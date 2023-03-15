Мощная подошва и крутой дизайн: 14 трендовых кроссовок-вездеходов на весну

Индира Фаттахова персональный стилист, основатель женского клуба INclub Сегодня кроссовки – самая популярная обувь. И в мужском, и в женском арсенале они давно потеснили привычные повседневные решения. И это понятно — опций тут намного больше. От стилистической универсальности до комфорта и функциональности. Если всё это удастся грамотно совместить, то, будьте уверены, выбор будет самым удачным. Вы получите обувь, которая заменит сразу несколько пар.



На что ориентироваться в поисках?

Во-первых, нужно учесть внешние условия. Если вам нужна обувь на раннюю весну, ищем те функциональные особенности, которые позволят без проблем передвигаться по лужам и не бояться грязи. И тут нас ждёт модная удача — массивные модели всё ещё в тренде. Для межсезонья лучше делать ставку на изделия из кожи. Если брать синтетику, то важно, чтобы в стратегических местах оказались прорезиненные участки. В общем, без передовых технологий не обойтись.

Женские кроссовки Demix Bella Lea, 3999 руб. / «Спортмастер» Фото: «Спортмастер»

Во-вторых, нужно учесть внутренние условия. Здесь и о том, что вам нравится, и о том, каковы личные модные цели и гардеробные поводы. Любите выделяться из толпы или предпочитаете нейтральную элегантность? Можете отправиться на работу в чём-то необычном или вынуждены играть по чьим-то правилам? Решения найдутся для любого сценария и запроса.

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Базовые цвета

Для тех, кто ценит спокойствие и универсальность, подойдут нейтральные оттенки. Белый, чёрный, тёмно-синий, коричневый, бежевый, хаки — всё это базовые цвета. Они являются идеальным фоном, сочетаются с любой одеждой. Такие кроссовки — лучшая инвестиция в гардероб.

Фото: Ekonika, Rendez-Vous, Lamoda, Wildberries

Если из всего перечня вы увидели только «чёрный», не торопитесь — это не самый универсальный вариант. Во-первых, на самом деле он довольно маркий. На поверхности такого цвета сильно заметны засохшая грязь и трещины. Если обувь замшевая, то и вовсе — царапины и «поседевшие» участки появятся очень скоро. Во-вторых, чёрный не всем идёт. Часто он смотрится тяжеловато, перетягивает на себя внимание.

Куда более универсальной базой станут серые и коричневые кроссовки. Хаки — тоже хорошее решение. Белые, молочные, бежевые — опция по выбору. Конечно, они будут пачкаться.

Женские кроссовки Ekonika, 15 990 руб. Фото: Ekonika

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Яркие и пёстрые

Если вы устали от унылых зимних дней и хотите выделяться из толпы, покупайте кроссовки, которые будут видны издалека. С учётом массивности, они точно не останутся без внимания. Кстати, яркость и гипертрофированный объём отлично сочетаются.

Фото: Ekonika, Lamoda, Wildberries, «Спортмастер»

Безопаснее всего будет использовать их с фоновыми вещами — нейтральными по цвету пальто, костюмом. Но и смелость проявить можно. Сочетайте несочетамое, повышайте градус яркости! Проявлять себя и не бояться рушить стереотипы — это ещё один важный тренд.

Сложнее всего найти такие модели для мужчин. Если им и предлагают массивность, то в нейтральных оттенках. Но ничего невозможного нет. Возможно, пара будет из категории фантазийных. Это те варианты, в которых сочетаются и необычный дизайн, и смелый цвет. О них поговорим дальше.

Всё непросто

Разумеется, эти решения на любителя. Выбирают их чаще представители творческих профессий, селебрити. В общем, если хотите гарантированно выделиться из толпы, делайте ставку на сложные дизайнерские решения.

Фото: ASH, Rendez-Vous, Sneakerhead, «Спортмастер»

Тут и футуристические силуэты, и необычная детализация, и самая неожиданная колористика. Конечно, можно не слишком увлекаться, ограничившись только затейливой формой или неоновым цветом. Также стоит помнить, что вам ещё в них ходить. Красота и необычность не должны идти впереди практичности. Исключение составляют случаи, когда пара приобретается как коллекционная.

Современная мода позволяет носить спортивную обувь даже с офисным костюмом. Если вы приверженец более понятных решений, то ЗДЕСЬ можно найти трендовый трикотажный костюм, с которым кроссы-вездеходы будут смотреться максимально органично.