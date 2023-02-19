7 книг, которые поддержат вас прямо сейчас и помогут найти внутренний ресурс

Эта подборка поможет в поиске внутренних ресурсов и даже подтолкнёт к открытиям чего-то нового.

Наверное, у каждого были моменты, когда поддержка была просто необходима, но вы никак не могли её найти. В таких ситуациях всегда очень помогает уединение с самим собой и приятной книгой, в которой могут быть ответы на волнующие вопросы. Если вы вдруг оказались в такой ситуации, наша сегодняшняя подборка для вас. Она поможет в поиске ресурсов, вдохновит и даже подтолкнёт к открытию новых страниц жизни.

В предыдущем материале рассказали о признаках отсутствия сильных внутренних опор и дали советы по их укреплению.

Джим Аль-Халили, «Радость науки. Важнейшие основы рационального мышления»

Один из самых известных и харизматичных физиков Джим Аль-Халили в восьми коротких уроках раскрывает подход к научному мышлению. Автор предлагает нам взглянуть на окружающий мир глазами учёных и объясняет, в чём плюсы такого подхода. Книга подойдёт всем, кто стремится привнести в свою жизнь больше рациональности и взвешенных решений.

«Радость науки. Важнейшие основы рационального мышления» Фото: «Эксмо-АСТ»

Люся Лесенкова, «На одной волне со Вселенной. Живая психология и немножечко чудес»

Автор этой книги — психолог и нумеротрактолог. Благодаря её каналу «Просто Лю» более 160 тыс. человек каждый день учатся исполнять мечты и жить в гармонии со Вселенной. Люся предлагает читателям путь трансформации, изменения отношения к себе и окружающим. Советы автора легко воспринимаются за счёт метафор и юмора, который присутствует в этой книге.мидзуки

«На одной волне со Вселенной. Живая психология и немножечко чудес» Фото: «Эксмо-АСТ»

Мидзуки Цудзимура, «Одинокий замок в зазеркалье»

Бестселлер японской современной писательницы Мидзуки Цудзимуры — трогательная история девочки-подростка, а ещё она о силе чуткости и о том, как важно слышать других и приходить им на помощь. Однажды юная Кокоро видит свечение в зеркале и попадает через него в замок, жители которого ищут ключ, исполняющий желания. Вот только по ночам по замку рыщет опасный волк… Книга экранизирована, в 2022 году по ней вышел аниме-фильм.

«Одинокий замок в зазеркалье» Фото: «Эксмо-АСТ»

Анна Джейн, «Небесная музыка. Дилогия в одном томе»

Можно ли выбрать славу и успех и отказаться от себя самой? Можно ли подарить свой талант другому? Действительно ли любовь важнее всего?.. На эти вопросы ищут и находят ответы герои дилогии Анны Джейн, успешного автора young adult литературы. В этой истории сплетаются в сложный клубок отношения между подругами, влюблёнными в них парнями и недругами.

«Небесная музыка. Дилогия в одном томе» Фото: «Эксмо-АСТ»

В этой статье собрали вдохновляющие цитаты из фильма «Тренер Картер», которые помогут поменять жизнь.

Наталья Третьякова, «Смешинки и грустинки. Согревающие истории о счастье, любви и немного волшебном коте»

Рассказы Натальи Третьяковой основаны на реальных событиях. Они весёлые и грустные, глубокие и искренние, а ещё они согревают душу и дарят веру в лучшее.

В книге можно найти самые разные истории, которые наполнят теплом и радостью. Вы увидите жизнь во всём её чудесном разнообразии, где потери гармонично существуют с приобретениями, а боль – со счастьем. Здесь есть разговоры о серьёзных ошибках и лёгкие истории о волшебных котиках.

«Смешинки и грустинки» Фото: «Эксмо-АСТ»

Наталья Покатилова, «Я женственна! Медитации счастья и наполненности»

В своей новой книге Покатилова предлагает медитации и практики на каждый день для женщин. Они научат вас расслабляться, помогут развить интуицию, повысить чувственность, управлять эмоциями. К книге автор записал аудиоприложение, которое поможет погрузиться в умиротворяющую атмосферу этих техник.

«Я женственна! Медитации счастья и наполненности» Фото: «Эксмо-АСТ»

Вероника Хлебова, «Быть жертвой больше не выгодно. Дополненное издание»

В своей книге Вероника Хлебова — экзистенциальный психолог, блогер, автор бестселлеров — рассказывает, как преодолеть травмы, отказаться от негативных сценариев и изменить свою жизнь, начав выстраивать её вокруг самого главного человека в вашей жизни — вас самих. Эта работа поможет избавиться от страха одиночества, от созависимых отношений, принять себя и других.

«Быть жертвой больше не выгодно» Фото: «Эксмо-АСТ»

Подборку фильмов, которые помогут преодолеть трудности, ищите по ссылке