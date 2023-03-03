Фитнес-тренер и врач рассказали, можно ли держать пост спортсменам

Во время Великого поста принято воздерживаться от пищи животного происхождения. Но как питаться в этот период спортсменам, если им необходим белок?

Татьяна Уткина тренер и основатель студии эмоциональной терапии PANDA_JUMP «Для начала стоит разобраться, что из себя представляет белок. Это аминокислота, которая содержится как в продуктах животного происхождения, так и в растительных: овощах, крупах, орехах».

В 100 г курицы содержится примерно 21-22 г белка. Примерно столько же в 100 г красной чечевицы — 20-27 г белка. Она может стать отличным сытным гарниром или выступать в роли отдельного блюда, которое легко приготовить. Но есть и минусы — при плохой работе кишечника продукт может вызвать вздутие и дискомфорт.

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Если сравнивать эти два продукта, то от чечевицы мы получим больше насыщения, витаминов и микроэлементов, а также точно будем знать, что это чистый продукт без химии.

Что же произойдёт, если на какое-то время отказаться от мяса и животного белка в целом? Для организма это своего рода полезная разгрузка, в ходе которой можно сбросить вес. Дело в том, что большинство тренирующихся употребляют слишком много животной пищи, чтобы добрать суточную норму БЖУ (белки/жиры/углеводы), особенно на ночь.

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Тяжёлая еда переваривается до утра, а позже появляются отёки, проблемы с кожей и волосами, в том числе из-за злоупотребления белком. Во время поста же организм очищается, выходят токсины, качество тела улучшается.

Поэтому за месяц без продуктов животного происхождения ничего плохого не случится, ведь мышцы растут не только от еды, но и от правильного выполнения упражнений. Даже, наоборот, произойдут положительные изменения:

уменьшится отёчность;

улучшится качество сна;

нормализуется цвет лица;

стабилизируется настроение;

продлится чувство сытости:

исчезнут высыпания на лице и теле.

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Я не призываю вас отказываться от мяса навсегда. Рекомендации были даны, исходя из личного опыта, научных исследований и общения с другими людьми.

Мнение врача

Рустем Садыков врач-диетолог, гастроэнтеролог, кандидат медицинских наук, клинический фармаколог «Спортсмены могут соблюдать постную диету. Этот тип диеты (при условии кратковременности и нормального усвоения растительной пищи) полезен для тренирующихся, так как помогает уменьшить воспаление, улучшить пищеварение, ускорить метаболизм».

Кроме того, периодическое питание без продуктов животного происхождения может помочь повысить производительность. Соблюдая постную диету, спортсмены должны сосредоточиться на употреблении в пищу цельнозерновых продуктов, бобовых, овощей, растительных масел, избегая при этом обработанных пищевых продуктов и сахара, а также обилия фруктов.

Фото: istockphoto.com

Для лучшего перенесения постной диеты в каждый приём пищи стоит добавлять растительные белки: сою, чечевицу, горох лущёный, маш, белую фасоль.

Пост – возможность попробовать растительную диету и посмотреть, как отреагирует организм. Это не только отказ от мяса, но и во многом перерыв от продуктов-соблазнов. Рекомендую также исключить из рациона сладости, кофе, перекусы. Это может помочь сформировать верные принципы питания.

Однако не стоит начинать поститься при анемии, низком ферритине, во время беременности, при патологиях желудочно-кишечного тракта (ЖКТ), дисбалансе микроэлементов, при неправильном обмене белков и жиров. Ограничения в питании могут усугубить данные состояния.