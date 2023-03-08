Почему мозг блокирует ваши попытки заняться спортом и как его перенастроить?

Занятие спортом, как и любое другое дело, включённое в ваше расписание под грифом «необязательное», чаще всего будет выполняться спустя рукава. Мозг будто посылает сигналы – возьмусь за него, когда появятся время и силы. Но ритм современной жизни забирает так много ресурса, что на осуществление спортивных планов энергии не остаётся. Купленный абонемент месяцами пылится на дальней полке. Почему, ведь теоретически вы хотите иметь подтянутое тело?

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Причиной не всегда является банальная лень. Стоит покопаться внутри и разворошить устоявшиеся принципы и установки. Возможно, именно они вас и тормозят. Как же помочь себе найти проблемные моменты и включить физическую активность в будние дни?

Екатерина Тур врач, психосоматолог, нейропсихолог Нежелание включить в свою и без того стрессовую и активную жизнь лишние нагрузки, которые будут отбирать ещё больше ресурса, понятно и логично.



Мозг старается оградить вас от всего, что истощает, портит настроение и высасывает энергию. Отсюда и появляется лень. Вы придумываете разные отговорки. Чаще всего логичные и правдоподобные. Ведь это входит в задачи сознания.



Так начинается бег по замкнутому кругу — между «надо» и «не хочу». Как же выйти на прямую дистанцию и наконец добраться в тот самый пункт «Б»?



Как это происходит обычно? Под влиянием трендов, сезонной истерии (к Новому году/лету и т. д.) или по совету врачей люди записываются в зал. Они даже могут посетить одну-две тренировки, говоря себе — «надо», но потом всё равно забросят. Подобная мотивация неэффективна и разрушительна. Через принуждение не получится добиться хороших результатов. Это действия против своей воли.

Фото: istockphoto.com

Чтобы изменить настрой, попробуйте научиться слушать себя, своё тело и истинные потребности. Задайте вопросы:

Как часто я устаю?

Как помогаю себе разгрузиться?

Что меня радует?

Ответьте на них максимально честно.

Иногда проблемы кроются в неумении распознавать сигналы своего тела. Это то, чему нас не научили в детстве. В традициях многих семей нет пунктов, связанных с заботой о здоровье и физической форме.

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Действие по принуждению, без ясного осознания причин — характерные установки, мешающие выстроить нормальную жизнь. При этом многие взрослые люди даже не подозревают, что физические нагрузки могут приносить удовольствие.

Через психоэмоциональную разблокировку, через простые и в то же время такие сложные вопросы можно составить план заботы, любви и внимательного отношения. А после — стратегию всей будущей жизни, главной целью которой является получение радости от процесса.

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Фото: istockphoto.com

Советы для тех, кто хочет начать и не бросить

1. Не ставьте перед собой масштабную цель

Выберите то, что вам нравится, и занимайтесь, используя стратегию «малых шагов» — от простого к сложному.

2. Не возвращайтесь к нелюбимому занятию

После того как бросили занятие, не делайте попыток возобновить его. Меняйте зал, тренера, вид нагрузок, направление спорта. Только вы знаете веские причины, почему не вовлекла предыдущая тренировка. Не преуменьшайте ценность вашего решения.

3. Подумайте, как и с кем вам комфортно тренироваться

Определите для себя, как именно вы хотите заниматься – индивидуально или в группе. Лучше попробовать разные варианты, а после выбрать подходящий вариант.

Фото: istockphoto.com

4. Не бойтесь слабости тела

Не грузите его сразу. Ваша задача не ставить рекорд, а начать получать удовольствие от процесса.

5. Начните вести дневник «эмоциональной тренировки»

Записывайте чувства и телесные ощущения сразу после и на следующий день занятий. Вы удивитесь, но этот простой метод уже через неделю даёт сильную прокачку эмоционально-телесного интеллекта и даже стимулирует снижение веса.

Будьте заботливы и внимательны по отношению к себе. Движение – это жизнь только тогда, когда вы занимаетесь с желанием и положительными эмоциями!

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