. Вернуться в детство, чтобы исправить взрослые ошибки» предлагает каждому вспомнить детские травмы и отпустить старые обиды, чтобы перестать наступать на одни и те же грабли и зажить счастливо.

«Во многих конфликтах можно увидеть, что борются не взрослые самодостаточные люди, а их внутренние дети. Нужно лишь знать взаимосвязи. К примеру, когда служащий увольняется в ответ на критику начальника».

«Ребёнок в тебе должен обрести дом» Фото: Издательская группа «Эксмо-АСТ»

Обратитесь к древним техникам

Великий мастер боевых искусств Таэ Юн Ким уверен, что первый шаг к обретению контроля над жизнью — научиться контролировать мысли, а не внешние обстоятельства. Поэтому в книге «Иди туда, где трудно. 7 шагов для обретения внутренней силы» он учит тренировать разум и направлять энергию на достижение гармонии, не обращая внимания на вещи, которые мы не в силах изменить.

«Жизнь научила меня: способ преодолевать трудности важнее, чем сами препятствия или обстановка, в которой я росла».

«Иди туда, где трудно» Фото: Издательская группа «Эксмо-АСТ»

Справьтесь с кризисом с минимальными потерями

Кризис — не повод унывать, а отличная возможность попробовать что-то новенькое. Именно такой совет вы найдёте в книге психолога Элины Фроловой «Мы справимся. Как победить тревогу, преодолеть кризис и обрести спокойствие». В издании она рассказывает, как обратить любые неприятности себе на пользу, разрушая старый уклад, отказываясь от прежних установок и создавая новую счастливую жизнь.

«Вспоминая разные кризисные ситуации в моей жизни, я думаю: если я прошла через этот кошмар и смогла его преодолеть, то мой потенциал к преодолению трудностей стремится к бесконечности».

«Мы справимся» Фото: Издательская группа «Эксмо-АСТ»

Дайте себе волшебного пинка

Джейн Синсеро долго зарабатывала копейки и жила в неотапливаемом гараже, пока однажды не взяла себя за шкирку и не заставила действовать. Достигнув успеха сама, она написала книгу «Не тупи. Только тот, кто ежедневно работает над собой, живёт жизнью мечты», в которой рассказала, как перестать откладывать жизнь на завтра и зарядиться на достижения. Работает — проверено миллионами читателей по всему миру!

«У каждого человека на этой планете есть выбор: сдаться или упрямо топать к успеху. Важно понять, что причина успеха — в чем бы он ни выражался — всегда одна. Она сводится к решению продолжать идти, пока цель не будет достигнута. Всё».

«Не тупи» Фото: Издательская группа «Эксмо-АСТ»

Попробуйте по-другому

Когда всё плохо, попробуйте сменить не только обстановку, но и вид деятельности. Например, отправьтесь волонтёром в заповедник дикой природы на краю джунглей Амазонки, как Лора Коулман в книге «Годы с пумой. Как одна кошка изменила мою жизнь». Это реальная история о том, как одичавшая пума из приюта вернула девушке веру к людям и способность любить.

«И тут пума начинает лизать Джейн руки. Лицо девушки озаряется неземным блаженством. Она закатала рукава, а пума тычется ей в ладони».

«Годы с пумой» Фото: Издательская группа «Эксмо-АСТ»

Обратитесь к письму

Письменные практики помогают упорядочить жизнь. В трудные минуты возьмите в руки тетрадь и ручку и напишите, в какой точке вы находитесь сейчас и куда хотите прийти завтра. Как это сделать — рассказывает психолог Альберт Сафин в книге «Игры с разумом. Принципы оптимального мышления для бизнеса, карьеры и личной жизни».

«Написать — от этого не отмахнёшься. Для этого нужно покопаться в себе, в своих желаниях. Вытащить из глубины забытые мечты, встряхнуть, примерить на себя сегодняшнего. Развернуть плечи, отпустить фантазию и увидеть самого себя совершенно другим человеком».

«Игры с разумом» Фото: Издательская группа «Эксмо-АСТ»

Измените себя

Попробуйте поменять жизнь всего за один месяц— предлагает бестселлер доктора Джо Диспензы «Сила подсознания, или Как изменить жизнь за 4 недели». Вы узнаете, как изменить ментальные и эмоциональные схемы и настроить свой мозг на радость и творчество.

«Чтобы что-то изменить, нам в первую очередь нужно прийти к новому пониманию себя и мира. Тогда мы сможем воспринять новую информацию и получить новый жизненный опыт».

«Сила подсознания» Фото: Издательская группа «Эксмо-АСТ»

Подборку книг, которые помогут найти внутренний ресурс, ищите по ссылке