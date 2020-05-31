Аппликатор Кузнецова: почему советское изобретение стоит иметь у себя дома и сейчас

Ипликатор или, как его часто называют, аппликатор Кузнецова был изобретён в конце 1970-х. В СССР было продано более 75 млн комплектов игольчатых ковриков, стоимость которых составляла один рубль. Сейчас такие массажёры вновь становятся популярными. Считается, что они помогают при самых разных недугах: достаточно лишь приложить ипликатор, надавить в пределах болевой переносимости и делать это регулярно.

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Популярное изобретение советского учителя музыки

В конце 1970-х годов учитель музыки из Челябинска Иван Кузнецов стал народным целителем. Лечил он себя, но получилось так, что его изобретение распространилось по всему Советскому Союзу. Во второй половине 1980-х комплекты расходились миллионами! Их продавали даже в продуктовых магазинах.

Современный ипликатор Кузнецова, который часто называют тибетским аппликатором, чаще всего представляет собой тканевый коврик. Внутри него мягкий наполнитель, а поверхность полностью покрыта круглыми или квадратными пластинами с двойными зубцами. Именно они отличают аппликатор Кузнецова от других массажёров.

Интересно, что первым ипликатором был кусок пенопласта с воткнутыми в него в определённом порядке иголками. Кузнецов самостоятельно изучал иглоукалывание и рефлексотерапию, а в своём изобретении применил все добытые знания и практический опыт. Массажёр воздействует на зону тела, а не на определённую точку.

Аппликатор достаточно прикладывать к проблемным зонам зубцами, нажимая до болевого порога. Иголки стимулируют кровообращение, распространение кислорода и полезных веществ по организму происходит более активно.

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Чем полезен аппликатор Кузнецова?

Производители в показаниях к применению пишут, что игольчатый массажёр обладает самым широким спектром действия. Он расслабляет мышцы, оказывает обезболивающий эффект, положительно воздействует на нервную систему, ускоряет кровоток и обменные процессы, улучшает состояние кожных покровов, снимает головную боль.

Чаще всего его применяют при возникновении проблем с опорно-двигательным аппаратом, сколиозе, радикулите, остеохондрозе, искривлении позвоночника и для лечения плоскостопия. В отзывах людей, которые регулярно используют ипликатор Кузнецова, говорится о том, что он помогает при болезнях эндокринной системы и дыхательных органов и даже устраняет проблемы с половыми органами и усиливает сексуальное влечение.

Но утверждать, что это панацея от всех бед, точно не нужно. Даже сам изобретатель аппликатора говорил, что это больше профилактика, чем лечение. Гораздо важнее предупредить недуг, чем потом лечить его. Но если кто-то действительно с помощью такого массажёра решил проблемы со здоровьем – отлично.

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Разновидности игольчатых массажёров

Ипликаторы Кузнецова бывают четырёх видов по цвету и трёх видов по форме. Зелёные и красные игольчатые пластины менее острые, синие и жёлтые – наоборот. Зелёные и красные аппликаторы предназначены для чувствительной кожи, жёлтые и синие – для интенсивного воздействия. В некоторых есть магнитные вставки, которые должны усиливать эффект.

По форме ипликаторы представляют собой коврики, валики и пояса. Каждый из массажёров предназначен для определённой области тела. На ковриках можно лежать, стоять или ходить по ним. Пояса носятся на липучках, а валики подкладывают под шею или под ноги.

К слову, сегодня существует множество вариаций аппликаторов, поэтому не удивляйтесь, если увидите в магазинах совсем другие шипы или цветовые гаммы. У каждого из них свои преимущества, однако именно ипликатор Кузнецова послужил прототипом для создания новых версий чудо-ковриков.

Может ли ипликатор нанести вред?

Злоупотреблять сеансами массажа на ипликаторе Кузнецова не стоит. Не нужно думать, что вы с его помощью станете йогом. Важно читать инструкцию – ей снабжены все комплекты. Есть и противопоказания:

выступающие родинки;

кожные заболевания;

бородавки;

раны;

склонность к кровотечениям и плохая свёртываемость крови;

эпилепсия;

сердечная недостаточность;

онкология;

беременность.

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Пренебрегать противопоказаниями нельзя, ведь создатель ипликатора и сам погиб во время эксперимента с его использованием. По информации из разных источников, Иван Кузнецов умер после испытания нового типа тренажёра – вакуумного костюма. У мужчины остановилось сердце.