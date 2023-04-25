Врач рассказал, чем опасно западение языка и как оказать первую помощь

Футбол – это не только голы и яркие матчи, но и часто столкновения на грани жизни и смерти. Такой эпизод случился в 24-м туре РПЛ между защитником «Спартака» Георгием Джикией и полузащитником «Краснодара» Кади Боржесом. Спартаковец стал героем страшного эпизода: на 47-й минуте в попытке выиграть верховой мяч Джикия ненамеренно врезался в соперника плечом в лицо. Удар был жёстким: следующий кадр – Кади лежит на газоне без сознания. Георгий, увидев это, тут же, до появления врачей, бросился к Боржесу, чтобы оказать первую помощь. И первым делом попытался предотвратить западение языка.

Фото: championat.com

Георгий Джикия капитан «Спартака» «Я почувствовал контакт, он ударился о плечо, а когда бежал назад, увидел, что Боржес лежит без сознания — помог, чем смог. Что касается навыков, то у нас есть медслужба, которая иногда проводит лекции. Но есть и другая сторона: когда такой контакт происходит, то не совсем верно трогать и оказывать помощь, если ты не разбираешься. Этим можно навредить, потому что ты не знаешь, в чём проблема и какая травма. Любой на моём месте поступил бы так же. Геройствовать здесь точно не будем. Я думаю, что серьёзная травма. Желаю ему скорейшего выздоровления».

Джикия оказался прав, у Кади, по словам главного тренера «Краснодара», перелом лицевой кости.

Правильно ли действовал Джикия? Судя по тому, что Кади в итоге пришёл в сознание, а сам Георгий признавался, что у него есть необходимые навыки, можно утверждать одно: капитан «Спартака» точно не навредил. Скорее всего, и правда помог. Но что нужно делать в такие моменты? Разбираемся в вопросе с специалистом – фельдшером скорой помощи Екатериной Синицыной.

Екатерина Синицына фельдшер скорой помощи «При западении языка многие предпринимают неправильные меры. Никогда ничего не кладите в рот – ни тряпки, ни ложки. Не пытайтесь насильно разжимать зубы! Почему? Есть риск порвать губы и сломать зубы. Кроме того, посторонний предмет может попасть в дыхательные пути. Не стоит бояться прикуса языка. Он не несёт тяжёлых последствий. Что необходимо делать, разберёмся далее».



Причины

Когда человек находится в бессознательном состоянии, есть риск смещения корня языка. Почему это происходит? Из-за расслабления мышц нижней челюсти. Именно они контролируют положение языка в ротовой полости.

Фото: istockphoto.com

В сознании человек также подвержен риску западения языка. Например, из-за обструктивного апноэ сна. Под действием силы тяжести язык остаётся внизу, тем самым блокируя дыхательные пути. Как часто это может происходить? От двух до сотни раз за ночь. Однако это отдельная большая тема.

Какие ещё могут быть причины западения языка? Наркоз, кома, глубокий шок, двусторонний перелом нижней челюсти.

Фото: istockphoto.com

Чем опасно и как предотвратить

Запавший язык блокирует дыхательные пути. В свою очередь, это может привести к остановке дыхания и последующей остановке сердца.

Как действовать? До появления врачей обычно достаточно только повернуть пострадавшему голову набок – аккуратно и без резких движений. Ни в коем случае не пытайтесь прокладывать между зубами какие-либо предметы.

Даже если прикусывание языка или щеки уже произошло или вы видите у пострадавшего рвоту, кровотечение (из носа или рта) – поверните его полностью набок.