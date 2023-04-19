Руководитель отдела «Лайфстайл» избавилась от зажимов и спазмов. Но всем ли подойдёт это средство?

«Эффект примерно как от кофе». Каждый день по утрам лежу на ипликаторе Кузнецова

Ольга Сафонова руководитель отдела «Лайфстайл», филолог, журналист, редактор Приобрести игольчатый ипликатор Кузнецова мне посоветовал невролог, когда я проходила курс массажа и мануальной терапии во время лечения остеохондроза. Средство представляет собой коврик, состоящий из пластиковых или металлических шипов, предназначенных для стимуляции определённых точек на теле.

Врач порекомендовал лежать на нём каждый день. Он сказал, что это поможет глубоко расслабить зажатые мышцы, снять напряжение и спазмы, из-за чего чаще всего и возникают боли в шейно-плечевом отделе и в спине.

Фото: istockphoto.com

Помимо этого основного воздействия, доктор назвал ещё несколько плюсов использования коврика:

повышает уровень энергии по утрам;

обладает обезболивающим эффектом;

стимулирует кровообращение и насыщает клетки кислородом;

позволяет нормализовать клеточный обмен и ускорить процесс очищения организма;

обладает массажным эффектом;

помогает избавиться от целлюлита.

Как выбрать

Вариантов ипликаторов много – по размеру, толщине коврика, материалу и остроте иголок. Если у вас худощавое телосложение, специалисты советуют приобретать коврик на мягкой подложке. Сначала я заказала без неё – иголки были нашиты на тонкую ткань.

Фото: istockphoto.com

Так вот, лечь на него я не смогла, так как они впивались в тело, было больно и некомфортно. Проблему решил мягкий коврик. По размеру оптимальным вариантом для меня стал формат 60х40.

Как использовать

Приземляться на коврик нужно очень аккуратно, медленно и всем телом сразу, так как иголки острые и очень легко о них оцарапаться. Со мной такое случалось не раз. Нужно время, чтобы привыкнуть им пользоваться.

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Время лучше увеличивать постепенно, прислушиваясь к своим ощущениям. Сначала я не могла продержаться на нём и минуты, теперь могу лежать 20–30 минут. Вы приноровитесь к нему довольно быстро и действительно начнёте ощущать эффект.

Фото: Из личного архива Ольги Сафоновой

Какой эффект

Во-первых, меня ипликатор бодрит, поэтому использую его только по утрам сразу после пробуждения. Эффект примерно такой же, как от кофе. Знаю, что многих иголки, наоборот, расслабляют. Приятельница рассказывала, что лежит на нём перед сном и может даже так уснуть!

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Я пробовала также использовать его вечером, но на меня он оказывает противоположный эффект – той ночью не могла уснуть вовсе. Видимо, всё очень индивидуально.

Во-вторых, спазмы и зажимы действительно уходят. Мышцы расслабляются, спина выпрямляется, появляется ощущение лёгкости.

Фото: istockphoto.com

В-третьих, его можно использовать также в качестве отличного антицеллюлитного средства.

Конечно, если есть проблемы в виде болей в спине или других, не рекомендуется полагаться только на ипликатор Кузнецова при любых состояниях здоровья, и его не следует применять в качестве замены медикаментозного лечения. Также важно следовать инструкциям производителя для безопасного и правильного использования ипликатора.

Мнение врача

Юлия Пантелеева врач по спортивной медицине, реабилитолог, эксперт Академии врачей UniProf Ипликатор Кузнецова — популярный аппарат для акупрессуры, который используется для стимуляции болевых точек на теле. Он может облегчить боль в шее, спине, плечах и других частях тела.

Точки давления, стимулируемые ипликатором Кузнецова, способствуют расслаблению и снижению стресса и беспокойства. Устройство может помочь улучшить кровоток и кровообращение в различных частях тела.

Противопоказания

Открытые раны. Ипликатор Кузнецова не следует использовать на открытых ранах, так как это может привести к дальнейшему повреждению и потенциальному инфицированию.

Беременность. Беременным женщинам следует избегать использования ипликатора Кузнецова, так как он может стимулировать точки давления, что способно вызвать роды или вызвать другие осложнения. Хотя это нельзя назвать прямым противопоказанием, но дело в том, что многие медицинские устройства не тестируются на беременных женщинах (гуманность прежде всего), поэтому мы не можем говорить на 100% о вреде или пользе. Если ваш врач не против – используйте.

Фото: istockphoto.com

Определённые медицинские условия. Люди с определёнными заболеваниями, такими как болезни сердца, высокое кровяное давление или эпилепсия, должны проконсультироваться с врачом перед использованием ипликатора Кузнецова, так как это может ухудшить их состояние или вызвать другие проблемы со здоровьем.

В целом ипликаторы нанести тотальный вред не могут, если использовать их верно. Опасность заключается в маскировке болезней. Если у вас долгое время болит, например, спина, то нужно обратиться к врачу для диагностики, а не пытаться справиться самостоятельно.