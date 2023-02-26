Да пребудет с вами сила: как я занялась энерджи-фитнесом и стала всё успевать

Количество внутренних ресурсов напрямую зависит от того, что мы едим, как двигаемся и о чём думаем. Всё самое важное начинается с момента пробуждения. Если максимально эффективно использовать утро, энергии хватит на целый день. Бонусом будет отличное самочувствие и гарантированная реализация планов.

Кира Феклисова нейрокоуч Я решила попробовать осознанно использовать ресурсы тела, мозга, времени суток и пищи. За месяц уровень моей энергии вырос в несколько раз. Я стала спокойнее и продуктивнее. Что же именно нужно делать, чтобы повторить этот эксперимент и получить такие же результаты?

1. Мысли после пробуждения

Первое, что приходит в голову, когда мы просыпаемся, программирует мозг на весь день.

Проанализируйте, о чём вы думаете. Раньше со звонком будильника я слышала внутри себя что-то вроде: «У меня нет сил. Я так устала! Посплю ещё немного. Зачем мне этот спорт/работа». И именно так проходил весь последующий день. Не было сил, давила усталость. Я ощущала острую нелюбовь к делу, которым занималась.

Фото: istockphoto.com

Отследив свои утренние мысли, я создала метод от обратного — программирование себя на энергичный бодрый день. Стала говорить себе: «Сегодня меня ждёт классный день. У меня много энергии. Я буду максимально продуктивной».

Мозг воспринял эти мысли как команду и установку. И вот что интересно — именно так и прошёл мой день тогда. Я продолжила практиковать, и результаты были аналогичными. Планы начали реализовываться, а усталости больше не становилось.

Фото: istockphoto.com

2. Утренняя гимнастика

Да, хочется запрыгнуть под тёплое одеяло, а вместо этого нужно себя из-под него вытаскивать и активизироваться. Решиться трудно, но это состояние длится ровно первые пять минут. Затем тело начинает пробуждаться, и ему даже нравится лёгкая физическая активность.

Мои любимые практики: суставная гимнастика и плавное вращение разных частей тела. Как это делается и зачем оно нужно?

Сначала — круговые движения тазом в виде восьмёрки. Далее — синхронные разнонаправленные вращения рукой и ногой: нога влево, а рука вправо. И наоборот. Так происходит активация левого и правого полушарий мозга. С первого раза может не получиться, но потом наладится.

Фото: istockphoto.com

Позвоночник говорит мне спасибо за медленные наклоны вперёд с растяжением и чувствованием каждого позвонка. Душа же радуется йоговскому комплексу «Приветствие солнцу».

10–15 минут физической активности с утра творят чудеса. Тело становится более гибким и подтянутым. Я уже не представляю свою жизнь без утренних разминок. Делаю их в путешествии, на отдыхе и дома.

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3. Энергетический завтрак

Когда-то я любила есть мюсли с молоком и закусывать их шоколадом. Ещё раньше пила кофе и ела круассаны. Теперь мой любимый завтрак – омлет с овощами, чашка кофе и фрукты. Он энергетический.

Фото: istockphoto.com

В идеале овощи и фрукты должны быть сезонными. В них больше витаминов и вкуса. Здесь максимальный баланс углеводов, белков и питательных веществ. Если начинать день со сладкого, то потом будет хотеться его весь день. Здоровый завтрак закладывает полезные привычки на день. Тяга к мучному, углеводному и вредному уменьшается.

4. Планирование

Им я занялась не сразу. Долгое время был внутренний протест. Мне хотелось импровизировать и чувствовать свободу. Однако для мозга это было тяжёлым испытанием, так как он был вынужден удерживать всю информацию. Увы, запаса оперативной памяти на великие дела часто не хватало.

Фото: istockphoto.com

Потом я просто решила попробовать и стала записывать планы на месяц, неделю, день. Моя результативность выросла в разы.

Многие люди предпочитают быть в потоке и не занимаются планированием. Думая: «Пусть всё идёт своим чередом. Когда настанет время, я почувствую». Однако, как показала практика, время не приходит…

Того, что не запланировано, для нашего мозга не существует. Нет фиксации — нет намерения. Нет намерения — нет действия. Это как прийти в магазин продуктов, не проверив, чего не хватает дома и не составив список необходимого. Есть вероятность, что вы купите что-то ситуативное, а не то, что вам действительно нужно. Тот самый пирог так и не будет испечён, ведь вы не захватили муку. Её не было в списке…

Фото: istockphoto.com

5. Дневник благодарности

Это мощный инструмент для повышения уровня энергии и настроения. Способ наладить энергообмен с миром. Вселенная даёт нам блага: здоровье, еду, одежду, работу, крышу над головой, подарки, возможности, встречи, приглашения. Важно благодарить мир за щедрость и возвращать ему энергию в виде простых слов признательности.

В устном виде это похоже на молитву. Мы благодарим за то, что есть сейчас, и то, что будет даровано. В письменном виде получается что-то вроде дневника добрых слов.

Фото: istockphoto.com

Чем больше мы благодарим, тем больше энергии возвращается. А это значит, что увеличивается число новых возможностей, которые придут в жизнь. Вспомните человека, который вас искренне благодарит. И человека, который всем недоволен или воспринимает всё как должное. Кому из них вам захочется вновь что-то подарить? Так это и работает.

Я веду дневник благодарности по вечерам. Это успокаивает разум, наполняет вдохновением и спокойной энергией. А также готовит к расслабляющему сну, который необходим для бодрого дня.

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