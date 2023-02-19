Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты
Главная Lifestyle Статьи

7 книг, которые поддержат вас прямо сейчас и помогут найти точку опоры

7 книг, которые поддержат вас прямо сейчас и помогут найти внутренний ресурс
Оксана Потапова
7 книг, которые поддержат вас прямо сейчас
Аудио-версия:
Комментарии
Эта подборка поможет в поиске внутренних ресурсов и даже подтолкнёт к открытиям чего-то нового.

Наверное, у каждого были моменты, когда поддержка была просто необходима, но вы никак не могли её найти. В таких ситуациях всегда очень помогает уединение с самим собой и приятной книгой, в которой могут быть ответы на волнующие вопросы. Если вы вдруг оказались в такой ситуации, наша сегодняшняя подборка для вас. Она поможет в поиске ресурсов, вдохновит и даже подтолкнёт к открытию новых страниц жизни.

В предыдущем материале рассказали о признаках отсутствия сильных внутренних опор и дали советы по их укреплению.

Джим Аль-Халили, «Радость науки. Важнейшие основы рационального мышления»

Один из самых известных и харизматичных физиков Джим Аль-Халили в восьми коротких уроках раскрывает подход к научному мышлению. Автор предлагает нам взглянуть на окружающий мир глазами учёных и объясняет, в чём плюсы такого подхода. Книга подойдёт всем, кто стремится привнести в свою жизнь больше рациональности и взвешенных решений.

«Радость науки. Важнейшие основы рационального мышления»

«Радость науки. Важнейшие основы рационального мышления»

Фото: «Эксмо-АСТ»

Люся Лесенкова, «На одной волне со Вселенной. Живая психология и немножечко чудес»

Автор этой книги — психолог и нумеротрактолог. Благодаря её каналу «Просто Лю» более 160 тыс. человек каждый день учатся исполнять мечты и жить в гармонии со Вселенной. Люся предлагает читателям путь трансформации, изменения отношения к себе и окружающим. Советы автора легко воспринимаются за счёт метафор и юмора, который присутствует в этой книге.мидзуки

«На одной волне со Вселенной. Живая психология и немножечко чудес»

«На одной волне со Вселенной. Живая психология и немножечко чудес»

Фото: «Эксмо-АСТ»

Мидзуки Цудзимура, «Одинокий замок в зазеркалье»

Бестселлер японской современной писательницы Мидзуки Цудзимуры — трогательная история девочки-подростка, а ещё она о силе чуткости и о том, как важно слышать других и приходить им на помощь. Однажды юная Кокоро видит свечение в зеркале и попадает через него в замок, жители которого ищут ключ, исполняющий желания. Вот только по ночам по замку рыщет опасный волк… Книга экранизирована, в 2022 году по ней вышел аниме-фильм.

«Одинокий замок в зазеркалье»

«Одинокий замок в зазеркалье»

Фото: «Эксмо-АСТ»

Анна Джейн, «Небесная музыка. Дилогия в одном томе»

Можно ли выбрать славу и успех и отказаться от себя самой? Можно ли подарить свой талант другому? Действительно ли любовь важнее всего?.. На эти вопросы ищут и находят ответы герои дилогии Анны Джейн, успешного автора young adult литературы. В этой истории сплетаются в сложный клубок отношения между подругами, влюблёнными в них парнями и недругами.

«Небесная музыка. Дилогия в одном томе»

«Небесная музыка. Дилогия в одном томе»

Фото: «Эксмо-АСТ»

В этой статье собрали вдохновляющие цитаты из фильма «Тренер Картер», которые помогут поменять жизнь.

Наталья Третьякова, «Смешинки и грустинки. Согревающие истории о счастье, любви и немного волшебном коте»

Рассказы Натальи Третьяковой основаны на реальных событиях. Они весёлые и грустные, глубокие и искренние, а ещё они согревают душу и дарят веру в лучшее.

В книге можно найти самые разные истории, которые наполнят теплом и радостью. Вы увидите жизнь во всём её чудесном разнообразии, где потери гармонично существуют с приобретениями, а боль – со счастьем. Здесь есть разговоры о серьёзных ошибках и лёгкие истории о волшебных котиках.

«Смешинки и грустинки»

«Смешинки и грустинки»

Фото: «Эксмо-АСТ»

Наталья Покатилова, «Я женственна! Медитации счастья и наполненности»

В своей новой книге Покатилова предлагает медитации и практики на каждый день для женщин. Они научат вас расслабляться, помогут развить интуицию, повысить чувственность, управлять эмоциями. К книге автор записал аудиоприложение, которое поможет погрузиться в умиротворяющую атмосферу этих техник.

«Я женственна! Медитации счастья и наполненности»

«Я женственна! Медитации счастья и наполненности»

Фото: «Эксмо-АСТ»

Вероника Хлебова, «Быть жертвой больше не выгодно. Дополненное издание»

В своей книге Вероника Хлебова — экзистенциальный психолог, блогер, автор бестселлеров — рассказывает, как преодолеть травмы, отказаться от негативных сценариев и изменить свою жизнь, начав выстраивать её вокруг самого главного человека в вашей жизни — вас самих. Эта работа поможет избавиться от страха одиночества, от созависимых отношений, принять себя и других.

«Быть жертвой больше не выгодно»

«Быть жертвой больше не выгодно»

Фото: «Эксмо-АСТ»

Подборку фильмов, которые помогут преодолеть трудности, ищите по ссылке.
Хочешь получать больше советов и лайфхаков для здорового образа жизни?
Подпишись на еженедельную рассылку Лайфстайла.
Комментарии
Популярные материалы
Что ест Игорь Цвирко ради идеального тела? Дневник питания премьера балета Большого театра
Что ест Игорь Цвирко ради идеального тела? Дневник питания премьера балета Большого театра
Как накачать трицепс без гантелей? Новичку помогут всего 2 упражнения
Как накачать трицепс без гантелей? Новичку помогут всего 2 упражнения
TOP 3
Самый сильный человек России Михаил Кокляев. Режим дня и питание легенды тяжёлой атлетики
Эксклюзив
Самый сильный человек России Михаил Кокляев. Режим дня и питание легенды тяжёлой атлетики
Здоровье
Как менялся мяч Лиги чемпионов с 2001 по 2023 год: фото всех моделей
Как менялся мяч Лиги чемпионов с 2001 по 2023 год: фото всех моделей
Тренды
«Сборы обойдутся в 30-40 тысяч». Сколько стоит отдать ребёнка на спортивную гимнастику?
«Сборы обойдутся в 30-40 тысяч». Сколько стоит отдать ребёнка на спортивную гимнастику?
Впечатления
© championat.com 2000–2023